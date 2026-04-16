Рынок ОФЗ: на аукционы Минфина возвращается спрос - инвестбанк "Синара"

На аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПД возвращается спрос, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

Минфин 15 апреля провел аукционы, на которых предложил инвесторам 12-летний выпуск ОФЗ-ПД 26253 и 8-летний ОФЗ-ПД 26244.

На первом аукционе спрос на ОФЗ-ПД 26253 с погашением в октябре 2038г и купоном 13,00% достиг 207,3 млрд руб., объем размещения - 129,6 млрд руб., выручка - 127,7 млрд руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 92,25%, а доходность по ней составила 14,87%.

В рамках второго аукциона предлагалась серия ОФЗ-ПД 26244 с погашением в марте 2034г и купоном 11,25%. Инвесторы подали заявок на 140,1 млрд руб., обеспечив объем размещения в 112,8 млрд руб. (включая 40,1 млрд руб. на доразмещении) и выручку в 98,1 млрд руб. Средневзвешенная цена оказалась на уровне 86,30%, доходность - 14,68%.

"Если на аукционах прошлой недели наблюдался относительно слабый спрос, то теперь он вернулся к рекордным значениям, а бoльшая его часть (60%) пришлась на более длинный выпуск, - отмечает эксперт. - Премия к рынку по итогам обоих размещений оказалась сопоставимой - 11-12 б. п. к уровням закрытия понедельника. С начала квартала Минфин продал бумаг на 242 млрд руб., выручив 225,8 млрд руб., что позволило выполнить квартальный план в номинальном выражении на 37,3%, а в денежном - на 34,0%".

В оставшиеся 10 аукционных дней, по оценке Афонина, необходимо в среднем привлекать по 94 млрд руб. по номиналу (в деньгах - 99 млрд руб.), что не должно, по мнению аналитика, создать давление на рынок.

