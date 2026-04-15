Консолидация рынка акций, скорее всего, продолжится в среду - БКС Экспресс

Консолидация рынка акций, скорее всего, продолжится в среду, сопротивлением выступит уровень 2750 пунктов индекса Мосбиржи, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рынок акций во вторник в очередной раз обновил трехмесячные минимумы, закрытие вечерней сессии состоялось чуть ниже 2720 пунктов индекса Мосбиржи. Область 2700 пунктов выступает технической поддержкой. На графике бенчмарка есть январский межсессионный гэп на 2701п, вчера его почти прикрыли. Консолидация рынка может продолжиться и в среду, а сопротивлением выступают 2750 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Обороты торгов сильно снизились, подчеркивает Зельцер - во вторник они составили менее 53 млрд руб., что в разы меньше средних. Это, по мнению аналитика, говорит об апатии биржевиков и сползании рынка без агрессии продавцов в отсутствие явных позитивных факторов. А вот факторов неопределенности, на взгляд стратега, хоть отбавляй:

- Переговоры по урегулированию украинского конфликта на паузе, из-за чего риск-премия в российских активах остается расширенной.

- Ближневосточные переговоры приводят к снижению котировок сырья, а у составляющих значительную долю рынка бумаг нефтегаза высокая корреляция с курсами нефти и газа.

- Инвесторов пугает перспектива введения налогов на сверхдоходы экспортеров. Это давит на дивидендные ожидания.

- Повышенная инфляция снижает вероятность продолжения монетарного цикла ЦБ. На заседании 24 апреля регулятор может решиться на паузу, но консенсус рынка пока за очередные -50 б.п.

- Курсы инвалют сильно упали и вернулись на минимумы года.

