Freedom Finance Global понизил рейтинг акций ВТБ до "держать"

Freedom Finance Global понизил рейтинг акций ВТБ с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

Прогнозная цена сохранена на уровне 100 руб. за акцию.

"С начала текущего года котировки акций ВТБ продемонстрировали рост свыше 32%, что заметно опережает динамику индекса Мосбиржи: последний за тот же период увеличился менее чем на 1%, - указывает эксперт. - По нашему мнению, столь уверенный рост был обусловлен ожиданиями инвесторов, основанными на том, что общий объем дивидендных выплат для действующих акционеров останется на прежнем уровне. Ведь после конвертации "префов" вся сумма дивидендов будет распределяться исключительно среди владельцев обыкновенных акций, а не между двумя классами бумаг".

Наиболее вероятным представляется аналитику сценарий распределение между акционерами 25-30% чистой прибыли в связи с ее сокращением в прошлом году. В денежном выражении выплаты составят как минимум 9,7 руб. на акцию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.