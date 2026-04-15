Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Modiv Industrial Inc. с целью $18 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 19%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Фонд Modiv Industrial отчитался по результатам IV квартала 2025 года в соответствии с нашими ожиданиями, подтвердив достижение краткосрочного минимума по квартальной выручке, связанного с истечением сроков аренды Costco и Solar Turbines, - пишут аналитики. - Показатели долговой нагрузки улучшились благодаря снижению долга после сделки по Costco и продлению срока действия кредитной линии на 18 месяцев до июля 2028 года. Тем не менее мы придерживаемся более осторожной позиции в отношении приобретений, поскольку удорожание активов, вероятно, будет ограничивать темпы перераспределения средств в ближайшей перспективе".

Modiv Industrial Inc. - фонд недвижимости (REIT), ориентированный на приобретение ключевых промышленных производственных объектов, которые сейчас составляют подавляющую часть его портфеля.

