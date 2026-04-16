Цены рублевых корпбондов в четверг могут подрасти, отыгрывая данные о снижении темпов недельной инфляции

Москва. 16 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти, отыгрывая опубликованные накануне вечером данные о снижении темпов недельной инфляции, что повышает шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 7 по 13 апреля составила 0,00% после 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду Росстат. Из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики, и осталась на уровне 5,86%, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года.

Перегрев рынка труда, который в последнее время был одним из ключевых источников проинфляционного давления, на фоне охлаждения экономики постепенно спадает, свидетельствуют результаты проведенного Банком России опроса предприятий. "Напряженность на рынке труда сохраняется, однако многие индикаторы говорят о ее постепенном смягчении в условиях охлаждения спроса в экономике. Снизилась потребность предприятий в работниках, уменьшился дефицит кадров. Компании стали более сдержанно подходить к планам по найму новых сотрудников и индексации зарплат, что говорит о возможном дальнейшем замедлении их роста. Эти тенденции будут способствовать ослабеванию проинфляционного давления со стороны рынка труда", - констатирует ЦБ в своем бюллетене "Региональная экономика".

Базовый индикатор рынка труда - уровень безработицы - остается на историческом минимуме (2,1% в феврале), напоминает регулятор. "Однако напряженность на рынке труда постепенно ослабевала по мере охлаждения деловой и инвестиционной активности предприятий. Число активных вакансий и общая потребность бизнеса в новых сотрудниках снизились. Уменьшилась доля компаний, отмечающих дефицит кадров. Замедлился рост заработной платы. Планы бизнеса по изменению числа занятых и повышению зарплаты стали более сдержанными", - пишет ЦБ. Доля предприятий, констатирующих нехватку кадров, менее чем за год снизилась почти на 15 процентных пунктов: дефицит персонала в марте отметили 51% участников опроса против 65% в июле 2025 года.

Планы предприятий в отношении зарплат в марте по сравнению с концом прошлого года стали более сдержанными, ряд компаний, ранее рассматривавших повышение оплаты труда, теперь рассчитывают сохранить ее на текущем уровне. Доля предприятий, ожидающих роста оплаты труда по итогам 2026 года, в марте сократилась до 67% по сравнению с 76% по результатам ноябрьского опроса. Уменьшились и ожидаемые масштабы индексации зарплат. Исключение - предприятия со значительным кадровым дефицитом, который не может быть устранен за счет автоматизации или оптимизации внутренних процессов.

В настоящий момент в Белом доме не могут сообщить о времени проведения нового раунда переговоров с Ираном, но такая встреча обсуждается, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в среду журналистам. Представитель Белого дома подчеркнула, что новый раунд переговоров, скорее всего, снова пройдет в Исламабаде. Она отметила, что Пакистан прекрасно проявил себя в качестве посредника, и несмотря на предложения оказать посреднические услуги от других стран, в настоящий момент этим занимается только Пакистан.

Кроме того, президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана, которые пройдут в четверг. "Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер не уточнил, где именно пройдут переговоры. Комментариев ни с израильской, ни с ливанской стороны пока не поступало.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился в среду, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли, обновив рекордные максимумы. S&P 500 впервые завершил торги выше отметки в 7000 пунктов, Nasdaq увеличился одиннадцатую сессию подряд. Поддержку рынку оказали сильные отчеты американских банков Bank of America и Morgan Stanley (SPB: MS) за прошедший квартал, а также надежды на то, что США и Иран возобновят переговоры об урегулировании конфликта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются, исключением выступает только австралийский рынок. Оптимизм на рынках поддерживают ожидания нового раунда переговоров между США и Ираном, которые могут привести к достижению мирного урегулирования. Кроме того, инвесторы оценивают корпоративные новости и макроэкономические данные. Экономика Китая в I квартале увеличилась на 5% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, темпы роста ускорились с 4,5% в октябре-декабре прошлого года. При этом аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 МСК увеличился на 2,5% и обновил исторический максимум. Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК вырос на 2%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют яркой динамики утром в четверг, участники рынка ждут новостей о переговорах по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,09%, до $94,84 за баррель. В среду контракт подорожал на 0,1%, до $94,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,25%, до $91,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла всего на 1 цент, до $91,29 за баррель.

"Надежды на деэскалацию сохраняются, но многие инвесторы настроены скептично с учетом того, что в прошлом переговоры между США и Ираном неоднократно срывались, несмотря на признаки прогресса, - отметил аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава. - Пока не будет заключено мирное соглашение и свободная навигация в Ормузском проливе не возобновится, цены на нефть марки WTI будут колебаться в диапазоне от $80 до $100 за баррель".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 32,488 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,911 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 апреля вырос на 0,04% и составил 120,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1267,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (+0,52%), "АФК Система-001Р-07" (+0,39%) и "РЖД-001P-06R" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,7%), "Славнефть-001Р-03" (-0,36%) и "Почта России-001Р-10" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило объем размещения выпуска облигаций с фиксированными купонами на уровне 15 млрд рублей, перенеся размещение флоатера на неопределенный срок. Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций - "фикс" серии 003Р-05 с офертой через 3 года и флоатер серии 003Р-06 с 1,5-годовой офертой - прошел 15 апреля. Компания установила финальный ориентир ставки купона "фикса" на уровне 17,15% годовых (доходность к оферте - 18,56% годовых), финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - на уровне 300 базисных пунктов. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, они предназначены для квалифицированных инвесторов.

ЛК "Адванстрак" 23 апреля планирует разместить выпуск 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - 24% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 26,83% годовых. По выпуску предусмотрены амортизационная структура погашения и сall-опцион через 2,5 года. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "АгроКлуб" 23 апреля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Размещение продлится до 31 августа. Ставки ежемесячных купонов установлены на уровне 25% годовых до погашения. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-002Р-02 на уровне 24% годовых. Четырехлетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в мае 2023 года. Ставка текущего квартального купона - 32% годовых. По выпуску 8 мая предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 17 по 23 апреля включительно.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 7 млн 774 тыс. 660 облигаций серии 002P-01, или 64,8% эмиссии. Компания разместила выпуск объемом 12 млрд рублей в марте 2025 года по ставке 24% годовых. Ставки 14-25-го купонов установлены на уровне 17,50% годовых.

ООО "Совкомбанк лизинг" выкупило по оферте 4 млн 104 тыс. 564 облигации серии БО-П08, 2 млн 634 тыс. 179 облигаций серии БО-П09 и 10 млн облигаций серии БО-П10 по цене 100% от номинала. Количество облигаций серии БО-П08 составляет 5 млн штук, серии БО-П09 - 10,75 млн штук, серии БО-П10 - 10 млн штук. Таким образом, эмитент приобрел 82,09% выпуска БО-П08, 24,5% выпуска БО-П09 и весь выпуск БО-П10 полностью. Компания разместила четырехлетний флоатер БО-П08 в декабре 2024 года, трехлетний флоатер БО-П09 был размещен в марте 2025 года, пятилетний флоатер БО-П10 - в мае 2025 года. По всем выпускам выплачиваются переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются как ежедневное значение ключевой ставки ЦБ плюс спред 2% годовых. По серии БО-П09 с мая 2025 года началась ежемесячная амортизация, в результате на текущий момент номинал бумаг составляет 576,7 рублей, а объем в обращении - 6,2 млрд рублей.

ООО "Чистая планета" предлагает условия реструктуризации выпуска облигаций серии БО-01, при выплате купонов которого ранее были допущены неоднократные дефолты. В частности, предлагается перенести дату погашения займа с сентября 2028 года на июнь 2030 года с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 81. Компания начала допускать дефолты по облигациям, начиная с 26-го купона, и предлагает перенести выплаты за 26-30-й купоны на III-IV кварталы 2027 года и I квартал 2028 года. Кроме того, компания предлагает установить до конца июня мораторий на выплаты по 31-33-му купонам (с выплатами в апреле, мае и июне) и снизить ставку 32-33-го купонов с 28% годовых до 18% годовых. График выплат по купонным платежам с 34-го по 60-го не меняется. Ставки по ним эмитент предлагает снижать синхронизированно с прогнозами Банка России по снижению ключевой ставки. Предполагается, что ставка 34-36-го купонов составит 16% годовых, 37-42-го купонов - 15% годовых, 43-48-го купонов - 13% годовых, 49-54-го купонов - 11% годовых, 55-60-го купонов - 10,5% годовых, 61-81-го купонов - 10% годовых. Пятилетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставки 1-18-го ежемесячных купонов были установлены на уровне 17,5% годовых, 19-36-го купонов - 28% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента.