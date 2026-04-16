Золото остается актуальным активом на текущий момент - "Финам"

Золото остается актуальным активом на текущий момент, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"В последнее время золото умеренно снижается, потому что доллар укрепился в начале конфликта на Ближнем Востоке, и теперь мы увидели довольно существенную коррекцию цены на драгметалл, - отмечает эксперт в комментарии. - Тем не менее, центральные банки продолжают золото покупать. Это видно по статистике того же Всемирного совета по золоту. Объемы покупок не такие большие, как год назад, но они продолжаются. Плюс падение цены способствует возобновлению спроса на золото".

Таким образом, велика вероятность, что снижение цены спровоцирует более активные покупки, полагает Дудченко. Немаловажным фактором по-прежнему остаются и геополитические риски. Даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится, время сейчас турбулентное, и не исключено, что он разгорится в другом регионе.

"Поэтому золото - остается актуальным активом на текущий момент, - указывает аналитик "Финама". - Альтернативный сценарий - это более глубокая коррекция, но при падении ниже уровня $4000 за тройскую унцию. В этом случае, действительно, наверное, стоит позиции сократить, дождаться, более глубокого падения, где можно будет добирать. Но на текущих уровнях стоит держать".

