Мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики в четверг, нефть слабо растет

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился в среду, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли, обновив рекордные максимумы.

S&P 500 впервые завершил торги выше отметки в 7000 пунктов, Nasdaq увеличился одиннадцатую сессию подряд.

Поддержку рынку оказали сильные отчеты американских банков Bank of America Corp. (SPB: BAC) (BofA) и Morgan Stanley (SPB: MS) за прошедший квартал, а также надежды на то, что США и Иран возобновят переговоры об урегулировании конфликта.

Представитель Белого дома сообщил CNBC, что проведение второго раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном обсуждается, однако официально ничего пока не запланировано.

Региональный обзор Федеральной резервной системы Beige Book, опубликованный в среду, показал, что экономическая активность в восьми из двенадцати округов США в период с конца февраля по начало апреля 2026 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate). В двух округах активность в этот период практически не изменилась, еще в двух - снизилась слабыми либо умеренными темпами.

Ближневосточный конфликт стал главным источником неопределенности для представителей бизнеса, осложнившим принятие решений относительно найма, ценообразования и капиталовложений, и многие компании заняли выжидательную позицию, говорится в Beige Book.

В обзоре отмечается, что цены на электроэнергию и топливо резко выросли во всех округах США в результате конфликта, при этом потребительские расходы продолжили слабо повышаться.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-3%), Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-1,7%), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (-1,7%), лидерами роста - бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+4,6%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+3,7%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2,9%).

Капитализация BofA повысилась на 1,8%. Второй по размеру активов банк США увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, причем оба показателя превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость Morgan Stanley, квартальные результаты которого также оказались лучше прогнозов, подскочила на 4,5%. Фининститут зафиксировал рекордный доход от операций с акциями в январе-марте в связи с высокой активностью клиентов на фоне усиления волатильности финансовых рынков.

Акции Broadcom (SPB: AVGO) подорожали на 4,2% на информации о расширении ее партнерства с Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Meta сообщила, что планирует разработать несколько поколений кастомных чипов в партнерстве с Broadcom. Цена бумаг Meta повысилась на 1,4%.

Капитализация Snap Inc. увеличилась на 7,9% на сообщениях СМИ о том, что компания, владеющая приложением Snapchat, планирует уволить 1 тыс. сотрудников, то есть порядка 16% персонала.

Котировки бумаг производителей чипов памяти опустились после уверенного подъема за последние несколько сессий. Капитализация Sandisk упала на 5,6%, Seagate Technology - на 2,6%, Micron Technology - на 2%.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду уменьшился на 0,15% - до 48463,72 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,8% - до 7022,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,59%, составив 24016,02 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются, исключением выступает только австралийский рынок.

Оптимизм на рынках поддерживают ожидания нового раунда переговоров между США и Ираном, которые могут привести к достижению мирного урегулирования. Кроме того, инвесторы оценивают корпоративные новости и макроэкономические данные.

Экономика Китая в первом квартале увеличилась на 5% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, темпы роста ускорились с 4,5% в октябре-декабре прошлого года. При этом аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,8%, по результатам опросов Trading Economics и Reuters.

"Уверенное начало года на фоне высоких показателей экспорта свидетельствуют о том, что прямое влияние конфликта на Ближнем Востоке пока остается сдержанным", - полагает экономист по Северной Азии Coface Цзюньюй Тан.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Котировки акций Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) взлетели почти на 11% и выступают лидером подъема на Гонконгской фондовой бирже. Крупнейший в стране производитель литий-ионных аккумуляторов в первом квартале увеличил чистую прибыль на 48,5%, выручку - более чем в 1,5 раза, что существенно превзошло ожидания аналитиков.

Также существенно прибавили в цене бумаги интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - 7,9%, сети ресторанов Haidilao International - 5,6%, автомобильной BYD - на 5%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - 4,8% и 2,8% соответственно, туристического портала Trip.com - 4,7%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,7%.

Между тем на 2,3% снизилась стоимость бумаг золотодобывающей Laopu Gold после существенного скачка по итогам предыдущих торгов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 МСК увеличился на 2,5% и обновил исторический максимум.

Цена акций TDK подскочила на 12,7%, Trend Micro - на 11%, Daikin Industries - на 9,3%. Также повышаются котировки бумаг таких технологических компаний, как SoftBank Group - на 5,5%, Advantest - на 3,8%, Tokyo Electron - на 4,7%, Sumco Corp. - на 5,8%.

Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК вырос на 2%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,5%, сталелитейной Posco - на 0,1%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,5%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,6%, KB Financial Group - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,4%.

Наиболее значительное снижение показывают котировки акций производителя сантехнического, отопительного и вентиляционного оборудования Reece (на 5,4%) после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для них до "продавать" с "нейтрального уровня".

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,5% и 0,1% соответственно.

Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг, участники рынка ждут новостей о переговорах по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск поднимается на $0,08 (0,08%), до $95,01 за баррель. В среду контракт подорожал на 14 центов (0,1%), до $94,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,4 (0,44%), до $91,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1 цент, до $91,29 за баррель.

Телеканал "Аль-Джазира" накануне сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров. Агентство Associated Press написало, что посредники ищут способы продлить вскоре истекающее перемирие между США и Ираном.

В то же время The Washington Post написала, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тыс. военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

"Надежды на деэскалацию сохраняются, но многие инвесторы настроены скептично с учетом того, что в прошлом переговоры между США и Ираном неоднократно срывались, несмотря на признаки прогресса, - отметил аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава. - Пока не будет заключено мирное соглашение и свободная навигация в Ормузском проливе не возобновится, цены на нефть марки WTI будут колебаться в диапазоне от $80 до $100 за баррель".

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились. Министерство энергетики страны сообщило об их сокращении на 913 тыс. баррелей, тогда как аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 200 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 апреля, упали на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.