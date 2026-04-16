Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Путин заявил о необходимости дополнительных мер для возобновления роста экономики
ВВП РФ за январь-февраль 2026 года снизился на 1,8%, в минусе также промышленность и строительство, траектория макропоказателей идет ниже ожиданий аналитиков, правительства и ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим...
 
Ценовое давление в РФ продолжает уменьшаться
Ценовое давление, по оперативным индикаторам, продолжает уменьшаться, говорится в комментарии ЦБ РФ. В марте характер инфляционных процессов в целом оставался таким же, как и в феврале, считает Банк России. Он также отмечает, что эффект переноса...
 
Ведомствам установят нормативы по внедрению нейросетей
Правительственная подкомиссия по вопросам ИИ одобрила ключевые показатели эффективности (КПЭ) для ведомств и подведомственных организаций на 2026 год. Такие нормативы вводятся в России впервые, рассказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Дмитрия...
 
16 апреля 2026 года 09:19

Мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики в четверг, нефть слабо растет

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекордные максимумы. Фондовые индексы Азии растут, за исключением австралийского. Нефть слабо растет в ожидании новостей по Ирану, Brent торгуется у $95 за баррель.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился в среду, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли, обновив рекордные максимумы.

S&P 500 впервые завершил торги выше отметки в 7000 пунктов, Nasdaq увеличился одиннадцатую сессию подряд.

Поддержку рынку оказали сильные отчеты американских банков Bank of America Corp. (SPB: BAC) (BofA) и Morgan Stanley (SPB: MS) за прошедший квартал, а также надежды на то, что США и Иран возобновят переговоры об урегулировании конфликта.

Представитель Белого дома сообщил CNBC, что проведение второго раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном обсуждается, однако официально ничего пока не запланировано.

Региональный обзор Федеральной резервной системы Beige Book, опубликованный в среду, показал, что экономическая активность в восьми из двенадцати округов США в период с конца февраля по начало апреля 2026 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate). В двух округах активность в этот период практически не изменилась, еще в двух - снизилась слабыми либо умеренными темпами.

Ближневосточный конфликт стал главным источником неопределенности для представителей бизнеса, осложнившим принятие решений относительно найма, ценообразования и капиталовложений, и многие компании заняли выжидательную позицию, говорится в Beige Book.

В обзоре отмечается, что цены на электроэнергию и топливо резко выросли во всех округах США в результате конфликта, при этом потребительские расходы продолжили слабо повышаться.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-3%), Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-1,7%), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (-1,7%), лидерами роста - бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+4,6%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+3,7%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2,9%).

Капитализация BofA повысилась на 1,8%. Второй по размеру активов банк США увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, причем оба показателя превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость Morgan Stanley, квартальные результаты которого также оказались лучше прогнозов, подскочила на 4,5%. Фининститут зафиксировал рекордный доход от операций с акциями в январе-марте в связи с высокой активностью клиентов на фоне усиления волатильности финансовых рынков.

Акции Broadcom (SPB: AVGO) подорожали на 4,2% на информации о расширении ее партнерства с Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Meta сообщила, что планирует разработать несколько поколений кастомных чипов в партнерстве с Broadcom. Цена бумаг Meta повысилась на 1,4%.

Капитализация Snap Inc. увеличилась на 7,9% на сообщениях СМИ о том, что компания, владеющая приложением Snapchat, планирует уволить 1 тыс. сотрудников, то есть порядка 16% персонала.

Котировки бумаг производителей чипов памяти опустились после уверенного подъема за последние несколько сессий. Капитализация Sandisk упала на 5,6%, Seagate Technology - на 2,6%, Micron Technology - на 2%.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду уменьшился на 0,15% - до 48463,72 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,8% - до 7022,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,59%, составив 24016,02 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются, исключением выступает только австралийский рынок.

Оптимизм на рынках поддерживают ожидания нового раунда переговоров между США и Ираном, которые могут привести к достижению мирного урегулирования. Кроме того, инвесторы оценивают корпоративные новости и макроэкономические данные.

Экономика Китая в первом квартале увеличилась на 5% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, темпы роста ускорились с 4,5% в октябре-декабре прошлого года. При этом аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,8%, по результатам опросов Trading Economics и Reuters.

"Уверенное начало года на фоне высоких показателей экспорта свидетельствуют о том, что прямое влияние конфликта на Ближнем Востоке пока остается сдержанным", - полагает экономист по Северной Азии Coface Цзюньюй Тан.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Котировки акций Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) взлетели почти на 11% и выступают лидером подъема на Гонконгской фондовой бирже. Крупнейший в стране производитель литий-ионных аккумуляторов в первом квартале увеличил чистую прибыль на 48,5%, выручку - более чем в 1,5 раза, что существенно превзошло ожидания аналитиков.

Также существенно прибавили в цене бумаги интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - 7,9%, сети ресторанов Haidilao International - 5,6%, автомобильной BYD - на 5%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - 4,8% и 2,8% соответственно, туристического портала Trip.com - 4,7%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,7%.

Между тем на 2,3% снизилась стоимость бумаг золотодобывающей Laopu Gold после существенного скачка по итогам предыдущих торгов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 МСК увеличился на 2,5% и обновил исторический максимум.

Цена акций TDK подскочила на 12,7%, Trend Micro - на 11%, Daikin Industries - на 9,3%. Также повышаются котировки бумаг таких технологических компаний, как SoftBank Group - на 5,5%, Advantest - на 3,8%, Tokyo Electron - на 4,7%, Sumco Corp. - на 5,8%.

Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК вырос на 2%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,5%, сталелитейной Posco - на 0,1%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,5%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,6%, KB Financial Group - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,4%.

Наиболее значительное снижение показывают котировки акций производителя сантехнического, отопительного и вентиляционного оборудования Reece (на 5,4%) после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для них до "продавать" с "нейтрального уровня".

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,5% и 0,1% соответственно.

Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг, участники рынка ждут новостей о переговорах по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск поднимается на $0,08 (0,08%), до $95,01 за баррель. В среду контракт подорожал на 14 центов (0,1%), до $94,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,4 (0,44%), до $91,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1 цент, до $91,29 за баррель.

Телеканал "Аль-Джазира" накануне сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров. Агентство Associated Press написало, что посредники ищут способы продлить вскоре истекающее перемирие между США и Ираном.

В то же время The Washington Post написала, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тыс. военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

"Надежды на деэскалацию сохраняются, но многие инвесторы настроены скептично с учетом того, что в прошлом переговоры между США и Ираном неоднократно срывались, несмотря на признаки прогресса, - отметил аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава. - Пока не будет заключено мирное соглашение и свободная навигация в Ормузском проливе не возобновится, цены на нефть марки WTI будут колебаться в диапазоне от $80 до $100 за баррель".

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились. Министерство энергетики страны сообщило об их сокращении на 913 тыс. баррелей, тогда как аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 200 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 апреля, упали на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 апреля 2026 года 19:39
Рынок акций РФ завершил день у 2740п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек
Москва. 16 апреля. Российский рынок акций вечером в четверг растерял дневной прирост из-за сигналов ЦБ РФ о необходимости придерживаться жесткой ДКП с учетом сохраняющихся рисков инфляции, ранее "быки" были воодушевлены данными Росстата о замедлении инфляции и ростом нефти (фьючерс на нефть Brent вечером превысил $98 за баррель) в ожидании переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.    читать дальше
16 апреля 2026 года 19:34
Рубль в четверг умеренно подешевел в паре с юанем на фоне новостей относительно бюджетного правила
Москва. 16 апреля. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1235 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
16 апреля 2026 года 19:03
Потенциал роста цены акций Х5 - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте - ПСБ
Потенциал роста цены акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) - до 4220 руб. на долгосрочном горизонте, полагает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Ритейлер опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года: - выручка: 1,19 трлн руб. (+11,3% г/г); - сопоставимые продажи (LFL):...    читать дальше
16 апреля 2026 года 18:43
"БКС МИ" поднял оценку акций VK на 19% и улучшил взгляд до "нейтрального"
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций VK с 270 рублей до 320 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, аналитики улучшили взгляд на эти бумаги с "негативного" до "нейтрального". Аналитики обновили модель оценки компании после того, как стало известно,...    читать дальше
16 апреля 2026 года 18:33
Участие в размещении бондов Медскана интересно при купоне не ниже 15,5% - "Эйлер"
Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,5%, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". 22 апреля оператор частных клиник "Медскан" выйдет на первичный рынок облигаций с целью рефинансирования короткой части долга и проведет сбор...    читать дальше
16 апреля 2026 года 18:03
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Роснефти до 610,14 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций "Роснефти" с 508,78 руб. до 610,14 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 36% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Акции "Роснефти" с начала года выросли на 10%, существенно...    читать дальше
16 апреля 2026 года 17:27
Покупка акций РусАла - наиболее интересная инвестиция в секторе металлургии - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупка акций "РусАла" выглядит наиболее интересной инвестицией в секторе металлургии, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне блокировки Ормузского пролива цены на алюминий достигли уже $3650 за тонну - это максимум с 2022 года. За последний год...    читать дальше
16 апреля 2026 года 16:56
Рубль уходит в чрезмерное укрепление - регулятору пора вернуться к балансировке рынка - "Т-Инвестиции"
регулятору пора вернуться к балансировке рынка, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Минфин рассматривает возможность вернуться на рынок раньше планируемого срока - июля, - пишет эксперт в комментарии. - Экспортная выручка нарастает, ближневосточный конфликт не спешит...    читать дальше
16 апреля 2026 года 16:24
Резкое ослабление не грозит рублю до конца года - "Астра Управление активами"
Резкое ослабление не грозит рублю до конца года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Эксперт отмечает, что Минфин с февраля удерживает статус главного "ньюсмейкера" для рубля: - в феврале он развернул его в сторону резкого ослабления, заявив о...    читать дальше
16 апреля 2026 года 15:47
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Henderson до 500 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с 600 руб. до 500 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2%...    читать дальше
16 апреля 2026 года 15:22
Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне новостей относительно бюджетного правила
Москва. 16 апреля. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль дешевеет на фоне новостей относительно бюджетного правила. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1715 руб., что на 11,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
16 апреля 2026 года 15:16
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Х5 с целью 4320 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целью 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ИКС 5" представила нейтральные операционные результаты за 1К2026, - отмечает эксперт. - Рост выручки по итогам...    читать дальше
16 апреля 2026 года 14:48
Золото остается актуальным активом на текущий момент - "Финам"
Золото остается актуальным активом на текущий момент, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "В последнее время золото умеренно снижается, потому что доллар укрепился в начале конфликта на Ближнем Востоке, и теперь мы увидели довольно существенную коррекцию цены на драгметалл, -...    читать дальше
16 апреля 2026 года 14:08
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79/барр. - УК" Первая"
Базовый прогноз по цене нефти Brent на текущий год остается на уровне $79 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Анны Бутенко. "Пока мы придерживаемся нашего базового прогноза по цене на нефть на текущий год в $79/барр. Brent. В прогнозе повышенные уровни цен...    читать дальше
16 апреля 2026 года 13:28
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным - инвестбанк "Синара"
Прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле остается актуальным, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. По данным последнего опроса Банка России, ценовые ожидания предприятий в апреле почти не изменились по сравнению с мартом. При незначительном...    читать дальше
