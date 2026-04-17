Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Высоки риски отступления юаня к минимумам прошлого года - ПСБ
17 апреля 2026 года 10:22
Высоки риски отступления юаня к минимумам прошлого года - ПСБ
Высоки риски отступления юаня к минимумам прошлого года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. В среду коррекционное восстановление в основных мировых валютах продолжилось, поддержанное информацией о том, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных до 1 июля, напоминает эксперт. Так, пара юань/рубль по итогам сессии прибавила 0,5%, закончив торги чуть выше 11,1 руб./юань. В пятницу аналитик банка ожидает продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,8 -11,3 руб./юань. При этом она может вернуться в нижнюю половину данного коридора. "Поддержку рублю будет оказывать ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе начнут подготовку к пику налоговых выплат, - полагает Зварич. - При этом объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний вновь вырастет - на 30-40% относительно марта и вдвое относительно февраля. В результате, они предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валютной выручки". Спрос на валюту, по оценкам аналитиков ПСБ, на текущий момент не достаточен для балансировки рынка, что на следующей неделе может способствовать закреплению юаня ниже 11 рублей и создает риски отступления китайской валюты к минимумам прошлого года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
17 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ завершил пятницу откатом индекса МосБиржи ниже 2725п, растеряв недельный прирост из-за упавшей нефти
Москва. 17 апреля. Российский рынок акций в пятницу завершил основные торги откатом на бумагах нефтегазовых компаний вслед за упавшей нефтью (июньский фьючерс на Brent откатился к $89 за баррель) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Индекс МосБиржи опустился ниже 2725 пунктов, растеряв весь недельный прирост. читать дальше
.17 апреля 2026 года 19:42
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе нивелировались падением нефти, индекс МосБиржи остался у 2720п
Рынок акций РФ на минувшей неделе попытался подрасти в рамках коррекции на фоне подорожавших металлов и улучшения внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях соглашения между США и Ираном по завершению конфликта на Ближнем Востоке, однако в пятницу рост был нивелирован резким падением нефти (фьючерс на Brent упал к $89 за баррель, потеряв более 10%) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Локальным фактором поддержки на неделе выступили данные Росстата о замедлении инфляции, однако ЦБ РФ вновь дал сигнал о возможной паузе в смягчении монетарной ДКП. Индекс МосБиржи после локального роста на неделе выше 2760 пунктов вернулся в пятницу обратно в район 2720 пунктов. читать дальше
.17 апреля 2026 года 19:22
Москва. 17 апреля. Китайский юань развернулся вниз и слегка подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль немного укрепился перед выходными днями и несмотря на обвал нефти. Участники рынка полагают, что падение цен на нефть снижает риски того, что Минфин РФ перейдет от продажи валюты в рамках бюджетного правила к ее покупке. читать дальше
.17 апреля 2026 года 19:00
Текущий баланс на рынке создает условия для закрепления пары рубль/юань ниже 11 руб./юань, считают аналитики банка ПСБ. Основные мировые валюты продолжили волну снижения по отношению к рублю на текущей неделе. При этом в середине недели наметилось их коррекционное восстановление, позволившее... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:38
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. ПАО "Полюс" 22 апреля закрывает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии ПБО-06 со сроком 3,2 года, 1170 дней, (с помощью оферты "пут"... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:16
Тенденция к укреплению рубля, вероятно, будет преобладать до конца апреля, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Для курса рубля в ближайшее время наиболее значимым останется фактор высоких цен на нефть и более активное поступление возросшей валютной выручки экспортеров на рынок,... читать дальше
.17 апреля 2026 года 17:50
"Финам" понизил целевую паев iShares Gold Trust (IAU) с $80 до $96 за бумагу, что при текущих ценах дает потенциал роста около 7% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Александра Потавина. "Мы полагаем, что геополитические риски в течение текущего... читать дальше
.17 апреля 2026 года 17:24
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды. "Сегежа Групп" опубликовала отчетность за 4К25 по МСФО. Выручка снизилась на 20% г/г и на 11% к/к до 20,9 млрд руб., а показатель OIBDA стал отрицательным,... читать дальше
.17 апреля 2026 года 16:57
Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 в мае, считают аналитики "СберИнвестиций". По их мнению, покупки валюты по бюджетному правилу могут возобновить уже в мае из-за крепкого рубля. По оценкам экспертов, итоговые покупки валюты на рынке в мае - июне могут составить около 300 млрд руб. "В силу... читать дальше
.17 апреля 2026 года 16:38
Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), говорится в комментарии аналитика ПСБ Лауры Кузнецовой. Henderson опубликовал операционные результаты за март 2026 года: - совокупная выручка за март: 2,3 млрд руб. (+7,0% г/г); -... читать дальше
.17 апреля 2026 года 16:01
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая. "Однако с учетом обозначенных регулятором на мартовском заседании и сохраняющихся на данный момент факторов... читать дальше
.17 апреля 2026 года 15:29
Москва. 17 апреля. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,137 руб., что на 1,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.17 апреля 2026 года 15:28
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 610,14 руб. с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью до 36%, сообщается в комментарии аналитиков. "Роснефть" остается крупнейшей нефтегазовой компанией РФ с одной из сильнейших... читать дальше
.17 апреля 2026 года 14:49
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") на 30% - с 60 до 42 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Девелопер представил ожидаемо слабые результаты по МСФО за 2025... читать дальше
.17 апреля 2026 года 14:10
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и целевую цену на уровне 3560 руб. за бумагу, говорится в обзоре аналитиков. Ритейлер представил операционные результаты за 1К26, которые оцениваются экспертами банка нейтрально. Рост выручки замедлился: в... читать дальше
