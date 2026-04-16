Резкое ослабление не грозит рублю до конца года - "Астра Управление активами"

Резкое ослабление не грозит рублю до конца года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

Эксперт отмечает, что Минфин с февраля удерживает статус главного "ньюсмейкера" для рубля:

- в феврале он развернул его в сторону резкого ослабления, заявив о планах ужесточения бюджетного правила (БП) в части базовой цены (цены отсечения) уже в 2026;

- во второй декаде марта отказался от этих планов, что помогло стабилизировать рубль;

- в конца марта заявил о паузе в регулярных операциях БП по покупке/продаже валюты до июля, что стимулировало новый виток укрепления рубля до многомесячных максимумов;

- глава Минфина заявил о возможности возобновления валютных операций раньше июля, что сразу развернуло курс в стороны ослабления.

"Минфин вынужден действовать в условиях повышенной неопределенности, многие внутренние и внешние вводные резко менялись с начала года, - пишет эксперт в комментарии. - Сказать, каким будет курс рубля до конца года, при текущем уровне неопределенности невозможно - важны и предпосылки и по нефтегазу, и по остальному экспорту, и дата возобновления операций по БП, и динамика спроса на валюту населения и компаний, в т.ч. с учетом решений ЦБ по ставке и риторике на будущее. Пока мы сохраняем свой базовый поквартальный прогноз на 2К-4К26 в 78, 82 и 84 руб./$1".

Аналитик считает, что любые дальнейшие корректировки возможны при окончательной определенности по операциям бюджетного правила и/или другим важным вводным. Резкое ослабление рублю до конца года не грозит, что поможет стабилизировать инфляцию в ее устойчивой части у целевых 4% и поддержать снижение инфляционных ожиданий населения, которые в апреле снизились с 13,4% до 12,9%.

По мнению Полевого, работающее бюджетное правило вместе с ожидаемым ужесточением базовой цены в 2027-2029гг снимет часть вопросов ЦБ к бюджетной политике и позволит продолжить снижение ставки. В апреле стратег ждет ее снижения, минимум, на 50 б.п., а к концу года - до 11%.

