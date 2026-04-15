Фондовые индексы США завершили торги вторника ростом, нефть у $95,6 за баррель

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Нефть дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $95,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсе, при этом Nasdaq вырос по итогам десятой сессии подряд.

Инвесторы оценивали перспективы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, статданные и отчетности компаний.

Поддержку рынку оказали сообщения СМИ о том, что США и Иран обсуждают проведение очередного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий. Агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что стороны нацелены возобновить консультации до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля. Позднее эту информацию подтвердили источники Reuters.

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник дал понять, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут пройти в Пакистане в течение ближайших двух дней. "Вам следует остаться там (в Пакистане - ИФ), потому что кое-что хорошее может произойти в течение ближайших двух дней. Мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда", - сказал глава Белого дома в интервью журналисту The New York Post.

"Акции продолжают расти во многом благодаря надеждам, связанным с Ираном. Многочисленные сообщения СМИ указывают на то, что стороны остаются на связи и продолжают переговоры", - отметил основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли. По его словам, позитивную динамику на фондовом рынке поддержали также статданные, которые оказались лучше ожиданий.

Как стало известно во вторник, цены производителей в США (индекс PPI) в марте увеличились на 4% в годовом выражении, максимально с февраля 2023 года. При этом опрошенные Trading Economics аналитики ждали еще более существенного подъема - на 4,6%. В помесячном выражении цены повысились на 0,5% при ожидавшемся росте на 1,1%. В феврале показатель увеличился на 0,5% месяц к месяцу и на 3,4% год к году.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стала Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+3,8%). Компания сообщила, что покупает спутниковую Globalstar за $11,57 млрд. Как говорится в пресс-релизе Amazon, приобретение укрепит ее развивающийся спутниковый бизнес и позволит составить конкуренцию более крупному сопернику - Starlink от SpaceX. Бумаги Globalstar подскочили на 9,6%.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали также на 3,8%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,3%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,1%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 1,4%, International Business Machines (SPB: IBM) и American Express Co. (SPB: AXP) - на 1%.

Капитализация Johnson & Johnson (SPB: JNJ) увеличилась на 0,9%. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья сообщил о повышении выручки на 10% в первом квартале, а также улучшил годовой прогноз.

Самое большое снижение в составе Dow Jones показала Chevron Corp. (SPB: CVX) (-2,5%).

Бумаги других нефтяных компаний тоже подешевели на фоне падения цен на нефть, в том числе Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,2%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 3,9%, Marathon Petroleum - на 0,6%, Occidental Petroleum - на 4,6%.

Среди ведущих банков, представивших свою отчетность во вторник, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) потерял 5,7% рыночной стоимости, оказавшись в тройке лидеров по падению котировок индекса S&P 500. Выручка Wells Fargo в январе-марте не оправдала ожиданий рынка. Стоимость акций JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) снизилась на 0,8%, несмотря на сильные квартальные результаты этого банка. Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) подорожали на 2,6% - его чистая прибыль в минувшем квартале превзошла прогнозы аналитиков.

В среду квартальные отчеты обнародуют Bank of America Corp. (SPB: BAC), акции которого завершили сессию на уровне закрытия предыдущего дня, и Morgan Stanley (SPB: MS), прибавивший 1,2% капитализации.

Рыночная стоимость BlackRock (SPB: BLK) выросла на 3%. Эта инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, нарастила чистую прибыль в первом квартале на 46%, выручку - на 27%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше оценок экспертов.

Самый сильный подъем в S&P 500 показали Robinhood Markets (SPB: HOOD) (+10,4%), Micron Technology (+9,2%) и Delta Air Lines (SPB: DAL) (+6,9%).

Котировки United Airlines Holdings (SPB: UAL) выросли на 2,1%, American Airlines Group (SPB: AAL) - на 8% после сообщений СМИ о том, что главный исполнительный директор United Скотт Кирби в разговорах с высокопоставленными представителями Белого дома затрагивал тему возможного слияния с American Airlines.

CarMax Inc., занимающаяся продажей подержанных автомобилей, зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале 2026 фингода и сократила выручку. Акции компании упали на 15,1%.

Рыночная стоимость сети супермаркетов Albertsons уменьшилась на 3%. Она в четвертом финквартале зафиксировала чистый убыток, а ее годовой прогноз разочаровал инвесторов.

Бумаги химкомпании Dow Inc. подешевели на 2,4% после сообщения, что ее новым CEO с 1 июля станет нынешний главный операционный директор Карен Картер.

Производитель электромобилей Lucid сократил капитализацию на 4,8% после разочаровывающей предварительной отчетности за первый квартал. Компания ожидает выручки в диапазоне $280-284 млн и операционного убытка в размере от $985 млн до $1 млрд.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,66%, до 48535,99 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 1,18% - до 6967,38 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,96% и закрылся на отметке 23639,08 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, перспективы нового раунда мирных переговоров между США и Ираном улучшили настроения инвесторов и способствовали снижению цен на нефть.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 МСК увеличился на 0,9% - до максимума более чем за месяц.

"Инвесторы делают ставку на то, что японские акции будут следовать за ростом американских акций, а не за войной на Ближнем Востоке, - полагает Сёити Арисава из отдела инвестиционных исследований IwaiCosmo Securities. - Акции американских компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта и производством чипов, настолько сильны, что рынок уверен в покупке акций их японских аналогов".

Повышаются котировки акций таких технологических компаний, как SoftBank Group - на 4,2%, Advantest - на 2,8%, Tokyo Electron - на 0,6%, Sumco Corp. - на 3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции золотодобывающей Laopu Gold, подорожавшие на 6%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 5,6% и 4% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) и туристического портала Trip.com - на 4,1%.

Между тем снижается цена бумаг представителей нефтяной отрасли PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 2,5% и 1,9% соответственно, производителя спортивной продукции Li Ning - на 2,5%, автомобильных Li Auto (SPB: LI) и Geely - на 2,3% и 1,7% соответственно.

Южнокорейский Kospi к 8:12 МСК подскочил на 3% и достиг максимума с конца февраля.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 3,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 5,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,6%, сталелитейной Posco - на 1,5%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,7%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,8%, KB Financial Group - на 1,6%.

Безработица в Южной Корее в марте опустилась до 2,7% по сравнению с 2,9% в предыдущий месяц, по данным статуправления. Это минимальный уровень с октября прошлого года.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%.

Наиболее значительное повышение показали котировки акций Nufarm (на 12,6%) благодаря хорошей отчетности.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP уменьшилась на 0,1%, конкурирующей Rio Tinto - выросла на 0,3%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного надеждами на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск поднимается на $0,85 (0,9%), до $95,64 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $4,57 (4,6%), до $94,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,2 (0,22%), до $91,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $7,8 (7,87%), до $91,28 за баррель.

Падение цен на нефть во вторник стало следствием ожиданий, что возобновление диалога может привести к заключению сделки по иранской ядерной программе и последующему открытию судоходства в Ормузском проливе, написали аналитики Ritterbusch & Associates.

Рынок считает, что худшее уже позади, и ждет новых переговоров, однако пока это скорее надежды, чем признаки реального прогресса, отметил Сурво Саркар из DBS Bank.

"Нефть на физическом рынке стоит существенно больше, чем фьючерсы", - добавил он.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило сокращение мировых поставок нефти в марте в результате ближневосточного конфликта в 10,1 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА ожидает, что в апреле сокращение предложения усугубится.

Организация также пересмотрела прогнозы для рынка на весь 2026 год: теперь она ожидает снижения спроса на нефть на 84 тыс. б/с, предложения - на 1,5 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало повышение спроса в этом году на 644 тыс. б/с, предложения - на 1,1 млн б/с.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.