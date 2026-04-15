Акции Северстали ждут улучшения внутренней и внешней конъюнктуры - "Велес Капитал"

Акции "Северстали" ждут улучшения внутренней и внешней конъюнктуры, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Северсталь" готовится представить 21 апреля операционные результаты за 1-й квартал 2026 года. Ранее в апреле в компании заявили о сохранении прогноза по выпуску стали в 2026 году на уровне 11,3 млн/тонн.

В феврале после публикации сильных операционных и ожидаемо слабых финансовых результатов "Северстали" за 4-й квартал и весь 2025 год аналитики "Велес Капитала" понизили целевую цену по акциям до 1240 руб., однако на фоне значительного падения котировок сохранили рекомендация "покупать". В 2026 году неблагоприятная конъюнктура внутреннего рынка, по их оценкам, продолжит оказывать негативное влияние на финансовые результаты "Северстали".

"С технической точки зрения акции "Северстали "на этой неделе упали до минимума с декабря 2022 года 798,8 руб., от которого пытаются отступить выше и снять образовавшуюся среднесрочную перепроданность, - указывает Кожухова. - Показания дневного графика при этом несколько улучшились и не исключают стабилизации котировок выше 800 руб. с возможностью развития коррекционного роста к сопротивлениям 837,2 руб. и 866,6 руб. Стабилизация выше 866,6 руб. может улучшить среднесрочные перспективы бумаг и предвещать попытки перехода к повышению вплоть до движения к годовому пику 1022,8 руб.".

Бычий сценарий, по мнению эксперта, реализуется в случае оптимистичных настроений на российском фондовом рынке в целом, надежд на более активное смягчение политики ЦБ, улучшения конъюнктуры на рынке стали и более слабого рубля.

Пока же у акций "Северстали", на взгляд Кожуховой, нет веских бычьих драйверов, котировки могут оставаться под нисходящим давлением с рисками закрепления ниже 800 руб. и движения к очередным минимумам с 2022 года, в район 750 руб. и ниже.

