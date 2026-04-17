Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 3000 руб

Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне "держать" и прогнозную цену - 3000 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова.

Операционные результаты "ИКС 5" за первый квартал эксперт оценивает умеренно позитивно. Компания увеличила выручку на 11,3% г/г, до 1,19 трлн руб. Чистая розничная выручка выросла на 11,2% г/г. При этом LFL-продажи прибавили 6,1%, но рост был обеспечен в основном средним чеком, который вырос на 7,9% г/г, тогда как трафик снизился на 1,7%.

"За квартал "ИКС 5" открыла 348 магазинов (net, с учетом закрытий), - констатирует Чернов. - Это значит, что компания продолжает расти быстрее рынка даже на фоне более слабого потребительского спроса. По итогам 2026 года сдвигаем прогноз выручки до 5,25-5,35 трлн руб. при EBITDA 315-325 млрд руб. и чистой прибыли 112-120 млрд руб.".

"ИКС 5" сейчас торгуется примерно по P/E 2025 около 6,9x и по прогнозу Freedom Finance на 2026 год - около 5,5-5,9x. Для лидера продовольственного ретейла это все еще недорого, считает эксперт инвесткомпании.

