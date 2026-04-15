15 апреля 2026 года 12:28
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Nike до $47
"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную цену акций Nike Inc. до $47 за штуку с потенциалом роста 6% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. Оценка акций компании остается нейтральной. "Учитывая слабые результаты Nike за прошедший квартал и консервативный прогноз менеджмента, предполагающий дальнейшее снижение выручки в IV квартале, мы понижаем целевую цену до $47 за акцию, - пишет эксперт. - Отмечаем реализацию стратегии трансформации бизнеса и фокус на обновлении продуктового портфеля и восстановлении роста в ключевых категориях. Вместе с тем эффект от этих мер носит отложенный характер". По мнению Киреевой, в краткосрочной перспективе сохраняется давление на выручку и рентабельность на фоне слабого спроса, нормализации оптового канала и повышенной конкуренции, что ограничивает потенциал переоценки акций на горизонте 12 месяцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-NIKE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
