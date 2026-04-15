Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 3,1%
Международный валютный фонд на фоне ближневосточного конфликта пересмотрел в худшую сторону свой январский прогноз по темпам роста мирового ВВП и глобальной инфляции в 2026 году. Геополитическая неопределенность вынудила МВФ в этот раз разработать...
 
АКОРТ просит обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы.
Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) предложила ужесточить регулирование трансграничной электронной торговли. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина ассоциация поддержала идею Минпромторга о единовременном...
 
Треть клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам
Более трети (38%) опрошенных клиентов МФО заявили о готовности обратиться к нелегальным кредиторам. Об этом говорится в исследовании Национальной платежной ассоциации (НПА) при участии исследовательской компании НАФИ, пишут "Известия". Значительная...
 
15 апреля 2026 года 10:02

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 15 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе заметного падения мировых цен на нефть, произошедшего накануне, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской сторонами в Пакистане. "Вам следует остаться там (в Пакистане - ИФ), потому что кое-что хорошее может произойти в течение ближайших двух дней, мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда", - сказал глава Белого дома в интервью журналисту The New York Post.

Он отметил, что ему нравится идея проведения переговоров именно в Пакистане, так как главнокомандующий ВС Пакистана фельдмаршал Асим Мунир "великолепно справляется со своей работой". "Он фантастически работает, и поэтому очень вероятно, что мы вернемся туда", - добавил Трамп.

Президент США хочет заключить крупную сделку с Ираном, при которой страна "будет процветать", заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Трамп не хочет заключать небольшую сделку. Он хочет заключить крупную сделку", - заявил Вэнс в ходе мероприятия Turning Point USA в Университете Джорджии. "Причина, по которой сделка еще не заключена, заключается в том, что президент действительно хочет заключить сделку, при которой у Ирана не будет ядерного оружия, Иран не будет государством, спонсирующим терроризм, а народ Ирана сможет процветать, благоденствовать и присоединиться к мировой экономике. И это та сделка, которую он предлагает", - отметил Вэнс.

По его словам, он настроен оптимистично относительно возможности такой сделки, несмотря на существующее недоверие между странами. "Я очень доволен тем, на каком этапе мы сейчас находимся", - сказал вице-президент. По его мнению, те, кто сидит за столом переговоров в Исламабаде, "хотят заключить сделку", несмотря на десятилетия "недоверия" между США и Ираном. Он добавил: "Мы будем продолжать переговоры и постараемся, чтобы это произошло".

Вице-президент, вероятно, возглавит делегацию США во время предстоящего второго раунда переговоров с Ираном, передает CNN со ссылкой на источники. "Вэнс, как ожидается, возглавит (американскую делегацию - ИФ) во время потенциального второго раунда переговоров с иранскими чиновниками, если переговоры приведут к еще одной личной встрече", - сообщил телеканал.

По словам источников, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые вели переговоры еще до начала операции США против Ирана, также, как ожидается, примут участие в любой потенциальной второй встрече. "Трамп поручил своим трем главным советникам найти дипломатический выход (...) и продолжает доверять им в этом вопросе, сообщили источники", - передает телеканал.

CNN отмечает, что Вэнс, Уиткофф и Кушнер после прошедших в минувшие выходные 21-часовых переговоров в Исламабаде "общались с иранцами и посредниками", работая над достижением соглашения.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсе, при этом Nasdaq вырос по итогам десятой сессии подряд. Инвесторы оценивали перспективы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, статданные и отчетности компаний. Поддержку рынку оказали сообщения СМИ о том, что США и Иран обсуждают проведение очередного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий. Агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что стороны нацелены возобновить консультации до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля. Позднее эту информацию подтвердили источники Reuters.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, перспективы нового раунда мирных переговоров между США и Ираном улучшили настроения инвесторов и способствовали снижению цен на нефть. Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 МСК увеличился на 0,9% - до максимума более чем за месяц. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Южнокорейский Kospi к 8:12 МСК подскочил на 3% и достиг максимума с конца февраля. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть пытаются стабилизироваться утром в среду после резкого падения по итогам предыдущей сессии, вызванного надеждами на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,05%, до $94,84 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 4,6%, до $94,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,61%, до $90,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 7,87%, до $91,28 за баррель.

Накануне СМИ сообщили, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля. Падение цен на нефть во вторник стало следствием ожиданий, что возобновление диалога может привести к заключению сделки по иранской ядерной программе и последующему открытию судоходства в Ормузском проливе, написали аналитики Ritterbusch & Associates.

Рынок считает, что худшее уже позади, и ждет новых переговоров, однако пока это скорее надежды, чем признаки реального прогресса, отметил Сурво Саркар из DBS Bank. "Нефть на физическом рынке стоит существенно больше, чем фьючерсы", - добавил он.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило сокращение мировых поставок нефти в марте в результате ближневосточного конфликта в 10,1 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА ожидает, что в апреле сокращение предложения усугубится. Организация также пересмотрела прогнозы для рынка на весь 2026 год: теперь она ожидает снижения спроса на нефть на 84 тыс. б/с, предложения - на 1,5 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало повышение спроса в этом году на 644 тыс. б/с, предложения - на 1,1 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 41,659 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,063 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 апреля вырос всего на 0,03% и составил 120,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1266,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,49%), "Почта России БО-002P-01" (+0,31%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-19" (-0,31%), "РЖД-30" (-0,29%) и "РЖД-001P-20R" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ГПБ финанс" 16 апреля начнет размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001Р-10Р в объеме 6 млрд рублей. Цена доразмещения - 100% от номинала. Основной выпуск облигаций на 20 млрд рублей с погашением 12 февраля 2028 года эмитент разместил в феврале текущего года. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России (без спреда).

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-06 на уровне 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом" не менее 2 млрд рублей" прошел 14 апреля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Структура эмиссии предусматривает амортизационное погашение: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 17,5% номинала - в дату погашения. Индикативная дюрация составит около двух лет. Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста N6.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" зафиксировало объем размещения облигаций серии 003Р-18 с фиксированным купоном на уровне 11 млрд рублей, а также флоатера серии 003Р-19 на уровне 20 млрд рублей. Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций планируемым объемом "не менее 10 млрд рублей" каждый прошел 14 апреля. По итогам маркетинга финальный ориентир ставки купона "фикса" был установлен в размере 13,50% годовых, ему соответствует доходность к оферте в 14,37% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера - 120 базисных пунктов. По выпуску серии 003Р-18 будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, ставка 2-27-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена оферта через 2 года и 3 месяца. По выпуску 003Р-19 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета купонной ставки будет действовать для 1-25-го купонов, после чего выставлена оферта (через 2 года и 1 месяц). Техразмещение "фикса" запланировано на 21 апреля, флоатера - на 22 апреля. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после тестирования), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) 21 апреля начнет размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-002Р-14 в объеме до 2,6 млрд рублей. Цена доразмещения - 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Доразмещение доступно неквалифицированным инвесторам после тестирования. Основной выпуск пятилетних облигаций объемом 2,4 млрд рублей был размещен в начале апреля. Ставка ежемесячного купона была установлена в размере 24,75% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонов.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) 23 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 16,50% годовых (соответствует доходности к погашению не выше 17,81% годовых). Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го и 30-го купонов, еще 40% от номинала - в дату завершения 36-го купона. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив "РАТМ Холдинга") выкупило по оферте 30 тыс. облигаций серии БО-П04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 10% займа. Четырехлетний выпуск облигаций на 300 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставку последующих купонов до погашения компания установила перед офертой на уровне 21,5% годовых.


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 апреля 2026 года 11:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 70 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. "Озон Фармацевтика" поделилась финансовыми и операционными результатами за 2025 год. Компания увеличила все...    читать дальше
.
15 апреля 2026 года 11:01
Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в нижней части диапазона 2700-2800пп - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в нижней части диапазона 2700-2800 пунктов, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Во вторник российский фондовый рынок обновлял 3-месячные минимумы, в первой половине дня индекс Мосбиржи...    читать дальше
.
15 апреля 2026 года 10:38
Вероятны попытки отскока индекса Мосбиржи от уровня 2700 пунктов - инвестбанк "Синара"
Вероятны дальнейшие попытки отскока индекса Мосбиржи от уровня 2700 пунктов на торгах в среду, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Акции продолжают торговаться в отрыве от фундаментальных характеристик, правда, во вторник их качнуло в другую сторону, - отмечает эксперт...    читать дальше
.
15 апреля 2026 года 10:20
Рубль утром подрастает в паре с юанем на фоне дорогой нефти
Москва. 15 апреля. Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти.    читать дальше
.
15 апреля 2026 года 10:18
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2710-2760п в среду - Freedom Finance Global
Идекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2710-2760 пунктов в среду, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее оценкам, сегодня будут интересны акции золотодобывающих компаний с учетом ожидаемого продолжения роста мировых цен на золото. Из корпоративных...    читать дальше
.
15 апреля 2026 года 10:02
Мощный нисходящий тренд в паре рубль/юань сохраняется - "Алор Брокер"
Мощный нисходящий тренд в паре рубль/юань сохраняется, полагает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Эксперт ждет в среду его продолжения с тестированием сильной технической поддержки на уровне 11 руб./юань. "Перепроданность пары высока, но технике не стоит придавать...    читать дальше
.
15 апреля 2026 года 09:52
Текущие ценовые уровни среднесрочных и длинных ОФЗ остаются привлекательными - ПСБ
Текущие ценовые уровни среднесрочных и длинных ОФЗ остаются привлекательными, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI вернулся к уже привычному уровню 119 пунктов в преддверии аукционов Минфина, который предложит в...    читать дальше
.
15 апреля 2026 года 09:32
Пара рубль/юань может протестировать уровень 11 руб./юань в среду - ПСБ
Курс пары рубль/юань может протестировать уровень 11 руб./юань в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Во вторник тенденция к укреплению рубля продолжилась, в результате чего юань потерял чуть менее 1,2%, вплотную подойдя к 11 руб./юань,...    читать дальше
.
15 апреля 2026 года 09:23
Фондовые индексы США завершили торги вторника ростом, нефть у $95,6 за баррель
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Нефть дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $95,6 за баррель.    читать дальше
.
15 апреля 2026 года 09:18
Консолидация рынка акций, скорее всего, продолжится в среду - БКС Экспресс
Консолидация рынка акций, скорее всего, продолжится в среду, сопротивлением выступит уровень 2750 пунктов индекса Мосбиржи, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Рынок акций во вторник в очередной раз обновил трехмесячные минимумы, закрытие вечерней сессии состоялось чуть ниже 2720...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ завершил день консолидацией у 2725п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 14 апреля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января).    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 19:32
Рубль во вторник уверенно укрепился в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 14 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,047 руб., что на 12,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 19:02
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1 - "Финам"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Поскольку действие бюджетного правила временно прекращено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 18:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Х5
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену на уровне 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. Группа X5 представит операционные результаты за 1К2026 в...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 18:12
"Эйлер" снизил оценку акций "Ренессанс страхования" на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс страхование" на 8%, до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики снизили безрисковую ставку до 12% (-0,8 п.п.) в модели оценки...    читать дальше
.
