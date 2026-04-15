Рынок акций РФ в среду превысил 2740п по индексу МосБиржи в рамках коррекции на фоне смешанных сигналов

Москва. 15 апреля. Российский рынок акций в среду вырос в рамках коррекции по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и товарно-сырьевых рынков, подросшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся к $96 за баррель) в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке; также поддержку покупателям оказали ожидания дальнейшего смягчения монетарной ДКП ЦБ в апреле.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2740,45 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1147,48 пункта (+1,4%); лидировали в росте акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+2,5%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 апреля, составил 75,2346 руб. (-61,86 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "Озона" (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,6% "префы"), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

"НОВАТЭК" в I квартале 2026 года увеличил добычу газа на 3,1% (до 22,03 млрд куб. м), добычу жидких углеводородов (ЖУВ) нарастил на 4,2% (до 3,62 млн тонн), сообщила компания. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,3 млрд куб. м, что на 1% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2025 года. Общий объем реализации жидких углеводородов составил 4,2 млн тонн, что на 6,3% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2025 года.

Ценовое давление, по оперативным индикаторам, продолжает уменьшаться, говорится в комментарии ЦБ РФ. В марте характер инфляционных процессов в целом оставался таким же, как и в феврале, считает Банк России. Он также отмечает, что эффект переноса повышения НДС в цены в марте значительно снизился по сравнению с январем и февралем.

Индикаторами снижения инфляционного давления служат данные из результатов опроса предприятий. Так, в апреле предприятия розничной торговли третий месяц подряд снизили свои краткосрочные ожидания по темпам роста отпускных цен. Динамика прироста цен производителей потребительских товаров оставалась сдержанной. В среднем за три месяца (декабрь 2025 года - февраль 2026 года) цены производителей непродовольственных товаров росли темпами ниже 4% (в годовом выражении с сезонной корректировкой), цены на продовольственные товары снижались, подчеркивает ЦБ.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил в интервью The New York Post, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской сторонами в Пакистане. Он отметил, что ему нравится идея проведения переговоров именно в Пакистане, так как главнокомандующий вооруженными силами этой страны фельдмаршал Асим Мунир "великолепно справляется со своей работой".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, возглавит делегацию США во время предстоящего второго раунда переговоров с Ираном, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые вели переговоры еще до начала операции США против Ирана, также, как ожидается, примут участие в любой потенциальной второй встрече.

В среду президент США Трамп заявил, что власти КНР решили не передавать вооружения Ирану. "Они согласились не отправлять оружие в Иран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Также, по словам Трампа, США "на постоянной основе открывают Ормузский пролив", и Китай этим очень доволен. Президент заверил, что на такие меры он идет и ради КНР, и всего мира.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи в среду подрос при невысоких объемах торгов. Ситуация с ценами на нефть остается неопределенной из-за противоречивых сообщений по поводу перспектив мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Акции "Яндекса" выросли на фоне ожиданий утверждения дивидендов в размере 110 руб. на акцию. Цены на алюминий превысили $3600 за тонну впервые с 2022 года, что подогрело спрос на акции "Русала" и "Эн+ груп".

Нефть Brent торгуется в районе $95 за баррель - это по-прежнему высокие котировки, учитывая, что прогнозы на текущий год предполагали уровни $65-75 за баррель. Реальная разблокировка Ормузского пролива и снижение нефти может способствовать дальнейшему откату рынка акций, который также находится под давлением ожидаемого укрепления рубля и признаков замедления экономики на фоне увеличившегося бюджетного дефицита, отмечает аналитик. Оптимизма не добавляют обсуждения властями РФ фискальных мер, которые могут коснуться крупнейших компаний. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке приводит к более высоким, чем ожидалось, поступлениям валютной выручки, что может способствовать ускорению инфляции. При этом в процессе переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса продолжается пауза, напомнил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, после слабого старта торгов в среду (индекс МосБиржи опускался к 2708 пунктам) ближе к середине дня оживились покупатели, разогревшие большинство компонентов индекса благодаря отскоку валют и отдельным новостям.

Общий сантимент могли поддержать заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам. Он поручил правительству сформировать предложения по стимуляции роста экономики, а также сообщил о подготовке кабмином мер по сохранению сбалансированности бюджета, отмечает эксперт.

На внешнем треке главной темой остается Ближний Восток. По данным СМИ, США и Тегеран продлили перемирие до 22 апреля, а до этого должен пройти новый раунд переговоров. Из-за неопределенности мировые фондовые площадки демонстрируют сдержанность. Цены на нефть продолжили консолидироваться в середине области $90-100 в ожидании новых сигналов.

В четверг в Китае выйдет блок статданных за март, в том числе динамика ВВП, розничные продажи, безработица. На российском рынке важной информацией поделится Банк России - об изменении инфляционных ожиданий населения. Эти сведения могут трактоваться в контексте предстоящего заседания ЦБ по ключевой ставке. "ИКС 5" (MOEX: X5) в четверг представит операционные результаты за I квартал, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) планирует опубликовать квартальную отчетность по РСБУ, группа "Эталон" (MOEX: ETLN) - по МСФО за 2025 год, а совет директоров ТМК вынесет рекомендации по дивидендам за 2025 год. Также рынок будет отыгрывать недельные данные Росстата по инфляции. Ожидания по индексу Мосбиржи на 16 апреля - колебания в коридоре 2700-2760 пунктов, считает Смирнов.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что совещание у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам было оптимистично воспринято участниками рынка. Глава государства поручил правительству разработать комплекс мер по поддержке экономики. В этой связи могут появиться основания прогнозировать повышение инвестиционной активности в стране, что позитивно для фондового рынка. Дополнительную поддержку российским акциям оказали прогнозы, предполагающие, что за апрель Россия получила около 1 трлн руб. нефтегазовых доходов, считает аналитик.

Дата нового раунда переговоров между США и Ираном не объявлена, хотя есть сведения, что возобновление диалога намечено на конец текущей недели. Сохраняется и неопределенность по поводу транспортировки грузов через Ормузский пролив, так как стороны конфликта делают противоречащие друг другу заявления на эту тему. На этом фоне в котировках нефти марки Brent сохраняется повышенная волатильность. Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 16 апреля - колебания в диапазоне 2700-2800 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду подрос в рамках коррекции благодаря покупкам в отдельных акциях.

На нефтяном рынке фьючерс на Brent вернулся выше $95 за баррель, котировки пока держатся выше минимума апреля $90,4 за баррель в условиях сохранения перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив, несмотря на оптимизм в отношении разрешения конфликта в регионе. Западные фондовые площадки в среду не показали значительных изменений, ожидая геополитических сигналов в отношении возможного продолжения переговоров между США и Ираном.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, при развитии коррекционного отскока сопротивлением для индекса МосБиржи может стать уровень 2786 пунктов. При возобновлении снижения поддержками выступят уровни 2711 и 2684 пункта.

В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), нет единого вектора в Европе (индекс DAX подрос на 0,1%, CAC40 и FTSE просели на 0,5-0,7%) и в США (индексы к 19:00 МСК изменились на 0,4-0,7%).

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены растут.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в среду составила $95,77 за баррель (+1% и -4,6% во вторник), майская цена фьючерса на WTI - $92,41 за баррель (+1,2% и -7,9% накануне).

Телеканал "Аль-Джазира" в среду сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров. Отмечается, что делегация передаст Ирану послание от США.

Посредники в урегулировании иранского кризиса ищут способы продлить перемирие между США и Ираном, написало агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Тем временем The Washington Post сообщила, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тыс. военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

Ормузский пролив остается фактически закрытым. Как отмечает агентство Reuters, хотя во вторник через пролив прошли как минимум восемь судов, это представляет лишь малую долю от довоенной активности, когда эту водную артерию преодолевали более 130 судов в сутки.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой снизились на 913 тыс. баррелей, запасы бензина упали на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 200 тыс. баррелей, сокращение резервов бензина и дистиллятов - на 2,1 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.

Накануне цены на нефть упали на сообщениях СМИ о том, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+7,2%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,8%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,8%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,8%).

ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (Тольятти) (+1,2%, до 49,78 руб.) в 2025 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 33,8% по сравнению с показателем 2024 года - до 6,2 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка выросла на 23,6% - до 31,6 млрд руб., EBITDA - на 32,1%, до 11,98 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 0,27 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 3 июня 2026 года.

Подешевели акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-3,8% и -2,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,71 млрд рублей (из них 7,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,61 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,38 млрд рублей на акции "Яндекса").