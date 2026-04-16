16 апреля 2026 года 16:24
Резкое ослабление не грозит рублю до конца года - "Астра Управление активами"
Резкое ослабление не грозит рублю до конца года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Эксперт отмечает, что Минфин с февраля удерживает статус главного "ньюсмейкера" для рубля: - в феврале он развернул его в сторону резкого ослабления, заявив о планах ужесточения бюджетного правила (БП) в части базовой цены (цены отсечения) уже в 2026; - во второй декаде марта отказался от этих планов, что помогло стабилизировать рубль; - в конца марта заявил о паузе в регулярных операциях БП по покупке/продаже валюты до июля, что стимулировало новый виток укрепления рубля до многомесячных максимумов; - глава Минфина заявил о возможности возобновления валютных операций раньше июля, что сразу развернуло курс в стороны ослабления. "Минфин вынужден действовать в условиях повышенной неопределенности, многие внутренние и внешние вводные резко менялись с начала года, - пишет эксперт в комментарии. - Сказать, каким будет курс рубля до конца года, при текущем уровне неопределенности невозможно - важны и предпосылки и по нефтегазу, и по остальному экспорту, и дата возобновления операций по БП, и динамика спроса на валюту населения и компаний, в т.ч. с учетом решений ЦБ по ставке и риторике на будущее. Пока мы сохраняем свой базовый поквартальный прогноз на 2К-4К26 в 78, 82 и 84 руб./$1". Аналитик считает, что любые дальнейшие корректировки возможны при окончательной определенности по операциям бюджетного правила и/или другим важным вводным. Резкое ослабление рублю до конца года не грозит, что поможет стабилизировать инфляцию в ее устойчивой части у целевых 4% и поддержать снижение инфляционных ожиданий населения, которые в апреле снизились с 13,4% до 12,9%. По мнению Полевого, работающее бюджетное правило вместе с ожидаемым ужесточением базовой цены в 2027-2029гг снимет часть вопросов ЦБ к бюджетной политике и позволит продолжить снижение ставки. В апреле стратег ждет ее снижения, минимум, на 50 б.п., а к концу года - до 11%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
16 апреля 2026 года 19:39
Москва. 16 апреля. Российский рынок акций вечером в четверг растерял дневной прирост из-за сигналов ЦБ РФ о необходимости придерживаться жесткой ДКП с учетом сохраняющихся рисков инфляции, ранее "быки" были воодушевлены данными Росстата о замедлении инфляции и ростом нефти (фьючерс на нефть Brent вечером превысил $98 за баррель) в ожидании переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. читать дальше
.16 апреля 2026 года 19:34
Москва. 16 апреля. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1235 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 апреля 2026 года 19:03
Потенциал роста цены акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте, полагает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Ритейлер опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года: - выручка: 1,19 трлн руб. (+11,3% г/г); - сопоставимые продажи (LFL):... читать дальше
.16 апреля 2026 года 18:43
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций VK с 270 рублей до 320 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, аналитики улучшили взгляд на эти бумаги с "негативного" до "нейтрального". Аналитики обновили модель оценки компании после того, как стало известно,... читать дальше
.16 апреля 2026 года 18:33
Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,5%, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". 22 апреля оператор частных клиник "Медскан" выйдет на первичный рынок облигаций с целью рефинансирования короткой части долга и проведет сбор... читать дальше
.16 апреля 2026 года 18:03
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Роснефти" с 508,78 руб. до 610,14 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 36% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции "Роснефти" с начала года выросли на 10%, существенно... читать дальше
.16 апреля 2026 года 17:27
Покупка акций "РусАла" выглядит наиболее интересной инвестицией в секторе металлургии, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне блокировки Ормузского пролива цены на алюминий достигли уже $3650 за тонну - это максимум с 2022 года. За последний год... читать дальше
.16 апреля 2026 года 16:56
Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка - "Т-Инвестиции"
регулятору пора вернуться к балансировке рынка, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Минфин рассматривает возможность вернуться на рынок раньше планируемого срока - июля, - пишет эксперт в комментарии. - Экспортная выручка нарастает, ближневосточный конфликт не спешит... читать дальше
.16 апреля 2026 года 15:47
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с 600 руб. до 500 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2%... читать дальше
.16 апреля 2026 года 15:22
Москва. 16 апреля. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1715 руб., что на 11,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 апреля 2026 года 15:16
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целью 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ИКС 5" представила нейтральные операционные результаты за 1К2026, - отмечает эксперт. - Рост выручки по итогам... читать дальше
.16 апреля 2026 года 14:48
Золото остается актуальным активом на текущий момент, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "В последнее время золото умеренно снижается, потому что доллар укрепился в начале конфликта на Ближнем Востоке, и теперь мы увидели довольно существенную коррекцию цены на драгметалл, -... читать дальше
.16 апреля 2026 года 14:08
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Анны Бутенко. "Пока мы придерживаемся нашего базового прогноза по цене на нефть на текущий год в $79/барр. Brent. В прогнозе повышенные уровни цен... читать дальше
.16 апреля 2026 года 13:28
Прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. По данным последнего опроса Банка России, ценовые ожидания предприятий в апреле почти не изменились по сравнению с мартом. При незначительном... читать дальше
.16 апреля 2026 года 12:49
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 2700 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Крупнейший продовольственный ритейлер представил довольно слабые операционные результаты за первый квартал... читать дальше
