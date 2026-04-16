Рубль в четверг умеренно подешевел в паре с юанем на фоне новостей относительно бюджетного правила

Москва. 16 апреля. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1235 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 17 апреля на 85,15 копейки, до 76,0861 руб./$1, и увеличил курс евро на 68,1 копейки, до 89,4113 руб./EUR1.

"Рубль после позитивного старта резко подешевел к юаню и обновил минимум этой недели. Затем российская валюта перешла к коррекционным попыткам, но остается с ощутимыми дневными потерями. Давление на курс рубля могло оказать заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных до 1 июля. Однако пока сохраняется избыточное предложение инвалюты, вызванное сильным подорожанием нефти в марте. В то же время спрос на валюту остается относительно низким из-за ослабления экономики на фоне слишком медленного снижения ключевой ставки, а также увеличения налоговой нагрузки. Как вчера и предполагалось, пара CNY/RUB закрыла нисходящий гэп 11,18-11,21 руб., образовавшийся на старте понедельника. Однако закрепиться над этим сопротивлением не удалось. Вероятно, юань на краткосрочном горизонте перейдет к консолидации в диапазоне 11,04-11,28 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Правительство РФ рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены до 1 июля, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"В марте мы должны были (если бы операции осуществлялись - ИФ) продавать валюту из резервов, а в апреле понимаем, что уже должны будем покупать, причем уровень продаж мартовских и апрельских (покупок - ИФ), по нашей оценке, будет одинаковый", - сказал министр на пленарной сессии Биржевого форума Мосбиржи.

Силуанов подчеркнул, что бюджетное правило, с одной стороны, сглаживает колебания валютного курса на рынке, а с другой стороны, определяет предельную планку расходов, которые закладываются в бюджетные проектировки.

"Никто не собирается отказывается от бюджетного правила. Наоборот, мы видим необходимость его корректировки с точки зрения более жесткого подхода к определению базовой цены", - сказал он.

Поясняя предложение Минфина рассмотреть более низкую цену отсечения в бюджетном правиле, министр напомнил, что на 2026 год она определена в размере $59 за баррель, при этом в начале года этот показатель был значительно ниже. В результате за первые два месяца года немногим менее 500 млрд рублей было потрачено из ФНБ на финансирование дефицита бюджета.

"Что дальше нам делать? Таким образом мы могли бы весь наш запас съесть и тем самым сократить наши резервные средства", - сказал Силуанов. По его словам, Минфин видел, что необходимо изменение базовой цены на нефть, поскольку уровни, которые были скорректированы после 2020 года, сегодня уже не отвечают складывающейся ситуации.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением этого параметра. Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета". После этого вышло постановление правительства, согласно которому операции в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля.

Жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) из-за проинфляционных рисков пока стоит поддерживать, это позволит быстрее перейти к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) в будущем, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

По расчетам аналитиков, чтобы годовая инфляция попала в прогнозный диапазон Банка России 4,5-5,5% по итогам 2026 года, в оставшиеся месяцы рост цен должен понизиться и составить менее 3,8% месяц к месяцу с сезонной корректировкой, пересчитанные в годовой темп (с поправкой на октябрьскую индексацию тарифов на ЖКУ).

В документе отмечается, что эффект разовых проинфляционных факторов, вызвавших всплеск цен в начале года, в значительной степени исчерпан. По оценкам аналитиков, масштаб прямого переноса повышения НДС в цены снизился до примерно 0,2 процентного пункта (п.п.) в феврале и марте с 0,3-0,4 п.п. в январе.

Основной причиной сохранения темпов роста цен на повышенном уровне, по мнению департамента ЦБ, выступают проинфляционные факторы на стороне предложения. Постепенно подпитывать эти факторы через рост цен на импортные и экспортные товары может конфликт на Ближнем Востоке, если он затянется, считают эксперты.

Что касается потребительского спроса, то по оперативным данным, в марте он начал восстанавливаться, в частности, это заметно в автомобильном сегменте, подчеркивают аналитики ЦБ. По их мнению, проинфляционное действие факторов спроса может несколько возрасти по сравнению с уровнем января-февраля.

ЦБ РФ не стремится любой ценой достичь цели по инфляции в 4% к концу этого года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме.

"Почему наш прогноз на этот год - 4,5-5,5%, а мы не стремимся любой ценой достичь 4%? Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые, учитывая лаги денежно-кредитной политики, могут привести инфляцию к более низким значениям, но мы не считаем это целесообразным", - сказала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ интересует именно устойчивая инфляция, которая ожидается вблизи 4% ко второй половине 2026 года.

ЦБ прогнозирует инфляцию на конец 2026 года на уровне 4,5-5,5%.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 апреля составила 0,00% после 0,19% с 31 марта по 6 апреля. С начала месяца рост цен к 13 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%.

Из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта.

Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Минфин рассматривает возможность вернуться на рынок раньше планируемого срока - июля, - пишет эксперт в комментарии. - Экспортная выручка нарастает, ближневосточный конфликт не спешит завершаться, сырьевые цены высоки. Рубль уходит в чрезмерное укрепление, регулятору пора вернуться к балансировке рынка. Тем более что решения по изменению базовой цены будут реализованы только с 2027 года, если будут".

Возврат к регулярным операциям в рамках правила может быть приурочен к началу мая, полагает Донец. По правилу Минфин должен будет вернуться к покупкам валюты, пока нефть остается выше базовых $59 за баррель. "Это должно позволить рублю вернуться в интервал 76-79 руб./$1 и избежать неконтролируемого укрепления в мае - июне и резких разворотов после июля, - отмечет аналитик. - Такое решение, если будет принято, снимет дополнительное давление на российских экспортеров на ближайшие месяцы, что позитивно для их котировок".

Резкое ослабление не грозит рублю до конца года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Эксперт отмечает, что Минфин с февраля удерживает статус главного "ньюсмейкера" для рубля, так как в феврале он развернул рубль в сторону резкого ослабления, заявив о планах ужесточения бюджетного правила (БП) в части базовой цены (цены отсечения) уже в 2026 году.

Далее во второй декаде марта Минфин отказался от этих планов, что помогло стабилизировать рубль, а в конце марта заявил о паузе в регулярных операциях БП по покупке/продаже валюты до июля, что стимулировало новый виток укрепления рубля до многомесячных максимумов. Сейчас глава Минфина заявил о возможности возобновления валютных операций раньше июля, что сразу развернуло курс в стороны ослабления.

"Минфин вынужден действовать в условиях повышенной неопределенности, многие внутренние и внешние вводные резко менялись с начала года, - пишет эксперт в комментарии. - Сказать, каким будет курс рубля до конца года, при текущем уровне неопределенности невозможно - важны и предпосылки и по нефтегазу, и по остальному экспорту, и дата возобновления операций по БП, и динамика спроса на валюту населения и компаний, в т.ч. с учетом решений ЦБ по ставке и риторике на будущее. Пока мы сохраняем свой базовый поквартальный прогноз на 2К-4К26 в 78, 82 и 84 руб./$1".

Аналитик считает, что любые дальнейшие корректировки возможны при окончательной определенности по операциям бюджетного правила и/или другим важным вводным. Резкое ослабление рублю до конца года не грозит, что поможет стабилизировать инфляцию в ее устойчивой части у целевых 4% и поддержать снижение инфляционных ожиданий населения, которые в апреле снизились с 13,4% до 12,9%.

По мнению Полевого, работающее бюджетное правило вместе с ожидаемым ужесточением базовой цены в 2027-2029 годах снимет часть вопросов ЦБ к бюджетной политике и позволит продолжить снижение ставки. В апреле стратег ждет ее снижения минимум на 50 базисных пунктов, а к концу года - до 11%.

Нефть Brent прибавляет в цене около 3% на торгах в четверг на фоне новых сообщений относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил на пресс-конференции в четверг, что Штаты располагают всеми необходимыми силами для возобновления боевых действий, если Иран не согласится на сделку с Вашингтоном.

Хегсет сказал также, что блокада иранских портов со стороны США будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не прекратит угрожать судоходству.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $98,4 за баррель, что на 3,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,4%, до $93,47 за баррель.

Участники рынка ждут возобновления переговоров США и Ирана. Накануне телеканал "Аль-Джазира" сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта, который продолжается уже седьмую неделю. Иран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 16 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду подросла на 5 базисных пунктов - до 14,54% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц опустилась в четверг на 1 базисный пункт и составила 14,88% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев понизились на 2 базисных пункта, до 15,48% и 16,29% годовых.