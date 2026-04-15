"Финам" понизил рейтинг акций Ferguson до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Ferguson Plc. с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $258,44 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"После ралли акции достигли целевую цену. Сейчас котировки торгуются на близких к историческим максимумам уровнях, - отмечает эксперт. - В условиях геополитической неопределенности, учитывая риски мировой рецессии на фоне конфликта на Ближнем Востоке, мы считаем, что потенциал роста в краткосрочной перспективе исчерпан".

Ferguson - крупный дистрибьютор в Северной Америке, предоставляющий широкий ассортимент продукции и решений для жилого и нежилого строительства.

