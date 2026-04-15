Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Modiv Industrial
15 апреля 2026 года 14:50
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Modiv Industrial
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Modiv Industrial Inc. с целью $18 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 19%, сообщается в комментарии аналитиков. "Фонд Modiv Industrial отчитался по результатам IV квартала 2025 года в соответствии с нашими ожиданиями, подтвердив достижение краткосрочного минимума по квартальной выручке, связанного с истечением сроков аренды Costco и Solar Turbines, - пишут аналитики. - Показатели долговой нагрузки улучшились благодаря снижению долга после сделки по Costco и продлению срока действия кредитной линии на 18 месяцев до июля 2028 года. Тем не менее мы придерживаемся более осторожной позиции в отношении приобретений, поскольку удорожание активов, вероятно, будет ограничивать темпы перераспределения средств в ближайшей перспективе". Modiv Industrial Inc. - фонд недвижимости (REIT), ориентированный на приобретение ключевых промышленных производственных объектов, которые сейчас составляют подавляющую часть его портфеля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-MODIV-INDUSTRIAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
15 апреля 2026 года 19:46
Рынок акций РФ в среду превысил 2740п по индексу МосБиржи в рамках коррекции на фоне смешанных сигналов
Москва. 15 апреля. Российский рынок акций в среду вырос в рамках коррекции по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и товарно-сырьевых рынков, подросшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся к $96 за баррель) в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке; также поддержку покупателям оказали ожидания дальнейшего смягчения монетарной ДКП ЦБ в апреле. читать дальше
Москва. 15 апреля. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль понизился в рамках коррекции после того, как при открытии сессии обновил максимальные отметки с середины февраля. читать дальше
Совкомбанк начал анализ МТС-банка с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. "Акции МТС-банка выглядят дешевле аналогов, однако несмотря на привлекательную оценку относительно прибыли и капитала банк имеет более низкую... читать дальше
Акции "Северстали" ждут улучшения внутренней и внешней конъюнктуры, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Северсталь" готовится представить 21 апреля операционные результаты за 1-й квартал 2026 года. Ранее в апреле в компании заявили о сохранении... читать дальше
Суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20% годовых до конца 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20% годовых до конца 2026 года, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Они ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, на фоне которого цены облигаций могут вырасти. Эксперты отдают предпочтение среднесрочным ОФЗ по... читать дальше
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $321,42 до $275,41 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 60,75%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Рейтинг акций сохранен на уровне "покупать". "Акции Salesforce существенно скорректировались... читать дальше
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" с 75,92 руб. до 91,41 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 11%, говорится в комментарии аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "Совкомфлота" с начала года выросли на 8%,... читать дальше
Москва. 15 апреля. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль перешел к понижению после того, как при открытии сессии обновил максимальные отметки с середины февраля. читать дальше
"БКС Мир инвестиций" пересмотрел прогноз по ключевой ставке Банка России на конец 2026 года с 12% до 13%, сообщается в обзоре инвесткомпании. Бюджетный риск постепенно реализуется, отмечают эксперты. Так, мартовские расходы оказались нетипично высокими для этого месяца. Последние несколько лет... читать дальше
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) с 66,85 руб. до 80,36 руб., что предполагает потенциал роста на 5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "ДВМП" с... читать дальше
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ooma Inc. с целевой ценой $18,30 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 30% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания отчиталась за 2026 финансовый год лучше наших ожиданий как по выручке, так и по... читать дальше
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку, что предполагает потенциал снижения 5,2% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "На фоне сохраняющейся в целом неплохой... читать дальше
"Финам" понизил рейтинг акций Ferguson Plc. с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $258,44 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "После ралли акции достигли целевую цену. Сейчас котировки торгуются на близких к историческим максимумам уровнях, -... читать дальше
"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную цену акций Nike Inc. до $47 за штуку с потенциалом роста 6% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. Оценка акций компании остается нейтральной. "Учитывая слабые результаты Nike за прошедший квартал и консервативный прогноз... читать дальше
Инвесторы имеют возможность зафиксировать очень интересный уровень текущей доходности по долгосрочным ОФЗ - "Финам"
Инвесторы имеют возможность зафиксировать очень интересный уровень текущей доходности по долгосрочным ОФЗ, говорится в материале руководителя направления анализа долговых рынков инвесткомпании "Финам" Алексея Ковалева. По оценке эксперта, текущая доходность целого ряда долгосрочных ОФЗ превышает... читать дальше
