Вероятны новые попытки индекса RGBI выйти вверх из затянувшегося "боковика" - ПСБ

Вероятны новые попытки индекса RGBI в четверг выйти вверх из затянувшегося "боковика", полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ с приближением заседания ЦБ начинает аккумулировать позитив - вновь прошли достаточно сильные аукционы Минфина, а вышедший пул статистики позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение "ключа" 24 апреля, - отмечает эксперт в комментарии. - Текущие уровни доходности госбумаг срочностью от 7 лет выглядят привлекательно в свете возможного снижения ставки до 14,5%, что нивелирует отрицательную маржу госбумаг относительно ставок РЕПО и RUONIA".

Результаты аукционов Минфина, на взгляд Грицкевича, уже подтверждают данную тенденцию - реализация программы заимствований по первым 3 аукционам II квартала идет с опережением: привлечено 475 млрд руб., что на 37% выше линейной динамики размещений по графику (на вчерашних аукционах превышение относительно среднего составило 65% - было привлечено 190 млрд руб.).

В свою очередь, вышедшая в среду статистика указала на отсутствие роста проинфляционных рисков: ценовые ожидания бизнеса в апреле по сравнению с мартом практически не изменились, а мартовская инфляция осталась вблизи уровня февраля. Однозначно порадовала недельная инфляция, опустившись на 13 апреля до 0,0% после 0,19% неделей ранее (безусловно, устойчивость тренда еще предстоит подтвердить).

В результате уже на вечерней сессии котировки ОФЗ перешли к росту, и в четверг аналитик ожидает новых попыток индекса RGBI выйти вверх из затянувшегося боковика.

