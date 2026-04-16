Прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным - инвестбанк "Синара"

Прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

По данным последнего опроса Банка России, ценовые ожидания предприятий в апреле почти не изменились по сравнению с мартом. При незначительном уменьшении на 0,1 п. п. до 19,6% (баланс ответов) они остались ниже, чем в 1К25 и в среднем за 2025 г.

"Банк России отмечает, что инфляционное давление продолжает снижаться. Эффект переноса повышения НДС в цены и ожидания предприятий по темпам роста отпускных цен, особенно в сегменте непродовольственных товаров, уменьшились, - отмечает эксперт в комментарии. - В разрезе денежно-кредитной политики такая динамика позволяет со сдержанным оптимизмом оценивать замедление инфляции".

Между тем индикатор бизнес-климата вернулся в положительную зону, увеличившись до 2,2 пункта с -0,1 в марте за счет улучшения ожиданий по выпуску и спросу, обращает внимание Коныгин.

"Возвращение индикатора бизнес-климата в положительную зону говорит об ослаблении риска рецессии, - полагает стратег. - Однако отмеченные, как и прежде, факторы издержек (дорожающие ГСМ, увеличение логистических расходов и повышение налоговой нагрузки) способны ограничить скорость дезинфляции. Учитывая это, ЦБ РФ, скорее всего, сохранит сравнительно жесткий подход до получения более твердых доказательств, говорящих о долговременности процесса замедления роста цен. Оставляем в силе наш прогноз понижения ключевой ставки 24 апреля на 50 б. п.".

