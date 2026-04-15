Инвесторы имеют возможность зафиксировать очень интересный уровень текущей доходности по долгосрочным ОФЗ - "Финам"

Инвесторы имеют возможность зафиксировать очень интересный уровень текущей доходности по долгосрочным ОФЗ, говорится в материале руководителя направления анализа долговых рынков инвесткомпании "Финам" Алексея Ковалева.

По оценке эксперта, текущая доходность целого ряда долгосрочных ОФЗ превышает доходность, которую можно зафиксировать по коротким гособлигациям. Это означает возможность получения конкурентоспособного дохода, например, на горизонте года даже при условии отсутствия прогресса в нормализации ДКП.

"Банк России продолжает снижать ставку, что отражается на доходности краткосрочных облигаций, - отмечает Ковалев. - Однако дальний отрезок кривой ОФЗ остается недвижим, находясь под давлением интенсивной программы по размещению Минфина, которая главным образом ориентирована как раз на такие бумаги".

По мнению аналитика, у инвесторов сейчас имеется возможность зафиксировать очень интересный уровень текущей доходности по долгосрочным ОФЗ - текущая доходность по целому ряду долгосрочных гособлигаций превышает уровень 13,2%, который может быть зафиксирован в настоящий момент по однолетней ОФЗ.

"Более того, получение данного уровня текущей доходности возможно даже при условии небольшой просадки рынка через год относительно сегодняшнего момента, - полагает Ковалев. - Дело в том, что даты погашений по долгосрочным бумагам через год станут ближе. Это означает, что текущим биржевым котировкам будут соответствовать более высокие доходности, чем сейчас. Например, по находящемуся в нашем покрытии выпуску ОФЗ серии 26250 неизменность текущей цены (87,1%) через 12 месяцев означает увеличение ее доходности к погашению с 14,86% до 14,98%".

Таким образом, покупка "длины" позволяет рассчитывать на конкурентоспособный доход на горизонте года даже при условии отсутствия какого-либо прогресса в нормализации процентной политики - что сейчас видится неосновным сценарием, указывает стратег "Финама".

"Если же предположить, что ровно через год ставка будет ниже текущих 15%, то меньше будут и доходности бумаг, а значит выше их цены. В результате те инвесторы, которые откроют позицию прямо сейчас, смогут дополнить купонный доход повышательной переоценкой своих облигаций", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.