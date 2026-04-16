ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Путин заявил о необходимости дополнительных мер для возобновления роста экономики
ВВП РФ за январь-февраль 2026 года снизился на 1,8%, в минусе также промышленность и строительство, траектория макропоказателей идет ниже ожиданий аналитиков, правительства и ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим...
 
Ценовое давление в РФ продолжает уменьшаться
Ценовое давление, по оперативным индикаторам, продолжает уменьшаться, говорится в комментарии ЦБ РФ. В марте характер инфляционных процессов в целом оставался таким же, как и в феврале, считает Банк России. Он также отмечает, что эффект переноса...
 
Ведомствам установят нормативы по внедрению нейросетей
Правительственная подкомиссия по вопросам ИИ одобрила ключевые показатели эффективности (КПЭ) для ведомств и подведомственных организаций на 2026 год. Такие нормативы вводятся в России впервые, рассказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Дмитрия...
 
16 апреля 2026 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в четверг могут подрасти, отыгрывая данные о снижении темпов недельной инфляции

Москва. 16 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти, отыгрывая опубликованные накануне вечером данные о снижении темпов недельной инфляции, что повышает шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 7 по 13 апреля составила 0,00% после 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду Росстат. Из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики, и осталась на уровне 5,86%, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года.

Перегрев рынка труда, который в последнее время был одним из ключевых источников проинфляционного давления, на фоне охлаждения экономики постепенно спадает, свидетельствуют результаты проведенного Банком России опроса предприятий. "Напряженность на рынке труда сохраняется, однако многие индикаторы говорят о ее постепенном смягчении в условиях охлаждения спроса в экономике. Снизилась потребность предприятий в работниках, уменьшился дефицит кадров. Компании стали более сдержанно подходить к планам по найму новых сотрудников и индексации зарплат, что говорит о возможном дальнейшем замедлении их роста. Эти тенденции будут способствовать ослабеванию проинфляционного давления со стороны рынка труда", - констатирует ЦБ в своем бюллетене "Региональная экономика".

Базовый индикатор рынка труда - уровень безработицы - остается на историческом минимуме (2,1% в феврале), напоминает регулятор. "Однако напряженность на рынке труда постепенно ослабевала по мере охлаждения деловой и инвестиционной активности предприятий. Число активных вакансий и общая потребность бизнеса в новых сотрудниках снизились. Уменьшилась доля компаний, отмечающих дефицит кадров. Замедлился рост заработной платы. Планы бизнеса по изменению числа занятых и повышению зарплаты стали более сдержанными", - пишет ЦБ. Доля предприятий, констатирующих нехватку кадров, менее чем за год снизилась почти на 15 процентных пунктов: дефицит персонала в марте отметили 51% участников опроса против 65% в июле 2025 года.

Планы предприятий в отношении зарплат в марте по сравнению с концом прошлого года стали более сдержанными, ряд компаний, ранее рассматривавших повышение оплаты труда, теперь рассчитывают сохранить ее на текущем уровне. Доля предприятий, ожидающих роста оплаты труда по итогам 2026 года, в марте сократилась до 67% по сравнению с 76% по результатам ноябрьского опроса. Уменьшились и ожидаемые масштабы индексации зарплат. Исключение - предприятия со значительным кадровым дефицитом, который не может быть устранен за счет автоматизации или оптимизации внутренних процессов.

В настоящий момент в Белом доме не могут сообщить о времени проведения нового раунда переговоров с Ираном, но такая встреча обсуждается, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в среду журналистам. Представитель Белого дома подчеркнула, что новый раунд переговоров, скорее всего, снова пройдет в Исламабаде. Она отметила, что Пакистан прекрасно проявил себя в качестве посредника, и несмотря на предложения оказать посреднические услуги от других стран, в настоящий момент этим занимается только Пакистан.

Кроме того, президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана, которые пройдут в четверг. "Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер не уточнил, где именно пройдут переговоры. Комментариев ни с израильской, ни с ливанской стороны пока не поступало.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился в среду, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли, обновив рекордные максимумы. S&P 500 впервые завершил торги выше отметки в 7000 пунктов, Nasdaq увеличился одиннадцатую сессию подряд. Поддержку рынку оказали сильные отчеты американских банков Bank of America и Morgan Stanley (SPB: MS) за прошедший квартал, а также надежды на то, что США и Иран возобновят переговоры об урегулировании конфликта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются, исключением выступает только австралийский рынок. Оптимизм на рынках поддерживают ожидания нового раунда переговоров между США и Ираном, которые могут привести к достижению мирного урегулирования. Кроме того, инвесторы оценивают корпоративные новости и макроэкономические данные. Экономика Китая в I квартале увеличилась на 5% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, темпы роста ускорились с 4,5% в октябре-декабре прошлого года. При этом аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 МСК увеличился на 2,5% и обновил исторический максимум. Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК вырос на 2%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют яркой динамики утром в четверг, участники рынка ждут новостей о переговорах по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,09%, до $94,84 за баррель. В среду контракт подорожал на 0,1%, до $94,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,25%, до $91,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла всего на 1 цент, до $91,29 за баррель.

"Надежды на деэскалацию сохраняются, но многие инвесторы настроены скептично с учетом того, что в прошлом переговоры между США и Ираном неоднократно срывались, несмотря на признаки прогресса, - отметил аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава. - Пока не будет заключено мирное соглашение и свободная навигация в Ормузском проливе не возобновится, цены на нефть марки WTI будут колебаться в диапазоне от $80 до $100 за баррель".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 32,488 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,911 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 апреля вырос на 0,04% и составил 120,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1267,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (+0,52%), "АФК Система-001Р-07" (+0,39%) и "РЖД-001P-06R" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,7%), "Славнефть-001Р-03" (-0,36%) и "Почта России-001Р-10" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило объем размещения выпуска облигаций с фиксированными купонами на уровне 15 млрд рублей, перенеся размещение флоатера на неопределенный срок. Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций - "фикс" серии 003Р-05 с офертой через 3 года и флоатер серии 003Р-06 с 1,5-годовой офертой - прошел 15 апреля. Компания установила финальный ориентир ставки купона "фикса" на уровне 17,15% годовых (доходность к оферте - 18,56% годовых), финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - на уровне 300 базисных пунктов. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, они предназначены для квалифицированных инвесторов.

ЛК "Адванстрак" 23 апреля планирует разместить выпуск 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - 24% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 26,83% годовых. По выпуску предусмотрены амортизационная структура погашения и сall-опцион через 2,5 года. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "АгроКлуб" 23 апреля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Размещение продлится до 31 августа. Ставки ежемесячных купонов установлены на уровне 25% годовых до погашения. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-002Р-02 на уровне 24% годовых. Четырехлетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в мае 2023 года. Ставка текущего квартального купона - 32% годовых. По выпуску 8 мая предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 17 по 23 апреля включительно.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 7 млн 774 тыс. 660 облигаций серии 002P-01, или 64,8% эмиссии. Компания разместила выпуск объемом 12 млрд рублей в марте 2025 года по ставке 24% годовых. Ставки 14-25-го купонов установлены на уровне 17,50% годовых.

ООО "Совкомбанк лизинг" выкупило по оферте 4 млн 104 тыс. 564 облигации серии БО-П08, 2 млн 634 тыс. 179 облигаций серии БО-П09 и 10 млн облигаций серии БО-П10 по цене 100% от номинала. Количество облигаций серии БО-П08 составляет 5 млн штук, серии БО-П09 - 10,75 млн штук, серии БО-П10 - 10 млн штук. Таким образом, эмитент приобрел 82,09% выпуска БО-П08, 24,5% выпуска БО-П09 и весь выпуск БО-П10 полностью. Компания разместила четырехлетний флоатер БО-П08 в декабре 2024 года, трехлетний флоатер БО-П09 был размещен в марте 2025 года, пятилетний флоатер БО-П10 - в мае 2025 года. По всем выпускам выплачиваются переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются как ежедневное значение ключевой ставки ЦБ плюс спред 2% годовых. По серии БО-П09 с мая 2025 года началась ежемесячная амортизация, в результате на текущий момент номинал бумаг составляет 576,7 рублей, а объем в обращении - 6,2 млрд рублей.

ООО "Чистая планета" предлагает условия реструктуризации выпуска облигаций серии БО-01, при выплате купонов которого ранее были допущены неоднократные дефолты. В частности, предлагается перенести дату погашения займа с сентября 2028 года на июнь 2030 года с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 81. Компания начала допускать дефолты по облигациям, начиная с 26-го купона, и предлагает перенести выплаты за 26-30-й купоны на III-IV кварталы 2027 года и I квартал 2028 года. Кроме того, компания предлагает установить до конца июня мораторий на выплаты по 31-33-му купонам (с выплатами в апреле, мае и июне) и снизить ставку 32-33-го купонов с 28% годовых до 18% годовых. График выплат по купонным платежам с 34-го по 60-го не меняется. Ставки по ним эмитент предлагает снижать синхронизированно с прогнозами Банка России по снижению ключевой ставки. Предполагается, что ставка 34-36-го купонов составит 16% годовых, 37-42-го купонов - 15% годовых, 43-48-го купонов - 13% годовых, 49-54-го купонов - 11% годовых, 55-60-го купонов - 10,5% годовых, 61-81-го купонов - 10% годовых. Пятилетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставки 1-18-го ежемесячных купонов были установлены на уровне 17,5% годовых, 19-36-го купонов - 28% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 апреля 2026 года 19:39
Рынок акций РФ завершил день у 2740п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек
Москва. 16 апреля. Российский рынок акций вечером в четверг растерял дневной прирост из-за сигналов ЦБ РФ о необходимости придерживаться жесткой ДКП с учетом сохраняющихся рисков инфляции, ранее "быки" были воодушевлены данными Росстата о замедлении инфляции и ростом нефти (фьючерс на нефть Brent вечером превысил $98 за баррель) в ожидании переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 19:34
Рубль в четверг умеренно подешевел в паре с юанем на фоне новостей относительно бюджетного правила
Москва. 16 апреля. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1235 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 19:03
Потенциал роста цены акций Х5 - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте - ПСБ
Потенциал роста цены акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте, полагает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Ритейлер опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года: - выручка: 1,19 трлн руб. (+11,3% г/г); - сопоставимые продажи (LFL):...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 18:43
"БКС МИ" поднял оценку акций VK на 19% и улучшил взгляд до "нейтрального"
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций VK с 270 рублей до 320 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, аналитики улучшили взгляд на эти бумаги с "негативного" до "нейтрального". Аналитики обновили модель оценки компании после того, как стало известно,...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 18:33
Участие в размещении бондов Медскана интересно при купоне не ниже 15,5% - "Эйлер"
Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,5%, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". 22 апреля оператор частных клиник "Медскан" выйдет на первичный рынок облигаций с целью рефинансирования короткой части долга и проведет сбор...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 18:03
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Роснефти до 610,14 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Роснефти" с 508,78 руб. до 610,14 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 36% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции "Роснефти" с начала года выросли на 10%, существенно...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 17:27
Покупка акций РусАла - наиболее интересная инвестиция в секторе металлургии - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупка акций "РусАла" выглядит наиболее интересной инвестицией в секторе металлургии, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне блокировки Ормузского пролива цены на алюминий достигли уже $3650 за тонну - это максимум с 2022 года. За последний год...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 16:56
Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка - "Т-Инвестиции"
регулятору пора вернуться к балансировке рынка, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Минфин рассматривает возможность вернуться на рынок раньше планируемого срока - июля, - пишет эксперт в комментарии. - Экспортная выручка нарастает, ближневосточный конфликт не спешит...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 16:24
Резкое ослабление не грозит рублю до конца года - "Астра Управление активами"
Резкое ослабление не грозит рублю до конца года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Эксперт отмечает, что Минфин с февраля удерживает статус главного "ньюсмейкера" для рубля: - в феврале он развернул его в сторону резкого ослабления, заявив о...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 15:47
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Henderson до 500 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с 600 руб. до 500 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2%...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 15:22
Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне новостей относительно бюджетного правила
Москва. 16 апреля. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1715 руб., что на 11,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 15:16
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Х5 с целью 4320 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целью 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ИКС 5" представила нейтральные операционные результаты за 1К2026, - отмечает эксперт. - Рост выручки по итогам...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 14:48
Золото остается актуальным активом на текущий момент - "Финам"
Золото остается актуальным активом на текущий момент, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "В последнее время золото умеренно снижается, потому что доллар укрепился в начале конфликта на Ближнем Востоке, и теперь мы увидели довольно существенную коррекцию цены на драгметалл, -...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 14:08
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79/барр. - УК" Первая"
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Анны Бутенко. "Пока мы придерживаемся нашего базового прогноза по цене на нефть на текущий год в $79/барр. Brent. В прогнозе повышенные уровни цен...    читать дальше
.
16 апреля 2026 года 13:28
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным - инвестбанк "Синара"
Прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. По данным последнего опроса Банка России, ценовые ожидания предприятий в апреле почти не изменились по сравнению с мартом. При незначительном...    читать дальше
.
