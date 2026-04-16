Конвертация "префов" ВТБ по цене близкой к рыночной - позитивный сценарий для акционеров - "Цифра брокер"

Конвертация привилегированных акций ВТБ по цене близкой к рыночной является позитивным сценарием для текущих акционеров, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

Акционеры ВТБ одобрили конвертацию привилегированных акций в обыкновенные по цене 82,67 руб.

"Конвертация "префов" по цене близкой к рыночной - это позитивный сценарий для текущих акционеров, доля миноритариев в "дивидендном потоке" не изменится, - пишут эксперты. - Акции отреагировали ростом, коэффициент конвертации был неизвестной составляющей и одним из рисков, который по итогу не реализовался. Следующая неизвестная, с которой придется столкнутся инвесторам, это размер дивидендов. Многое упирается в достаточность капитала, норматив достаточности Н20.0 пока ниже требуемых 10% на 1 апреля. На наш взгляд, это может быть главным камнем преткновения при определении размера выплаты".

Как базовый вариант аналитики рассматривают выплату 25-30% от чистой прибыли, что сейчас кажется более реалистичным. Консервативно по нижней границе - это 9,7 руб. на акцию, что дает доходность 9,9% к текущей цене.

