Мнения аналитиков
Индекс Мосбиржи может перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов - ПСБ
16 апреля 2026 года 10:47
Индекс Мосбиржи может перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи в четверг способен продолжить восстановление и перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Индекс Мосбиржи в среду смог прибавить 0,9%, торговая активность чуть подросла, но осталась невысокой - объем торгов ликвидными акциями на Московской бирже составила 59 млрд руб., - напоминает эксперт. - Способствовало оживлению покупок, помимо технических факторов и отдельных корпоративных идей, дальнейшее улучшение внешнего фона, связанное с ожиданиями нового раунда переговоров между США и Ираном, с развитием ралли высокотехнологических компаний". Аналитик банка ждет в четверг сохранения инерции к восстановлению рынка акций с переходом индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов. "Котировки бумаг сталелитейного сектора, в первую очередь, его сильных представителей, выглядят наиболее неоправданно заниженными и, соответственно, спекулятивно интересными, - полагаем, что в ближайшее время, в отсутствие негативных новостей, они продолжат выглядеть сильнее рынка", - прогнозирует Локтюхов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
16 апреля 2026 года 19:39
Москва. 16 апреля. Российский рынок акций вечером в четверг растерял дневной прирост из-за сигналов ЦБ РФ о необходимости придерживаться жесткой ДКП с учетом сохраняющихся рисков инфляции, ранее "быки" были воодушевлены данными Росстата о замедлении инфляции и ростом нефти (фьючерс на нефть Brent вечером превысил $98 за баррель) в ожидании переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. читать дальше
.16 апреля 2026 года 19:34
Москва. 16 апреля. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1235 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 апреля 2026 года 19:03
Потенциал роста цены акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте, полагает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Ритейлер опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года: - выручка: 1,19 трлн руб. (+11,3% г/г); - сопоставимые продажи (LFL):... читать дальше
.16 апреля 2026 года 18:43
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций VK с 270 рублей до 320 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, аналитики улучшили взгляд на эти бумаги с "негативного" до "нейтрального". Аналитики обновили модель оценки компании после того, как стало известно,... читать дальше
.16 апреля 2026 года 18:33
Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,5%, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". 22 апреля оператор частных клиник "Медскан" выйдет на первичный рынок облигаций с целью рефинансирования короткой части долга и проведет сбор... читать дальше
.16 апреля 2026 года 18:03
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Роснефти" с 508,78 руб. до 610,14 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 36% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции "Роснефти" с начала года выросли на 10%, существенно... читать дальше
.16 апреля 2026 года 17:27
Покупка акций "РусАла" выглядит наиболее интересной инвестицией в секторе металлургии, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне блокировки Ормузского пролива цены на алюминий достигли уже $3650 за тонну - это максимум с 2022 года. За последний год... читать дальше
.16 апреля 2026 года 16:56
Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка - "Т-Инвестиции"
регулятору пора вернуться к балансировке рынка, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Минфин рассматривает возможность вернуться на рынок раньше планируемого срока - июля, - пишет эксперт в комментарии. - Экспортная выручка нарастает, ближневосточный конфликт не спешит... читать дальше
.16 апреля 2026 года 16:24
Резкое ослабление не грозит рублю до конца года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Эксперт отмечает, что Минфин с февраля удерживает статус главного "ньюсмейкера" для рубля: - в феврале он развернул его в сторону резкого ослабления, заявив о... читать дальше
.16 апреля 2026 года 15:47
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с 600 руб. до 500 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2%... читать дальше
.16 апреля 2026 года 15:22
Москва. 16 апреля. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1715 руб., что на 11,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 апреля 2026 года 15:16
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целью 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ИКС 5" представила нейтральные операционные результаты за 1К2026, - отмечает эксперт. - Рост выручки по итогам... читать дальше
.16 апреля 2026 года 14:48
Золото остается актуальным активом на текущий момент, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "В последнее время золото умеренно снижается, потому что доллар укрепился в начале конфликта на Ближнем Востоке, и теперь мы увидели довольно существенную коррекцию цены на драгметалл, -... читать дальше
.16 апреля 2026 года 14:08
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Анны Бутенко. "Пока мы придерживаемся нашего базового прогноза по цене на нефть на текущий год в $79/барр. Brent. В прогнозе повышенные уровни цен... читать дальше
.16 апреля 2026 года 13:28
Прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. По данным последнего опроса Банка России, ценовые ожидания предприятий в апреле почти не изменились по сравнению с мартом. При незначительном... читать дальше
