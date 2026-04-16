Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка - "Т-Инвестиции"

Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Минфин рассматривает возможность вернуться на рынок раньше планируемого срока - июля, - пишет эксперт в комментарии. - Экспортная выручка нарастает, ближневосточный конфликт не спешит завершаться, сырьевые цены высоки. Рубль уходит в чрезмерное укрепление, регулятору пора вернуться к балансировке рынка. Тем более что решения по изменению базовой цены будут реализованы только с 2027 года, если будут".

Возврат к регулярному правилу может быть приурочен к началу мая, полагает Донец. По правилу Минфин должен будет вернуться к покупкам валюты, пока нефть остается выше базовых $59 за баррель. "Это должно позволить рублю вернуться в интервал 76-79 руб./$1 и избежать неконтролируемого укрепления в мае - июне и резких разворотов после июля, - отмечет аналитик. - Такое решение, если будет принято, снимет дополнительное давление на российских экспортеров на ближайшие месяцы, что позитивно для их котировок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.