Рынок акций РФ завершил день у 2740п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек

Москва. 16 апреля. Российский рынок акций вечером в четверг растерял дневной прирост из-за сигналов ЦБ РФ о необходимости придерживаться жесткой ДКП с учетом сохраняющихся рисков инфляции, ранее "быки" были воодушевлены данными Росстата о замедлении инфляции и ростом нефти (фьючерс на нефть Brent вечером превысил $98 за баррель) в ожидании переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2741,14 пункта (+0,03%, утром поднимался выше 2760 пунктов), индекс РТС на фоне ослабления официального курса рубля снизился до 1134,92 пункта (-1,1%). Лидерами роста выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+6,2%) на новостях о скорой продаже госпакета, аутсайдерами - бумаги нефтегазовых компаний.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 апреля, составил 76,0861 руб. (+85,15 копейки).

Проект распоряжения о продаже перешедшей государству по решению суда доли в группе ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) будет внесен в правительство на этой неделе, а сама продажа может состояться в мае, сообщил в четверг журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля (0,00%), после того как составила 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта. Из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Перегрев рынка труда, который в последнее время был одним из ключевых источников проинфляционного давления, на фоне охлаждения экономики постепенно спадает, свидетельствуют результаты проведенного Банком России опроса предприятий. Базовый индикатор в этой сфере - уровень безработицы - остается на историческом минимуме (2,1% в феврале), напоминает ЦБ в своем традиционном бюллетене "Региональная экономика", опубликованном в среду.

Экономическая активность в РФ в I квартале 2026 года ожидаемо замедлилась на фоне подстройки к налоговым изменениям, во II квартале может быть более позитивная динамика, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Также в бюллетене ЦБ говорится, что жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) из-за проинфляционных рисков пока стоит поддерживать, это позволит быстрее перейти к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) в будущем.

Выросли в четверг также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (+2,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

"Интеррос" купил 25% акций АО "Точка" у VK, в дальнейшем передаст этот пакет "Т-Технологиям" (MOEX: T), говорится в сообщении "Интерроса". VK уточнила, что цена сделки составила не менее 21,2 млрд руб.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) (-1,4%) будет стараться сохранить уровень дивидендных выплат за 2025 год на уровне 2024 года, по итогам 2026 года рассчитывает вернуться к закрепленным в дивидендной политике уровням, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Сергей Хотимский. Дивидендная политика Совкомбанка предполагает распределение на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. При этом выплата дивидендов не должна приводить к снижению фактического норматива Н1.0 банка до уровня ниже 11,5%. Совкомбанк в 2025 году сократил чистую прибыль по МСФО на 31% - до 53,2 млрд руб.

Подешевели в четверг также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил в среду, что администрация США не планирует продлевать сроки действия лицензий на продажу нефти из России и Ирана. "Мы не будем продлевать генеральные лицензии по России и Ирану", - сказал он журналистам в Белом доме. Бессент пояснил, что лицензии касались нефти, которая в начале марта уже была погружена на танкеры. По его словам, вся эта нефть уже продана.

Сроки второго раунда американо-иранских переговоров еще не определены, сообщил в четверг представитель МИД Пакистана Тахир Андраби. "Никаких дат проведения второго раунда переговоров между США и Ираном пока нет", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль согласовали прекращение огня, которое вступит в силу через несколько часов. "Премьер Израиля и президент Ливана договорились, что для достижения мира между странами они официально начнут 10-дневный режим прекращения огня в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 мск - ИФ)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, попытки рынка акций РФ продолжить рост в четверг завершились распродажами, индекс МосБиржи откатился в район 2740 пунктов. Ликвидность на рынке по-прежнему низкая на фоне отсутствия очевидных торговых идей и триггерных новостей.

Лучше рынка выглядели акции банков (Сбер и ВТБ), компаний, ориентированных на внутренний спрос ("Яндекс" и "Озон" (MOEX: OZON)), а также девелопера "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,7%) на ожиданиях снижения ставки ЦБ из-за замедления инфляции, сокращения инфляционных ожиданий населения и крепкого рубля. Нефть Brent превысила $98 за баррель, что способствовало стабилизации котировок нефтегазовых компаний и индекса в целом, но обусловливает смещение интереса в сторону компаний внутреннего спроса и бенефициаров снижения ставки ЦБ.

На биржевом форуме МосБиржи одной из наиболее часто звучащих тем стала тема IPO. Стало известно, что в Минфине подготовили и представили в правительство РФ перечень компаний с госучастием, которые должны будут провести IPO. О готовности к IPO заявили в "Авито", также о планах по первичному размещению акций двух дочерних компаний рассказали в АФК "Система", отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи в четверг достиг области сопротивления 2750-2760 пунктов, после чего откатился. Настроения улучшила статистика: годовая инфляция замедлилась до 5,77% год к году, инфляционные ожидания населения уменьшились до 12,9% с мартовских 13,4%. Вероятность понижения ключевой ставки ЦБ на будущей неделе возросла.

Рыночная конъюнктура также благоволила акциям - мировые фондовые площадки выросли, нефть Brent поднялась в район $100 за баррель. На Ближнем Востоке готовится второй раунд переговоров между США и Ираном - предположительно, он пройдет в конце будущей недели в Исламабаде, обсуждается продление режима прекращения огня.

В конце недели важной зарубежной макростатистики не ожидается. На российском рынке банк "Авангард" (MOEX: AVAN) проведет ГОСА по дивидендам за 2025 год. На Мосбирже возобновятся торги акциями "Т-Технологий" после сплита. Прогнозный диапазон колебаний индекса МосБиржи на пятницу прежний - 2700-2800 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, торги акциями на МосБирже большую часть дня проходили на положительной территории, однако день завершился продажами. Президент США Трамп заявил о прекращении ударов Израиля по Ливану в ближайшие часы - перемирие способно стать для Ирана дополнительным мотивом для возобновления мирных переговоров.

Нефть выросла из-за сохраняющейся неопределенности по поводу контроля Ормузского пролива. Прогноз для котировок североморского сорта на ближайшие дни - колебания в рамках $95-101 за баррель, считает аналитик.

Минфин РФ может вернуться на валютный рынок еще до 1 июля. По словам главы ведомства Антона Силуанова, бюджетное правило необходимо исполнять для сокращения дефицита и стабилизации курса рубля. Выгодное экспортерам ослабление российской валюты после возвращения Минфина на рынок при неустойчивых ценах на нефть и напряженной геополитической обстановке выглядит наиболее вероятным сценарием. Его реализация послужит положительным драйвером для экспортно ориентированных компаний и всего отечественного рынка акций. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 17 апреля - продолжение колебаний в диапазоне 2700-2800 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций получил поддержку от отдельных корпоративных историй и высказываний представителей финансовых кругов в рамках биржевого форума МосБиржи.

Рубль несколько ослаб к юаню после заявлений министра финансов РФ Силуанова о возможности более быстрого возобновления операций в рамках бюджетного правила, действие которого было приостановлено до 1 июля.

"ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4,9%) в четверг объявил о расширении присутствия сервиса в Латинской Америке и запуске аренды электросамокатов в Мексике. По оценкам компании, объем рынка кикшеринга в этой стране в среднесрочной перспективе может достичь 30 млрд руб. Акции "ВК" поддержали сообщения о продаже его 25-процентной доли в банке "Точка" "Интерросу" по цене не менее 21,2 млрд руб. В конце 2023 года эта доля была приобретена по цене 11,6 млрд руб. Помимо этого "ВК" также получили от "Точки" 4,3 млрд руб. дивидендов. Сделка должна помочь "ВК" в дальнейшем сокращении долговой нагрузки и улучшении своего денежного потока, считает аналитик.

Акции АФК "Система" в четверг получили поддержку от заявлений главы холдинга Евтушенкова о планах проведения IPO отелей Cosmos (входит в АФК) в 2026 году. В планах холдинга также остается IPO "Медси". В декабре 2025 года при этом Евтушенков оценивал как маловероятные перспективы выплаты дивидендов "Системой" по итогам 2025 года. Одной из основных сложностей для АФК "Система" остается высокая долговая нагрузка, которая делает ее особенно чувствительной к процентным ставкам, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,1-0,4%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq).

Оптимизм на рынках поддерживают ожидания нового раунда переговоров между США и Ираном, которые могут привести к достижению мирного урегулирования. Кроме того, инвесторы оценивают корпоративные новости и макроэкономические данные.

Экономика Китая в первом квартале 2026 года выросла на 5% в годовом выражении, сообщается в отчете Государственного статистического управления. Темпы роста ВВП ускорились с 4,5% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,8%, по результатам опросов Trading Economics и Reuters.

Промышленное производство в Китае в марте увеличилось на 5,7% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, рост замедлился с 6,3% в январе-феврале. При этом аналитики ожидали более значительного ослабления - до 5,5%, сообщает Trading Economics.

ГСУ публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления нового года по лунному календарю, которые могут попадать на любой из двух месяцев.

Розничные продажи в КНР в марте повысились на 1,7% год к году после подъема на 2,8% в январе-феврале. Эксперты прогнозировали 2,3%.

Потребительские цены в еврозоне в марте выросли на 2,6% в годовом выражении, согласно окончательным данным статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,9% в предыдущий месяц. Предварительно было объявлено о повышении цен в прошлом месяце на 2,5%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Объем промпроизводства в США в марте уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены растут на опасениях, что переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Ближнем Востоке не приведут к скорому восстановлению поставок топлива на мировой рынок.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в четверг составила $98,33 за баррель (+3,6% и +0,15% в среду), майская цена фьючерса на WTI - $93,4 за баррель (+2,3% и +0,01% накануне).

Участники рынка надеются, что Тегерану и Вашингтону удастся возобновить переговоры и прийти к какому-то соглашению до истечения срока действия перемирия на следующей неделе. Накануне телеканал "Аль-Джазира" сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров.

В то же время The Washington Post написала, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тыс. военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

Тем временем Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Иран может позволить судам проходить по Ормузскому проливу вдоль берегов Омана, если сторонам удастся избежать возобновления военных действий.

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки. Аналитик Barclays Лидия Рейнфорт оценивает потери поставок более чем в 10 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "ВУШ Холдинг" (+4,9%), ГК "Самолет" (+3,7%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,3%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+3,1%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+2,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+2,5%).

ООО "Тами и Ко", операционная компания группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (MOEX: HNFG) ("Эйч Эф Джи") (+2,1%, до 422,6 руб.) по итогам января-марта 2026 года увеличило выручку на 4,2%, до 6,6 млрд руб., говорится в сообщении компании. В марте выручка составила 2,3 млрд руб., увеличившись на 7% год к году. Общая доля онлайн-продаж от выручки за 3 месяца 2026 года составила 22,9%.

Девелоперская группа "Эталон" (MOEX: ETLN) (+0,3%) (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") по итогам 2025 года увеличила чистый убыток по МСФО в 3,2 раза по сравнению с 2024 годом - до 22,3 млрд руб., говорится в материалах компании.

Подешевели в четверг акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-10%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-6%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,2%).

Совет директоров "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-0,3%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,5 млрд руб. (из них 12,43 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,55 млрд руб. на бумаги ВТБ и 3,39 млрд руб. на акции "Яндекса").