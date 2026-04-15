INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Вероятны попытки отскока индекса Мосбиржи от уровня 2700 пунктов - инвестбанк "Синара"
АКОРТ просит обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы.
15 апреля 2026 года 10:38
Вероятны попытки отскока индекса Мосбиржи от уровня 2700 пунктов - инвестбанк "Синара"
Вероятны дальнейшие попытки отскока индекса Мосбиржи от уровня 2700 пунктов на торгах в среду, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Акции продолжают торговаться в отрыве от фундаментальных характеристик, правда, во вторник их качнуло в другую сторону, - отмечает эксперт Алексей Кокин. - Днем индекс Мосбиржи показал рост на 0,2%, нивелировав утреннюю просадку к 2700 пунктам, несмотря на подешевевшую нефть и ослабление доллара к рублю до годовых минимумов возле отметки 75 руб./$1". По мнению аналитика, сильная поддержка и повышенный интерес покупателей на уровне 2700п индекса Мосбиржи пока сохраняются, поэтому вероятны дальнейшие попытки отскока в среду, учитывая нежелание рынка сдаваться во вторник даже при негативном внешнем фоне. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
15 апреля 2026 года 11:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 70 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Озон Фармацевтика" поделилась финансовыми и операционными результатами за 2025 год. Компания увеличила все... читать дальше
.15 апреля 2026 года 11:01
Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в нижней части диапазона 2700-2800 пунктов, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Во вторник российский фондовый рынок обновлял 3-месячные минимумы, в первой половине дня индекс Мосбиржи... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:20
Москва. 15 апреля. Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти. читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:18
Идекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2710-2760 пунктов в среду, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее оценкам, сегодня будут интересны акции золотодобывающих компаний с учетом ожидаемого продолжения роста мировых цен на золото. Из корпоративных... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:02
Мощный нисходящий тренд в паре рубль/юань сохраняется, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Эксперт ждет в среду его продолжения с тестированием сильной технической поддержки на уровне 11 руб./юань. "Перепроданность пары высока, но технике не стоит придавать... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:02
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов
Москва. 15 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе заметного падения мировых цен на нефть, произошедшего накануне, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.15 апреля 2026 года 09:52
Текущие ценовые уровни среднесрочных и длинных ОФЗ остаются привлекательными, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI вернулся к уже привычному уровню 119 пунктов в преддверии аукционов Минфина, который предложит в... читать дальше
.15 апреля 2026 года 09:32
Курс пары рубль/юань может протестировать уровень 11 руб./юань в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Во вторник тенденция к укреплению рубля продолжилась, в результате чего юань потерял чуть менее 1,2%, вплотную подойдя к 11 руб./юань,... читать дальше
.15 апреля 2026 года 09:23
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Нефть дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $95,6 за баррель. читать дальше
.15 апреля 2026 года 09:18
Консолидация рынка акций, скорее всего, продолжится в среду, сопротивлением выступит уровень 2750 пунктов индекса Мосбиржи, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Рынок акций во вторник в очередной раз обновил трехмесячные минимумы, закрытие вечерней сессии состоялось чуть ниже 2720... читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ завершил день консолидацией у 2725п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 14 апреля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января). читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:32
Москва. 14 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,047 руб., что на 12,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:02
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Поскольку действие бюджетного правила временно прекращено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену на уровне 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. Группа X5 представит операционные результаты за 1К2026 в... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:12
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс страхование" на 8%, до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики снизили безрисковую ставку до 12% (-0,8 п.п.) в модели оценки... читать дальше
