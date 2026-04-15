Текущие ценовые уровни среднесрочных и длинных ОФЗ остаются привлекательными - ПСБ

Текущие ценовые уровни среднесрочных и длинных ОФЗ остаются привлекательными, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI вернулся к уже привычному уровню 119 пунктов в преддверии аукционов Минфина, который предложит в среду рынку 8- и 12-летние ОФЗ, - пишет эксперт. - На наш взгляд, текущие уровни остаются привлекательными для аккумулирования позиции в среднесрочных и длинных облигациях на фоне высокой вероятности снижения "ключа" до 14,5% в следующую пятницу. В результате, при фондировании по ставке RUONIA (14,3%-14,5%) институциональные инвесторы смогут получать положительную маржу по ОФЗ срочностью от 7 лет с доходностью 14,5%-14,8% впервые с начала цикла повышения ставки в 2023 году".

Однако основным беспокойством инвесторов, по мнению Грицкевича, остается дефицит бюджета и активное авансирование расходов в I квартале 2026 года, что создает риски для повышения расходов к концу этого года по аналогии с 2025 годом, что, вероятно, заставит ЦБ более осторожно снижать ставку (переход на шаг 0,25% и возможные паузы во II полугодии).

"Пока продолжаем придерживаться нашего прогноза по "ключу" 12% к концу года, что будет поддерживать привлекательность длинных облигаций", - указывает аналитик банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.