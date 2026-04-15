Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 3,1%
Международный валютный фонд на фоне ближневосточного конфликта пересмотрел в худшую сторону свой январский прогноз по темпам роста мирового ВВП и глобальной инфляции в 2026 году. Геополитическая неопределенность вынудила МВФ в этот раз разработать...
 
АКОРТ просит обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы.
Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) предложила ужесточить регулирование трансграничной электронной торговли. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина ассоциация поддержала идею Минпромторга о единовременном...
 
Треть клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам
Более трети (38%) опрошенных клиентов МФО заявили о готовности обратиться к нелегальным кредиторам. Об этом говорится в исследовании Национальной платежной ассоциации (НПА) при участии исследовательской компании НАФИ, пишут "Известия". Значительная...
 
15 апреля 2026 года 10:20

Рубль утром подрастает в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 15 апреля. Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,021 руб. (-2,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль может протестировать уровень 11 руб. в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Во вторник тенденция к укреплению рубля продолжилась, в результате чего юань потерял чуть менее 1,2%, вплотную подойдя к 11 руб., напоминает эксперт. Причины данной динамики, на взгляд Зварича, прежние: сохранение стабильного предложения при слабом спросе на валюту как со стороны импортеров ввиду пониженной экономической активности, так и со стороны инвесторов на фоне рисков ухода основных мировых валют на более низкие уровни во второй половине апреля.

По мнению аналитика, в ближайшие недели баланс может еще сильнее сместиться в сторону предложения, чему будут способствовать поступление выручки от продажи нефти по более высоким ценам и подготовка к налоговому периоду, в рамках которого экспортеры предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валюты, что дополнительно поддержит рубль.

"Учитывая эти факторы, мы ожидаем, что в рамках сессии среды юань как минимум протестирует отметку 11 руб., выступающую текущей целью снижения и ближайшей поддержкой для китайской валюты, - прогнозирует стратег банка. - От данного уровня она может попытаться перейти к коррекционному восстановлению на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, однако о сломе тенденции на снижение юаня говорить преждевременно. Так, оцениваем риски ухода китайской валюты в ближайшей перспективе ниже 11 руб. как высокие, вследствие чего смещаем наш целевой диапазон по юаню до 10,8-11,3 руб.".

Цены на нефть возобновили небольшое снижение утром в среду после резкого падения по итогам предыдущей сессии, вызванного надеждами на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск поднимается на 0,03%, до $94,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,31%, до $91 за баррель.

Накануне СМИ сообщили, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило сокращение мировых поставок нефти в марте в результате ближневосточного конфликта в 10,1 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА ожидает, что в апреле сокращение предложения усугубится.

Организация также пересмотрела прогнозы для рынка на весь 2026 год: теперь она ожидает снижения спроса на нефть на 84 тыс. б/с, предложения - на 1,5 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало повышение спроса в этом году на 644 тыс. б/с, предложения - на 1,1 млн б/с.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 апреля 2026 года 11:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 70 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Озон Фармацевтика" поделилась финансовыми и операционными результатами за 2025 год. Компания увеличила все...    читать дальше
15 апреля 2026 года 11:01
Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в нижней части диапазона 2700-2800пп - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в нижней части диапазона 2700-2800 пунктов, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Во вторник российский фондовый рынок обновлял 3-месячные минимумы, в первой половине дня индекс Мосбиржи...    читать дальше
15 апреля 2026 года 10:38
Вероятны попытки отскока индекса Мосбиржи от уровня 2700 пунктов - инвестбанк "Синара"
Вероятны дальнейшие попытки отскока индекса Мосбиржи от уровня 2700 пунктов на торгах в среду, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Акции продолжают торговаться в отрыве от фундаментальных характеристик, правда, во вторник их качнуло в другую сторону, - отмечает эксперт...    читать дальше
15 апреля 2026 года 10:18
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2710-2760п в среду - Freedom Finance Global
Идекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2710-2760 пунктов в среду, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее оценкам, сегодня будут интересны акции золотодобывающих компаний с учетом ожидаемого продолжения роста мировых цен на золото. Из корпоративных...    читать дальше
15 апреля 2026 года 10:02
Мощный нисходящий тренд в паре рубль/юань сохраняется - "Алор Брокер"
Мощный нисходящий тренд в паре рубль/юань сохраняется, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Эксперт ждет в среду его продолжения с тестированием сильной технической поддержки на уровне 11 руб./юань. "Перепроданность пары высока, но технике не стоит придавать...    читать дальше
15 апреля 2026 года 10:02
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов
Москва. 15 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе заметного падения мировых цен на нефть, произошедшего накануне, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
15 апреля 2026 года 09:52
Текущие ценовые уровни среднесрочных и длинных ОФЗ остаются привлекательными - ПСБ
Текущие ценовые уровни среднесрочных и длинных ОФЗ остаются привлекательными, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI вернулся к уже привычному уровню 119 пунктов в преддверии аукционов Минфина, который предложит в...    читать дальше
15 апреля 2026 года 09:32
Пара рубль/юань может протестировать уровень 11 руб./юань в среду - ПСБ
Курс пары рубль/юань может протестировать уровень 11 руб./юань в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Во вторник тенденция к укреплению рубля продолжилась, в результате чего юань потерял чуть менее 1,2%, вплотную подойдя к 11 руб./юань,...    читать дальше
15 апреля 2026 года 09:23
Фондовые индексы США завершили торги вторника ростом, нефть у $95,6 за баррель
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Нефть дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $95,6 за баррель.    читать дальше
15 апреля 2026 года 09:18
Консолидация рынка акций, скорее всего, продолжится в среду - БКС Экспресс
Консолидация рынка акций, скорее всего, продолжится в среду, сопротивлением выступит уровень 2750 пунктов индекса Мосбиржи, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Рынок акций во вторник в очередной раз обновил трехмесячные минимумы, закрытие вечерней сессии состоялось чуть ниже 2720...    читать дальше
14 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ завершил день консолидацией у 2725п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 14 апреля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января).    читать дальше
14 апреля 2026 года 19:32
Рубль во вторник уверенно укрепился в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 14 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,047 руб., что на 12,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
14 апреля 2026 года 19:02
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1 - "Финам"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Поскольку действие бюджетного правила временно прекращено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Х5
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену на уровне 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. Группа X5 представит операционные результаты за 1К2026 в...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:12
"Эйлер" снизил оценку акций "Ренессанс страхования" на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс страхование" на 8%, до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики снизили безрисковую ставку до 12% (-0,8 п.п.) в модели оценки...    читать дальше
