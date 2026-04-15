Пара рубль/юань может протестировать уровень 11 руб./юань в среду - ПСБ

Курс пары рубль/юань может протестировать уровень 11 руб./юань в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Во вторник тенденция к укреплению рубля продолжилась, в результате чего юань потерял чуть менее 1,2%, вплотную подойдя к 11 руб./юань, напоминает эксперт.

Причины данной динамики, на взгляд Зварича, прежние: сохранение стабильного предложения при слабом спросе на валюту как со стороны импортеров, ввиду пониженной экономической активности, так и со стороны инвесторов, на фоне рисков ухода основных мировых валют на более низкие уровни во второй половине апреля.

По мнению аналитика, в ближайшие недели баланс может еще сильнее сместиться в сторону предложения, чему будут способствовать поступление выручки от продажи нефти по более высоким ценам и подготовка к налоговому периоду, в рамках которого экспортеры предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валюты, что дополнительно поддержит рубль.

"Учитывая эти факторы, мы ожидаем, что в рамках сессии среды юань как минимум протестирует отметку 11 руб./юань, выступающую текущей целью снижения и ближайшей поддержкой для китайской валюты, - прогнозирует стратег банка. - От данного уровня она может попытаться перейти к коррекционному восстановлению на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, однако о сломе тенденции на снижение юаня говорить преждевременно. Так, оцениваем риски ухода китайской валюты в ближайшей перспективе ниже 11 рублей как высокие, вследствие чего смещаем наш целевой диапазон по юаню до 10,8 - 11,3 руб./юань".

