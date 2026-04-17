Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сообщений о локальном перемирии на Ближнем Востоке и ожиданий возможного достижения соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп ожидает скорого завершения конфликта в Иране. "Я скажу, что война в Иране идет гладко. Она должна закончиться довольно скоро", - заявил он во время выступления в Лас-Вегасе. Трамп призвал собравшихся следить за тем, что произойдет в ближайшую неделю. "Вы можете быть очень впечатлены", - отметил американский лидер. Он в очередной раз подчеркнул, что США вынуждены были нанести удары по Ирану. "В противном случае могли произойти плохие вещи", - добавил Трамп.

Президент США считает, что его страна очень близка к заключению соглашения по спорным вопросам с Ираном. "Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку", - сказал он журналистам в Вашингтоне в четверг. По словам Трампа, "у нас с ними много вопросов, по которым есть консенсус". В частности, по его словам, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Также Трамп заверил, что иранская сторона согласна передать США запасы обогащенного урана. "Они согласились отдать нам ядерную пыль", - сказал американский президент. Ядерной пылью он нередко называет обогащенный в Иране уран.

Трамп также предположил, что следующий раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие выходные. "Вероятно, может быть, они пройдут на выходных", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Кроме того, Трамп заявил в четверг, что в течение ближайших недель ожидает достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном. "Я думаю, мы достигнем соглашения (...). Это произойдет в течение следующей недели или двух", - сказал Трамп журналистам у Белого дома. Говоря о возможной встрече премьера Израиля и президента Ливана, Трамп сказал, что "они, возможно, приедут в Белый дом через четыре или пять дней".

Ситуация осложняется тем, что боевые действия против Израиля ведет не армия Ливана, а радикальное движение "Хезболла", напрямую не подчиняющееся Бейруту. Американский лидер отметил, что ливанское правительство будет урегулировать вопросы с "Хезболлой". "Я думаю, что мы достигнем соглашения с Ливаном, и они займутся "Хезболлой", - добавил глава Белого дома.

Президент США надеется на соблюдение "Хезболлой" вступившего в силу десятидневного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. "Я надеюсь, "Хезболла" будет вести себя хорошо и добросовестно в этот важный период. Будет великолепно, если они так поступят. Хватит убийств. Наконец-то должен быть мир!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Прекращение огня вступило в силу в ночь на пятницу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite вторую сессию подряд закрылись на исторических максимумах. Инвесторы оценивали статданные и отчеты эмитентов, продолжая наблюдать за обстановкой на Ближнем Востоке. Оптимизм участников рынков в отношении ближневосточного конфликта вырос после того, как Трамп заявил о достижении Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня на десять дней.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран обсуждают продление истекающего на следующей неделе перемирия для проведения нового раунда переговоров. Ливано-израильское соглашение видится ключом к возобновлению этого диалога, пишет Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 11 тыс., до 207 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение числа заявок до 215 тыс. Объем промышленного производства в США в марте уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,1%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу. Инвесторы фиксируют прибыль после сильного подъема котировок акций на оптимизме относительно урегулирования ближневосточного конфликта. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,97%. Китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,27%. Южнокорейский Kospi опускается на 0,44%. Значение австралийского S&P/ASX 200 уменьшается на 0,22%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после заметного роста накануне благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $98,34 за баррель, что на 1,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 4,7%, до $99,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,36%, до $93,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,7%, до $94,69 за баррель.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Соединенные Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив. По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 31,9 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,565 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 апреля вырос на 0,05% и составил 120,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1268,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+0,64%), "Почта России БО-002P-03" (+0,49%), "Автодор-003Р-02" (+0,39%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,59%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,26%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Атомэнергопром" собирается 19 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-12 планируемым объемом 25 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи (КБД) на сроке 3 года плюс 130 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Элемент лизинг" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ по 4-летним облигациям серии 001P-11 на уровне 2% годовых. По займу будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, объем выпуска пока не раскрывается. Условиями эмиссии предусмотрена равномерная амортизация начиная с 1-го купона. Сбор заявок на флоатер прошел 16 апреля без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

ЗАО "Прогресс" (Курская область) 22 апреля планирует начать размещение дебютных 5-летних облигаций объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - 25% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в 28,08% годовых. По выпуску предусмотрены call-оферты через полтора и три года обращения. Ранее Московская биржа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Группа "Продовольствие" (Алтайский край, поставщик и производитель агропродукции) 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 23% годовых до погашения. Условиями эмиссии предусмотрен call-опцион в дату окончания 20-го купона.

ООО "ВИС финанс" 23 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 3,5 года серии БО-П12 объемом не более 2,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 17% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,39% годовых. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

СФО "Азимут" 6 мая приобретет по оферте до 100 тыс. облигаций класса "Б" по цене 76,108% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 28 апреля по 5 мая. Компания разместила 7-летний выпуск объемом 300 млн рублей в апреле 2021 года. У эмитента нет других выпусков в обращении.

Московская биржа с 17 апреля включает 10 выпусков облигаций "ЕвроТранса" (MOEX: EUTR) в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Речь идет о семи выпусках биржевых облигаций компании и трех выпусках "зеленых" бондов. Все они, за исключением одного, с 10 апреля были переведены Мосбиржей из первого-второго в третий уровень листинга. Решение было принято по причине "несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами", поясняла площадка. Один выпуск получил третий уровень листинга еще в феврале 2025 года. "ЕвроТранс" в этом году оказался в центре внимания рынка из-за проблем с обслуживанием долговых бумаг. Так, в первой декаде апреля компания признала факт технического дефолта по выплате основной части купонного дохода биржевых облигаций серии БО-001Р-07, объяснив его ошибкой в расчетах. Затем компания исполнила в полном объеме обязательства перед инвесторами, как и в случае с "народными" бондами (относительно последних 19 марта на сайте компании было сообщение о техническом сбое при выкупе).