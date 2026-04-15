"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Nike до $47

"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную цену акций Nike Inc. до $47 за штуку с потенциалом роста 6% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

Оценка акций компании остается нейтральной.

"Учитывая слабые результаты Nike за прошедший квартал и консервативный прогноз менеджмента, предполагающий дальнейшее снижение выручки в IV квартале, мы понижаем целевую цену до $47 за акцию, - пишет эксперт. - Отмечаем реализацию стратегии трансформации бизнеса и фокус на обновлении продуктового портфеля и восстановлении роста в ключевых категориях. Вместе с тем эффект от этих мер носит отложенный характер".

По мнению Киреевой, в краткосрочной перспективе сохраняется давление на выручку и рентабельность на фоне слабого спроса, нормализации оптового канала и повышенной конкуренции, что ограничивает потенциал переоценки акций на горизонте 12 месяцев.

