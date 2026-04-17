Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из боковика 2700-2750 пунктов - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из боковика 2700-2750 пунктов до конца следующей недели, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Технический отскок по индексу Мосбиржи из области поддержки 2700 пунктов забуксовал в четверг в районе сопротивления 2750 пунктов, обороты остаются ниже среднего, - констатирует эксперт. - Большой агрессии продавцов нет: медведи не решаются на прорыв опорных уровней индекса, а у быков не хватает стимулов для покупок широкого рынка и на пробой важных сопротивлений".

На взгляд Зельцера, очевиден и денежный дефицит: несмотря на падение банковских ставок, перетока сбережений не видно, ликвидность все еще в долговом секторе и фондах денежного рынка.

"Вялотекущая торговля может продлиться до конца будущей недели, индекс Мосбиржи вряд ли пока выйдет из боковика 2700-2750 пунктов", - прогнозирует аналитик БКС.

