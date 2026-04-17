Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Решетников: макроэкономическая ситуация в РФ сейчас более сложная, чем в последние годы
Ситуация в экономике РФ сейчас более сложная, чем в последние годы, на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в...
 
РСПП подготовил замечания к поправкам к закону о банкротстве
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил замечания к внесенным в конце марта масштабным поправкам в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Свои предложения бизнес 13 апреля отправил в Минэкономразвития, а также...
 
Около 10 млн россиян отчитаются перед ФНС за переводы
Неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год могут автоматически попасть под контроль налоговых органов, сообщили в ФНС. В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, усиливающий контроль за поступлениями физлиц....
 
17 апреля 2026 года 10:06

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сообщений о локальном перемирии на Ближнем Востоке и ожиданий возможного достижения соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп ожидает скорого завершения конфликта в Иране. "Я скажу, что война в Иране идет гладко. Она должна закончиться довольно скоро", - заявил он во время выступления в Лас-Вегасе. Трамп призвал собравшихся следить за тем, что произойдет в ближайшую неделю. "Вы можете быть очень впечатлены", - отметил американский лидер. Он в очередной раз подчеркнул, что США вынуждены были нанести удары по Ирану. "В противном случае могли произойти плохие вещи", - добавил Трамп.

Президент США считает, что его страна очень близка к заключению соглашения по спорным вопросам с Ираном. "Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку", - сказал он журналистам в Вашингтоне в четверг. По словам Трампа, "у нас с ними много вопросов, по которым есть консенсус". В частности, по его словам, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Также Трамп заверил, что иранская сторона согласна передать США запасы обогащенного урана. "Они согласились отдать нам ядерную пыль", - сказал американский президент. Ядерной пылью он нередко называет обогащенный в Иране уран.

Трамп также предположил, что следующий раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие выходные. "Вероятно, может быть, они пройдут на выходных", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Кроме того, Трамп заявил в четверг, что в течение ближайших недель ожидает достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном. "Я думаю, мы достигнем соглашения (...). Это произойдет в течение следующей недели или двух", - сказал Трамп журналистам у Белого дома. Говоря о возможной встрече премьера Израиля и президента Ливана, Трамп сказал, что "они, возможно, приедут в Белый дом через четыре или пять дней".

Ситуация осложняется тем, что боевые действия против Израиля ведет не армия Ливана, а радикальное движение "Хезболла", напрямую не подчиняющееся Бейруту. Американский лидер отметил, что ливанское правительство будет урегулировать вопросы с "Хезболлой". "Я думаю, что мы достигнем соглашения с Ливаном, и они займутся "Хезболлой", - добавил глава Белого дома.

Президент США надеется на соблюдение "Хезболлой" вступившего в силу десятидневного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. "Я надеюсь, "Хезболла" будет вести себя хорошо и добросовестно в этот важный период. Будет великолепно, если они так поступят. Хватит убийств. Наконец-то должен быть мир!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Прекращение огня вступило в силу в ночь на пятницу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite вторую сессию подряд закрылись на исторических максимумах. Инвесторы оценивали статданные и отчеты эмитентов, продолжая наблюдать за обстановкой на Ближнем Востоке. Оптимизм участников рынков в отношении ближневосточного конфликта вырос после того, как Трамп заявил о достижении Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня на десять дней.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран обсуждают продление истекающего на следующей неделе перемирия для проведения нового раунда переговоров. Ливано-израильское соглашение видится ключом к возобновлению этого диалога, пишет Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 11 тыс., до 207 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение числа заявок до 215 тыс. Объем промышленного производства в США в марте уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,1%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу. Инвесторы фиксируют прибыль после сильного подъема котировок акций на оптимизме относительно урегулирования ближневосточного конфликта. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,97%. Китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,27%. Южнокорейский Kospi опускается на 0,44%. Значение австралийского S&P/ASX 200 уменьшается на 0,22%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после заметного роста накануне благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $98,34 за баррель, что на 1,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 4,7%, до $99,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,36%, до $93,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,7%, до $94,69 за баррель.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Соединенные Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив. По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 31,9 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,565 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 апреля вырос на 0,05% и составил 120,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1268,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+0,64%), "Почта России БО-002P-03" (+0,49%), "Автодор-003Р-02" (+0,39%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,59%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,26%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Атомэнергопром" собирается 19 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-12 планируемым объемом 25 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи (КБД) на сроке 3 года плюс 130 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Элемент лизинг" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ по 4-летним облигациям серии 001P-11 на уровне 2% годовых. По займу будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, объем выпуска пока не раскрывается. Условиями эмиссии предусмотрена равномерная амортизация начиная с 1-го купона. Сбор заявок на флоатер прошел 16 апреля без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

ЗАО "Прогресс" (Курская область) 22 апреля планирует начать размещение дебютных 5-летних облигаций объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - 25% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в 28,08% годовых. По выпуску предусмотрены call-оферты через полтора и три года обращения. Ранее Московская биржа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Группа "Продовольствие" (Алтайский край, поставщик и производитель агропродукции) 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 23% годовых до погашения. Условиями эмиссии предусмотрен call-опцион в дату окончания 20-го купона.

ООО "ВИС финанс" 23 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 3,5 года серии БО-П12 объемом не более 2,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 17% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,39% годовых. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

СФО "Азимут" 6 мая приобретет по оферте до 100 тыс. облигаций класса "Б" по цене 76,108% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 28 апреля по 5 мая. Компания разместила 7-летний выпуск объемом 300 млн рублей в апреле 2021 года. У эмитента нет других выпусков в обращении.

Московская биржа с 17 апреля включает 10 выпусков облигаций "ЕвроТранса" (MOEX: EUTR) в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Речь идет о семи выпусках биржевых облигаций компании и трех выпусках "зеленых" бондов. Все они, за исключением одного, с 10 апреля были переведены Мосбиржей из первого-второго в третий уровень листинга. Решение было принято по причине "несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами", поясняла площадка. Один выпуск получил третий уровень листинга еще в феврале 2025 года. "ЕвроТранс" в этом году оказался в центре внимания рынка из-за проблем с обслуживанием долговых бумаг. Так, в первой декаде апреля компания признала факт технического дефолта по выплате основной части купонного дохода биржевых облигаций серии БО-001Р-07, объяснив его ошибкой в расчетах. Затем компания исполнила в полном объеме обязательства перед инвесторами, как и в случае с "народными" бондами (относительно последних 19 марта на сайте компании было сообщение о техническом сбое при выкупе).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


17 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ завершил пятницу откатом индекса МосБиржи ниже 2725п, растеряв недельный прирост из-за упавшей нефти
Москва. 17 апреля. Российский рынок акций в пятницу завершил основные торги откатом на бумагах нефтегазовых компаний вслед за упавшей нефтью (июньский фьючерс на Brent откатился к $89 за баррель) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Индекс МосБиржи опустился ниже 2725 пунктов, растеряв весь недельный прирост.    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 19:42
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе нивелировались падением нефти, индекс МосБиржи остался у 2720п
Рынок акций РФ на минувшей неделе попытался подрасти в рамках коррекции на фоне подорожавших металлов и улучшения внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях соглашения между США и Ираном по завершению конфликта на Ближнем Востоке, однако в пятницу рост был нивелирован резким падением нефти (фьючерс на Brent упал к $89 за баррель, потеряв более 10%) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Локальным фактором поддержки на неделе выступили данные Росстата о замедлении инфляции, однако ЦБ РФ вновь дал сигнал о возможной паузе в смягчении монетарной ДКП. Индекс МосБиржи после локального роста на неделе выше 2760 пунктов вернулся в пятницу обратно в район 2720 пунктов.    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 19:22
Рубль в пятницу немного подрос перед выходными днями
Москва. 17 апреля. Китайский юань развернулся вниз и слегка подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль немного укрепился перед выходными днями и несмотря на обвал нефти. Участники рынка полагают, что падение цен на нефть снижает риски того, что Минфин РФ перейдет от продажи валюты в рамках бюджетного правила к ее покупке.    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 19:00
Текущий баланс на рынке создает условия для закрепления пары рубль/юань ниже 11 руб./юань - ПСБ
Текущий баланс на рынке создает условия для закрепления пары рубль/юань ниже 11 руб./юань, считают аналитики банка ПСБ. Основные мировые валюты продолжили волну снижения по отношению к рублю на текущей неделе. При этом в середине недели наметилось их коррекционное восстановление, позволившее...    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 18:38
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации Полюса - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. ПАО "Полюс" 22 апреля закрывает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии ПБО-06 со сроком 3,2 года, 1170 дней, (с помощью оферты "пут"...    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 18:16
Тенденция к укреплению рубля, вероятно, будет преобладать до конца апреля - УК "Первая"
Тенденция к укреплению рубля, вероятно, будет преобладать до конца апреля, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Для курса рубля в ближайшее время наиболее значимым останется фактор высоких цен на нефть и более активное поступление возросшей валютной выручки экспортеров на рынок,...    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 17:50
"Финам" понизил целевую цену паев iShares Gold Trust до $96
"Финам" понизил целевую паев iShares Gold Trust (IAU) с $80 до $96 за бумагу, что при текущих ценах дает потенциал роста около 7% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Александра Потавина. "Мы полагаем, что геополитические риски в течение текущего...    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 17:24
Инвестбанк "Синара" подтверждает негативную оценку акций Сегежа Групп
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды. "Сегежа Групп" опубликовала отчетность за 4К25 по МСФО. Выручка снизилась на 20% г/г и на 11% к/к до 20,9 млрд руб., а показатель OIBDA стал отрицательным,...    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 16:57
Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 в мае - "СберИнвестиции"
Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 в мае, считают аналитики "СберИнвестиций". По их мнению, покупки валюты по бюджетному правилу могут возобновить уже в мае из-за крепкого рубля. По оценкам экспертов, итоговые покупки валюты на рынке в мае - июне могут составить около 300 млрд руб. "В силу...    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 16:38
Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными - ПСБ
Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), говорится в комментарии аналитика ПСБ Лауры Кузнецовой. Henderson опубликовал операционные результаты за март 2026 года: - совокупная выручка за март: 2,3 млрд руб. (+7,0% г/г); -...    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 16:01
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - "Финам"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая. "Однако с учетом обозначенных регулятором на мартовском заседании и сохраняющихся на данный момент факторов...    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 15:29
Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 17 апреля. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,137 руб., что на 1,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 15:28
"АКБФ" рекомендует покупать акции Роснефти с целевой ценой 610,14 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 610,14 руб. с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью до 36%, сообщается в комментарии аналитиков. "Роснефть" остается крупнейшей нефтегазовой компанией РФ с одной из сильнейших...    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 14:49
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Эталона до 42 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") на 30% - с 60 до 42 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Девелопер представил ожидаемо слабые результаты по МСФО за 2025...    читать дальше
.
17 апреля 2026 года 14:10
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Х5
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и целевую цену на уровне 3560 руб. за бумагу, говорится в обзоре аналитиков. Ритейлер представил операционные результаты за 1К26, которые оцениваются экспертами банка нейтрально. Рост выручки замедлился: в...    читать дальше
.
