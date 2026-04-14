Рынок акций РФ завершил день консолидацией у 2725п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 14 апреля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2725,51 пункта (+0,1%), индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос до 1131,92 пункта (+0,6%). Лидерами роста выступили акции "Полюса" (+4%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,7%), аутсайдерами - бумаги МКБ (MOEX: CBOM) (-9,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 апреля, составил 75,8532 руб. (-39,57 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,7% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Наблюдательный совет "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (+1,2%, до 2279,5 рубля) рекомендовал выплатить по итогам 2025 года дивиденды в размере 246,88 рубля на акцию, сообщила компания. Всего компания может перечислить акционерам порядка 44 млрд рублей (50% прибыли за прошлый год), это максимальная сумма в истории ее дивидендных выплат, сообщил глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, процитированный в сообщении.

Акции МКБ (7,37 рубля) скорректировались после взлета накануне в 1,6 раза (до 8,16 рубля) на новостях о планах реорганизации и объявления цены выкупа бумаг (10,35 рубля) у несогласных акционеров.

Подешевели во вторник также акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%).

Министерство финансов РФ подготовило и направило на согласование законопроект о взимании акциза с ввозимой на территорию страны стали, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Замминистра добавил, что законопроект вступит в силу после согласования: "В любом случае это произойдет либо с 1 января 2027 года, либо с какого-то месяца 2026 года (...). Сейчас мы пока его разослали по ведомствам, ждем их позиции".

Как сообщалось, вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом.

Минфин РФ также готов изучить расширение льгот для нефтяных компаний по четвертой группе НДД (налог на добавленный доход), но после 2029-2030 годов, сообщил журналистам замглавы Минфина Сазанов.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с США. "Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Во вторник Трамп заявил в интервью The New York Post, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской сторонами в Пакистане.

Он отметил, что ему нравится идея проведения переговоров именно в Пакистане, так как главнокомандующий Вооруженными силами Пакистана фельдмаршал Асим Мунир "великолепно справляется со своей работой". "Он фантастически работает, и поэтому очень вероятно, что мы вернемся туда", - добавил Трамп.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов полагает, что рынок акций РФ находится под давлением ожидаемого укрепления рубля и признаков замедления экономики РФ на фоне увеличившегося бюджетного дефицита. Участники рынка демонстрируют низкий аппетит к риску. Оптимизма не прибавляют коррекция в нефти, которая откатилась ниже $96 за баррель, и обсуждение властями РФ фискальных мер. Геополитическая ситуация остается неопределенной: с одной стороны, затягивание конфликта на Ближнем Востоке приводит к более высоким, чем ожидалось, поступлениям валютной выручки, но с другой - может способствовать ускорению инфляции. При этом в процессе переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса продолжается пауза, напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, динамика торгов на российском рынке во вторник вновь была невнятной при невысоких оборотах. Дефицит драйверов, геополитическая неопределенность, налоговые обсуждения, крепкий рубль и волатильность сырьевых цен не вселяют уверенности в покупателей. С другой стороны, для активных продаж тоже поводов нет. Индекс МосБиржи остается зажатым в области 2700-2750 пунктов.

В Минфине РФ заявили, что пока только исследуют отчетности компаний на предмет сверхдоходов, и каких-либо конкретных предложений еще нет. Цены на нефть пошли на спад в свете сообщений СМИ о том, что новый раунд переговоров США и Ирана может состояться на днях в Турции или Египте. Шансы на сделку подняли настроение на мировых фондовых площадках, в том числе в Китае, где во вторник вышла неоднозначная статистика по торговле (рост экспорта резко замедлился, а импорт вырос сильнее ожиданий).

В среду Федрезерв США опубликует "Бежевую книгу", в Вашингтоне продолжатся весенний цикл заседаний МВФ и Всемирного банка. На российском рынке "ОзонФарм" раскроет финансовые результаты по МСФО за 2025 год и проведет заседание совета директоров по дивидендам. Важные документы в контексте предстоящего заседания по ключевой ставке представит Банк России - свежий макроэкономический опрос аналитиков, оценку мартовской инфляции. Кроме того, вечером в среду выйдет недельный отчет Росстата по инфляции. Без ярких новостей индекс МосБиржи продолжит консолидироваться над уровнем 2700 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций отыграл утренние потери, но в целом не демонстрирует значительных изменений, продолжая ощущать недостаток в значимых драйверах.

Бумаги золотодобытчиков выросли вслед за ценами на золото, которые на фоне слабого доллара вернулись выше отметки $4800 за унцию. Акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,2%) пытаются восстановиться от района годового минимума после заявлений представителей компании об увеличении оборота собственного маркетплейса в I квартале на 217% г/г, до 7,45 млрд руб. "М.Видео" также сообщает об усилении позиции собственных брендов, отметила аналитик.

Акции "Русала" и нефтяных компаний скорректировались вниз после уверенного роста накануне. В Кремле при этом заявили, что США на данный момент не делали заявлений в отношении продления разрешения на закупку российской нефти, загруженной на танкеры. В марте такое разрешение было предоставлено после начала конфликта на Ближнем Востоке. Западные фондовые площадки подросли на надеждах на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС ощущают влияние сильного рубля, который негативен для экспортеров и "широкого рынка", но в то же время поддерживает долларовый индикатор и может снижать инфляционные ожидания в РФ, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, внешние рынки акций выросли, так как инвесторы позитивно восприняли сигналы о возможном дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Ирана и заложили в котировки снижение геополитических рисков. Дополнительную поддержку настроениям оказали ожидания того, что деэскалация может ослабить давление на нефтяные цены и инфляционные ожидания. При этом оптимизм рынков пока во многом опережает реальные политические сигналы, поскольку со стороны Ирана на данный момент не последовало заявлений, которые указывали бы на готовность смягчить свои требования или пойти на существенные уступки.

Российский рынок акций находится под давлением, поскольку инвесторы закладывают в котировки снижение нефтяных цен на фоне деэскалации вокруг Ирана и ослабления рисков для глобальных поставок сырья. Для российского рынка это негативный сигнал, так как более слабая нефть ухудшает ожидания по экспортной выручке и бюджетным поступлениям, полагает аналитик.

С технической точки зрения индекс МосБиржи опустился к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700 пунктов, и именно эта зона сейчас выглядит ключевой для краткосрочной динамики. Рынок снижается практически безостановочно уже несколько недель подряд, отступив от области 2900 пунктов, поэтому накопленная перепроданность заметно возрастает и повышает вероятность технического отскока от текущих уровней. Если поддержка 2700 пунктов устоит, рынок может получить повод для отскока, однако для более устойчивого разворота покупателям нужно будет не просто остановить падение, но и вернуть индекс выше 2750 пунктов, считает Лозовой.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, во вторник стало известно, что США и Иран с четверга, 16 апреля, могут возобновить мирные переговоры - в США эту информацию не очень активно, но подтверждают.

Несмотря на такие сообщения, Ормузский пролив пока остается заблокированным. Некоторые западные СМИ приводят информацию о том, что Иран в преддверии возобновления переговоров запретил проход судов через этот пролив, чтобы не раздражать США. Нефть Brent в обманчивом ожидании, что конфликт между США, Израилем и Ираном может разрешиться уже скоро, обвалилась ниже $96 за баррель. Прогноз динамики цены Brent до конца недели - движение в коридоре $95-102 за баррель, считает аналитик.

Для российского фондового рынка, несмотря на падение мировых цен на нефть, позитивный фон создает информация о том, что российская нефть торгуется в восточных портах, то есть на китайском и индийском направлении, не с дисконтом, а с премией к рыночной цене, что будет помогать генерировать дополнительные доходы бюджета. Укрепление рубля, скорее всего, на этой новости, положительно влияет на динамику валютного индекса РТС. Отказ Евросоюза в ближайшее время возобновлять обсуждение "подвисшего" еще раньше 20-го пакета санкций против российской экономики положительно влияет на рубль и даже на весьма беспокойный фондовый рынок. В среду индекс МосБиржи продолжит колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-1,3%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,6-1,3% во главе с Nasdaq).

Экспорт Китая в марте увеличился на минимальные с октября 2,5% в годовом выражении и составил $321,03 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления страны. Импорт вырос на максимальные с ноября 2021 года 27,8% - до $269,9 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам десятого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 8,3%, импорта - на 11,1%, по данным Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте увеличились на 4% в годовом выражении из-за резко подорожавших энергоносителей, говорится в сообщении министерства труда страны. Темпы роста стали максимальными с февраля 2023 года. При этом опрошенные Trading Economics аналитики ждали еще более существенного подъема - на 4,6%. В помесячном выражении цены выросли на 0,5% при ожидавшемся росте на 1,1%.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены ускорили коррекционное снижение благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК во вторник составила $95,35 за баррель (-4% и +4,4% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $92,57 за баррель (-6,6% и +2,6% накануне).

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+12,8%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+10,8% и +4,9% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,8%), ЦИАН (MOEX: CIAN) (+2,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,2%), "М.Видео" (+2,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,1%).

Акции ГК "Самолет" подскочили после известий, что накануне состоялось заседание совета директоров компании, где рассматривался вопрос внутригрупповой передачи доли общества.

Совет директоров ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+1,1%, до 259,55 рубля) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) на заседании в понедельник принял решение рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 год, но начислить их из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,67 рубля на акцию, говорится в сообщении на ленте раскрытия.

Снизились во вторник акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-5,7% и -3,7% "префы"), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-4,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-2,8% и -7,3% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-2,6% и -3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,14 млрд рублей (из них 3,86 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,85 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,73 млрд рублей на акции "Роснефти").

