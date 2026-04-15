"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 70 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Озон Фармацевтика" поделилась финансовыми и операционными результатами за 2025 год. Компания увеличила все ключевые показатели, опережая общую динамику рынка.

"Группа завершила 2025 год с отрицательным свободным денежным потоком - прежде всего, на фоне расширенной капитальной программы для реализации проектов по производству биосимиляров Мабскейл и высокотоксичных онкологических препаратов Озон Медики, - отмечает эксперт. - С учетом ухода показателя чистого долга/EBITDA ниже 1,0x на конец 2025 года по дивидендной политике компания может не распределять прибыль между акционерами. Однако мы ожидаем, что сегодня совет директоров рекомендует выплатить 0,33 рубля на акцию (доходность - 0,6%)".

Аналитик подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Озон Фармацевтики", отмечая сильные рыночные позиции компании и перспективы опережающего роста сегмента дженериков за счет ухода патентной защиты у оригинальных препаратов.

Кроме того, близится запуск высокомаржинальных проектов роста группы: производства биосимиляров Мабскейл и высокотоксичных онкопрепаратов Озон Медики, которые ожидаются в 2027 году.

