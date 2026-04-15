СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2710-2760п в среду - Freedom Finance Global
АКОРТ просит обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы.
15 апреля 2026 года 10:18
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2710-2760п в среду - Freedom Finance Global
Идекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2710-2760 пунктов в среду, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее оценкам, сегодня будут интересны акции золотодобывающих компаний с учетом ожидаемого продолжения роста мировых цен на золото. Из корпоративных новостей утром обратила на себя внимание отчетность ПАО "Озон Фармацевтика" по МСФО за 2025 год. Чистая прибыль эмитента выросла на 33,8%, до 6,2 млрд рублей, выручка - на 23,6%, до 31,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 28%, до 12,2 млрд рублей. "Результаты компании оказались ожидаемо сильными и совпали с нашими ожиданиями. Акции "Озон Фармацевтики", по нашему прогнозу, могут сегодня вырасти до 51-51,5 рублей за бумагу, показав динамику лучше рынка, особенно - если компания сегодня объявит рекомендацию по дивидендам за IV квартал 2025 года. Наша целевая цена акций "Озон Фармацевтики" на годичном горизонте составляет 56 рублей за штуку с рейтингом "покупать", - пишет Мильчакова. Сегодня в течение дня пара USD/RUB может колебаться, по мнению эксперта, в коридоре 75-76 руб./$1, нефть Brent будет торговаться в диапазоне $94-97 за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
15 апреля 2026 года 11:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 70 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Озон Фармацевтика" поделилась финансовыми и операционными результатами за 2025 год. Компания увеличила все... читать дальше
.15 апреля 2026 года 11:01
Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в нижней части диапазона 2700-2800 пунктов, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Во вторник российский фондовый рынок обновлял 3-месячные минимумы, в первой половине дня индекс Мосбиржи... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:38
Вероятны дальнейшие попытки отскока индекса Мосбиржи от уровня 2700 пунктов на торгах в среду, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Акции продолжают торговаться в отрыве от фундаментальных характеристик, правда, во вторник их качнуло в другую сторону, - отмечает эксперт... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:20
Москва. 15 апреля. Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти. читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:02
Мощный нисходящий тренд в паре рубль/юань сохраняется, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Эксперт ждет в среду его продолжения с тестированием сильной технической поддержки на уровне 11 руб./юань. "Перепроданность пары высока, но технике не стоит придавать... читать дальше
.15 апреля 2026 года 10:02
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов
Москва. 15 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе заметного падения мировых цен на нефть, произошедшего накануне, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.15 апреля 2026 года 09:52
Текущие ценовые уровни среднесрочных и длинных ОФЗ остаются привлекательными, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI вернулся к уже привычному уровню 119 пунктов в преддверии аукционов Минфина, который предложит в... читать дальше
.15 апреля 2026 года 09:32
Курс пары рубль/юань может протестировать уровень 11 руб./юань в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Во вторник тенденция к укреплению рубля продолжилась, в результате чего юань потерял чуть менее 1,2%, вплотную подойдя к 11 руб./юань,... читать дальше
.15 апреля 2026 года 09:23
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Нефть дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $95,6 за баррель. читать дальше
.15 апреля 2026 года 09:18
Консолидация рынка акций, скорее всего, продолжится в среду, сопротивлением выступит уровень 2750 пунктов индекса Мосбиржи, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Рынок акций во вторник в очередной раз обновил трехмесячные минимумы, закрытие вечерней сессии состоялось чуть ниже 2720... читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ завершил день консолидацией у 2725п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 14 апреля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января). читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:32
Москва. 14 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,047 руб., что на 12,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:02
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Поскольку действие бюджетного правила временно прекращено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену на уровне 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. Группа X5 представит операционные результаты за 1К2026 в... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:12
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс страхование" на 8%, до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики снизили безрисковую ставку до 12% (-0,8 п.п.) в модели оценки... читать дальше
