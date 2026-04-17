ПСБ сохраняет целевую цену акций ВТБ на уровне 117 руб

Аналитики банка ПСБ сохраняют целевую цену акций ВТБ на уровне 117 руб. за бумагу на долгосрочной горизонте, сообщается в комментарии.

"Сейчас банк выглядит одной из самых перспективных фишек в секторе как за счет крепких финансовых результатов (благодаря работе с заблокированными активами чистая прибыль за 2025 год составила 502 млрд руб., а в 2026-м ориентир сместился еще выше - к 600-650 млрд руб.), так и за счет дивидендов - после конвертации привилегированных акций (акционеры уже одобрили этот шаг на вчерашнем голосовании)", - считают эксперты ПСБ.

По их оценкам, на выплату дивидендов банк может направить 35-40% от чистой прибыли по МСФО. При распределении 35% можно ждать 13,6 руб. на акцию (14,3% доходности), а при 40% - выплата вырастет до 15,5 руб. (16,3%).

"Среднесрочным драйвером роста акций выступает ожидаемое смягчение ДКП, - полагают аналитики. - Обсуждение финальных выплат должно завершиться до конца апреля, после чего последует рекомендация Наблюдательного совета. Само годовое собрание акционеров (ГОСА), где официально утвердят дивиденды, предполагается в июне. Ближе к отсечке (ориентировочно в первой половине июля) на ожиданиях выплат котировки вполне могут уйти в диапазон 105-115 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.