Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2700-2800п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2800 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Из корпоративных событий сегодня стоит выделить ЦМТ, где это последний день для попадания в реестр акционеров с правом на дивиденды за 2025 год. Банк "Авангард" проводит ГОСА с вопросом об утверждении дивидендов. Кроме того, стартуют торги акциями B2B-РТС", - пишет эксперт.

Пара USD/RUB будет двигаться в коридоре 75,6-76,8 руб./$1. Цена Urals ожидается в диапазоне $117-121 за баррель.

"Пока российский рынок поддерживают дорогая экспортная нефть и сильные котировки металлов, но дальше движение будет зависеть уже от новостей по переговорам США и Ирана и от того, сохранится ли хотя бы часть геополитической премии в сырье", - отмечает Чернов.

