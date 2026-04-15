Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 15 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе заметного падения мировых цен на нефть, произошедшего накануне, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской сторонами в Пакистане. "Вам следует остаться там (в Пакистане - ИФ), потому что кое-что хорошее может произойти в течение ближайших двух дней, мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда", - сказал глава Белого дома в интервью журналисту The New York Post.

Он отметил, что ему нравится идея проведения переговоров именно в Пакистане, так как главнокомандующий ВС Пакистана фельдмаршал Асим Мунир "великолепно справляется со своей работой". "Он фантастически работает, и поэтому очень вероятно, что мы вернемся туда", - добавил Трамп.

Президент США хочет заключить крупную сделку с Ираном, при которой страна "будет процветать", заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Трамп не хочет заключать небольшую сделку. Он хочет заключить крупную сделку", - заявил Вэнс в ходе мероприятия Turning Point USA в Университете Джорджии. "Причина, по которой сделка еще не заключена, заключается в том, что президент действительно хочет заключить сделку, при которой у Ирана не будет ядерного оружия, Иран не будет государством, спонсирующим терроризм, а народ Ирана сможет процветать, благоденствовать и присоединиться к мировой экономике. И это та сделка, которую он предлагает", - отметил Вэнс.

По его словам, он настроен оптимистично относительно возможности такой сделки, несмотря на существующее недоверие между странами. "Я очень доволен тем, на каком этапе мы сейчас находимся", - сказал вице-президент. По его мнению, те, кто сидит за столом переговоров в Исламабаде, "хотят заключить сделку", несмотря на десятилетия "недоверия" между США и Ираном. Он добавил: "Мы будем продолжать переговоры и постараемся, чтобы это произошло".

Вице-президент, вероятно, возглавит делегацию США во время предстоящего второго раунда переговоров с Ираном, передает CNN со ссылкой на источники. "Вэнс, как ожидается, возглавит (американскую делегацию - ИФ) во время потенциального второго раунда переговоров с иранскими чиновниками, если переговоры приведут к еще одной личной встрече", - сообщил телеканал.

По словам источников, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые вели переговоры еще до начала операции США против Ирана, также, как ожидается, примут участие в любой потенциальной второй встрече. "Трамп поручил своим трем главным советникам найти дипломатический выход (...) и продолжает доверять им в этом вопросе, сообщили источники", - передает телеканал.

CNN отмечает, что Вэнс, Уиткофф и Кушнер после прошедших в минувшие выходные 21-часовых переговоров в Исламабаде "общались с иранцами и посредниками", работая над достижением соглашения.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсе, при этом Nasdaq вырос по итогам десятой сессии подряд. Инвесторы оценивали перспективы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, статданные и отчетности компаний. Поддержку рынку оказали сообщения СМИ о том, что США и Иран обсуждают проведение очередного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий. Агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что стороны нацелены возобновить консультации до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля. Позднее эту информацию подтвердили источники Reuters.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, перспективы нового раунда мирных переговоров между США и Ираном улучшили настроения инвесторов и способствовали снижению цен на нефть. Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 МСК увеличился на 0,9% - до максимума более чем за месяц. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Южнокорейский Kospi к 8:12 МСК подскочил на 3% и достиг максимума с конца февраля. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть пытаются стабилизироваться утром в среду после резкого падения по итогам предыдущей сессии, вызванного надеждами на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,05%, до $94,84 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 4,6%, до $94,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,61%, до $90,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 7,87%, до $91,28 за баррель.

Накануне СМИ сообщили, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля. Падение цен на нефть во вторник стало следствием ожиданий, что возобновление диалога может привести к заключению сделки по иранской ядерной программе и последующему открытию судоходства в Ормузском проливе, написали аналитики Ritterbusch & Associates.

Рынок считает, что худшее уже позади, и ждет новых переговоров, однако пока это скорее надежды, чем признаки реального прогресса, отметил Сурво Саркар из DBS Bank. "Нефть на физическом рынке стоит существенно больше, чем фьючерсы", - добавил он.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило сокращение мировых поставок нефти в марте в результате ближневосточного конфликта в 10,1 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА ожидает, что в апреле сокращение предложения усугубится. Организация также пересмотрела прогнозы для рынка на весь 2026 год: теперь она ожидает снижения спроса на нефть на 84 тыс. б/с, предложения - на 1,5 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало повышение спроса в этом году на 644 тыс. б/с, предложения - на 1,1 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 41,659 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,063 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 апреля вырос всего на 0,03% и составил 120,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1266,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,49%), "Почта России БО-002P-01" (+0,31%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-19" (-0,31%), "РЖД-30" (-0,29%) и "РЖД-001P-20R" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ГПБ финанс" 16 апреля начнет размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001Р-10Р в объеме 6 млрд рублей. Цена доразмещения - 100% от номинала. Основной выпуск облигаций на 20 млрд рублей с погашением 12 февраля 2028 года эмитент разместил в феврале текущего года. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России (без спреда).

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-06 на уровне 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом" не менее 2 млрд рублей" прошел 14 апреля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Структура эмиссии предусматривает амортизационное погашение: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 17,5% номинала - в дату погашения. Индикативная дюрация составит около двух лет. Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста N6.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" зафиксировало объем размещения облигаций серии 003Р-18 с фиксированным купоном на уровне 11 млрд рублей, а также флоатера серии 003Р-19 на уровне 20 млрд рублей. Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций планируемым объемом "не менее 10 млрд рублей" каждый прошел 14 апреля. По итогам маркетинга финальный ориентир ставки купона "фикса" был установлен в размере 13,50% годовых, ему соответствует доходность к оферте в 14,37% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера - 120 базисных пунктов. По выпуску серии 003Р-18 будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, ставка 2-27-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена оферта через 2 года и 3 месяца. По выпуску 003Р-19 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета купонной ставки будет действовать для 1-25-го купонов, после чего выставлена оферта (через 2 года и 1 месяц). Техразмещение "фикса" запланировано на 21 апреля, флоатера - на 22 апреля. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после тестирования), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) 21 апреля начнет размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-002Р-14 в объеме до 2,6 млрд рублей. Цена доразмещения - 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Доразмещение доступно неквалифицированным инвесторам после тестирования. Основной выпуск пятилетних облигаций объемом 2,4 млрд рублей был размещен в начале апреля. Ставка ежемесячного купона была установлена в размере 24,75% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонов.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) 23 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 16,50% годовых (соответствует доходности к погашению не выше 17,81% годовых). Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го и 30-го купонов, еще 40% от номинала - в дату завершения 36-го купона. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив "РАТМ Холдинга") выкупило по оферте 30 тыс. облигаций серии БО-П04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 10% займа. Четырехлетний выпуск облигаций на 300 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставку последующих купонов до погашения компания установила перед офертой на уровне 21,5% годовых.