17 апреля 2026 года 10:35
Рубль утром немного понижается в паре с юанем на фоне слабеющей нефти
Москва. 17 апреля. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,153 руб. (+2,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,7 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"В четверг коррекционное восстановление в основных мировых валютах продолжилось, поддержанное информацией о том, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных до 1 июля. Так, пара юань/рубль по итогам сессии прибавила 0,5%, закончив торги чуть выше 11,1 рубля. Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,8-11,3 рубля. При этом она может вернуться в нижнюю половину данного коридора. Поддержку рублю будет оказывать ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе начнут подготовку к пику налоговых выплат. При этом объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний вновь вырастет - на 30-40% относительно марта и вдвое относительно февраля. В результате они предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валютной выручки. Отметим, что спрос на валюту, по нашим оценкам, на текущий момент не достаточен для балансировки рынка, что на следующей неделе может способствовать закреплению юаня ниже 11 рублей и создает риски отступления китайской валюты к минимумам прошлого года", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.
Цены на нефть снижаются в пятницу благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Американский президент Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.
"Я думаю, мы очень близки к соглашению с Ираном", - заявил Трамп.
Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $98,78 за баррель, что на 1,6% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1%, до $93,79 за баррель.
Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.
17 апреля 2026 года 19:45
Москва. 17 апреля. Российский рынок акций в пятницу завершил основные торги откатом на бумагах нефтегазовых компаний вслед за упавшей нефтью (июньский фьючерс на Brent откатился к $89 за баррель) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Индекс МосБиржи опустился ниже 2725 пунктов, растеряв весь недельный прирост. читать дальше
17 апреля 2026 года 19:42
Рынок акций РФ на минувшей неделе попытался подрасти в рамках коррекции на фоне подорожавших металлов и улучшения внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях соглашения между США и Ираном по завершению конфликта на Ближнем Востоке, однако в пятницу рост был нивелирован резким падением нефти (фьючерс на Brent упал к $89 за баррель, потеряв более 10%) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Локальным фактором поддержки на неделе выступили данные Росстата о замедлении инфляции, однако ЦБ РФ вновь дал сигнал о возможной паузе в смягчении монетарной ДКП. Индекс МосБиржи после локального роста на неделе выше 2760 пунктов вернулся в пятницу обратно в район 2720 пунктов. читать дальше
17 апреля 2026 года 19:22
Москва. 17 апреля. Китайский юань развернулся вниз и слегка подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль немного укрепился перед выходными днями и несмотря на обвал нефти. Участники рынка полагают, что падение цен на нефть снижает риски того, что Минфин РФ перейдет от продажи валюты в рамках бюджетного правила к ее покупке. читать дальше
17 апреля 2026 года 19:00
Текущий баланс на рынке создает условия для закрепления пары рубль/юань ниже 11 руб./юань, считают аналитики банка ПСБ.
Основные мировые валюты продолжили волну снижения по отношению к рублю на текущей неделе. При этом в середине недели наметилось их коррекционное восстановление, позволившее... читать дальше
17 апреля 2026 года 18:38
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.
ПАО "Полюс" 22 апреля закрывает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии ПБО-06 со сроком 3,2 года, 1170 дней, (с помощью оферты "пут"... читать дальше
17 апреля 2026 года 18:16
Тенденция к укреплению рубля, вероятно, будет преобладать до конца апреля, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
"Для курса рубля в ближайшее время наиболее значимым останется фактор высоких цен на нефть и более активное поступление возросшей валютной выручки экспортеров на рынок,... читать дальше
17 апреля 2026 года 17:50
"Финам" понизил целевую паев iShares Gold Trust (IAU) с $80 до $96 за бумагу, что при текущих ценах дает потенциал роста около 7% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Александра Потавина.
"Мы полагаем, что геополитические риски в течение текущего... читать дальше
17 апреля 2026 года 17:24
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.
"Сегежа Групп" опубликовала отчетность за 4К25 по МСФО. Выручка снизилась на 20% г/г и на 11% к/к до 20,9 млрд руб., а показатель OIBDA стал отрицательным,... читать дальше
17 апреля 2026 года 16:57
Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 в мае, считают аналитики "СберИнвестиций".
По их мнению, покупки валюты по бюджетному правилу могут возобновить уже в мае из-за крепкого рубля. По оценкам экспертов, итоговые покупки валюты на рынке в мае - июне могут составить около 300 млрд руб.
"В силу... читать дальше
17 апреля 2026 года 16:38
Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), говорится в комментарии аналитика ПСБ Лауры Кузнецовой.
Henderson опубликовал операционные результаты за март 2026 года:
- совокупная выручка за март: 2,3 млрд руб. (+7,0% г/г);
-... читать дальше
17 апреля 2026 года 16:01
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая.
"Однако с учетом обозначенных регулятором на мартовском заседании и сохраняющихся на данный момент факторов... читать дальше
17 апреля 2026 года 15:29
Москва. 17 апреля. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,137 руб., что на 1,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
17 апреля 2026 года 15:28
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 610,14 руб. с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью до 36%, сообщается в комментарии аналитиков.
"Роснефть" остается крупнейшей нефтегазовой компанией РФ с одной из сильнейших... читать дальше
17 апреля 2026 года 14:49
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") на 30% - с 60 до 42 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.
Девелопер представил ожидаемо слабые результаты по МСФО за 2025... читать дальше
17 апреля 2026 года 14:10
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и целевую цену на уровне 3560 руб. за бумагу, говорится в обзоре аналитиков.
Ритейлер представил операционные результаты за 1К26, которые оцениваются экспертами банка нейтрально. Рост выручки замедлился: в... читать дальше
