Индикатор бизнес-климата в апреле позволяет рассчитывать на снижение ставки ЦБ РФ до 14,5% - Альфа-банк

Индикатор бизнес-климата в апреле подскочил до 2,2 п., что позволяет рассчитывать на снижение ставки ЦБ РФ до 14,5% на ближайшем заседании, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

Согласно мониторингу предприятий, в апреле настроения бизнеса развернулись вверх. Так, совокупный индикатор бизнес-климата в апреле подскочил до 2,2 п. после околонулевых уровней в феврале-марте, причем улучшились как оценки текущей ситуации, так и ожидания компаний.

На взгляд экспертов Альфа-банка, опросы предприятий показывают, что последствия ближневосточного кризиса в целом имеют проинфляционные эффекты на российскую экономику; при этом положительным сигналом является снижение напряженности на рынке труда. Именно этот фактор позволяет экспертам сохранять ожидание, что на заседании 24 апреля ЦБ РФ снизит ставку на 50 б.п. до 14,5%.

