Участие в размещении бондов Медскана интересно при купоне не ниже 15,5% - "Эйлер"

Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,5%, говорится в материале аналитической компании "Эйлер".

22 апреля оператор частных клиник "Медскан" выйдет на первичный рынок облигаций с целью рефинансирования короткой части долга и проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 2 года 1 месяц с планируемым объемом 3 млрд рублей. Эмитент предлагает купон не выше 16,3% на 2,1 года.

"По итогам 2025 года "Медскан" заметно улучшил рентабельность бизнеса на фоне постепенного выхода клиник на проектную мощность и повышения среднего чека на оказываемые услуги, - отмечают аналитики Маргарита Яковлева и Станислав Боженко. - По итогам отчетного периода кредитные метрики находились на умеренных уровнях: чистый долг/EBITDA (без учета акционерных займов) составил 3,2х, покрытие EBITDA процентных платежей - 1,4х".

Эксперты ожидают, что в 2026-2027гг по мере укрепления операционных результатов, монетизации инвестиций и оптимизации структуры капитала кредитные метрики компании улучшатся при сохранении взвешенной инвестиционной политики. По их оценкам, новый выпуск "Медскана" смотрится интересно при купоне не ниже 15,5%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.