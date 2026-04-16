Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79/барр. - УК" Первая"

Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Анны Бутенко.

"Пока мы придерживаемся нашего базового прогноза по цене на нефть на текущий год в $79/барр. Brent. В прогнозе повышенные уровни цен сохраняются и на второй квартал ($95/барр.), со снижением до сбалансированных уровней в $70-75/барр. во втором полугодии", - отмечает эксперт.

В случае нового витка эскалации без возобновления поставок через Ормузский пролив цены могут уйти к уровню "разрушения спроса", полагает Бутенко. В таком "оптимистичном" (для цен) сценарии средняя стоимость нефти Brent во втором квартале может достигнуть $123/барр. И даже если допустить в таком сценарии деэскалацию во втором полугодии, аналитик считает вполне вероятным, что из-за длительного простоя и определенных инфраструктурных разрушений поставки восстановятся не сразу. В результате, средняя цена во втором полугодии достигнет $88/барр., а в среднем по году $95/барр.

"Что касается дисконта на Urals: в российских портах за время конфликта он почти не сократился, несмотря на практически исчезнувшие дисконты в портах покупателей, что стало результатом существенно возросших ставок фрахта, - указывает эксперт. - К концу года по-прежнему ожидаем нормализацию дисконтов к уровням до нового санкционного витка в октябре в $12-13/барр, по мере нормализации ставок фрахта и с возросшим восприятием России как надежного поставщика в свете перебоев ближневосточных поставок".

