S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды, Brent у $98/барр.

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Азиатские рынки акций снижаются в пятницу. Цены на нефть снижаются, Brent торгуется на уровне $98,15 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite вторую сессию подряд закрылись на исторических максимумах.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,24% - до 48578,72 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 0,26% и достигло 7041,28 пункта.

Nasdaq прибавил 0,36% и завершил сессию на отметке 24102,70 пункта.

Инвесторы оценивали статданные и отчеты эмитентов, продолжая наблюдать за обстановкой на Ближнем Востоке.

Оптимизм участников рынков в отношении ближневосточного конфликта вырос после того, как президент США Дональд Трамп заявил о достижении Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня на десять дней.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран обсуждают продление истекающего на следующей неделе перемирия для проведения нового раунда переговоров. Ливано-израильское соглашение видится ключом к возобновлению этого диалога, пишет Trading Economics.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 11 тыс., до 207 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предполагал снижение числа заявок до 215 тыс.

Объем промышленного производства в США в марте уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%.

Акции Chevron Corp. (SPB: CVX) по итогам торгов подорожали вслед за нефтью на 1,8%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2%, Devon Energy - на 1,2%, Marathon Petroleum - на 1,4%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 2,2%, Occidental Petroleum - на 1,9%.

PepsiCo нарастила капитализацию на 2,3%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале, причем второй показатель и скорректированная прибыль превысили прогнозы рынка.

Котировки акций Bank of New York Mellon поднялись на 2,2% после выхода позитивной отчетности и объявления buyback на $10 млрд.

Рыночная стоимость Charles Schwab упала на 7,6%. Квартальная выручка этой финансовой компании оказалась на уровне ожиданий, а скорректированная прибыль лишь немного их превзошла.

Цена бумаг Abbott Laboratories уменьшилась на 6% из-за слабого прогноза.

Цены на нефть снижаются в пятницу благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $98,15 за баррель, что на $1,24 (1,25%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $4,46 (4,7%), до $99,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,36 (1,44%), до $93,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $3,4 (3,7%), до $94,69 за баррель.

Трамп также сказал журналистам в Белом доме в четверг, что морская блокада Ирана военными силами США проходит успешно, и это оказывает серьезное влияние на Тегеран.

Кроме того, по его словам, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие в течение 20 лет, а также передать Штатам запасы обогащенного урана.

"Я думаю, мы очень близки к соглашению с Ираном", - заявил Трамп.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

"Сейчас ключевая тема - не эскалация, а стабилизация, - отмечает аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева. - Нефтяной рынок посылает четкий сигнал: рост цен был вызван страхом, коррекция - дипломатией, а неопределённость будет и дальше подпитывать волатильность".

