Рубль во вторник уверенно укрепился в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 14 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,047 руб., что на 12,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 15 апреля на 39,57 копейки, до 75,8532 руб./$1, и повысил курс евро на 11,83 копейки, до 89,2556 руб./EUR1.

"На валютном рынке на этой неделе развивается тренд укрепления рубля. Движение выглядит устойчивым, отскоки валют редки и неубедительны. Баланс факторов очевидно смещен в пользу рубля. При сдержанном по причине высоких ставок спросе на импорт и иностранные деньги предложение валюты на рынке может нарастать по мере поступления на рынок экспортной выручки, полученной по более высоким на нефть и газ начала весны. Как сообщили в МЭА, российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в марте почти удвоились. При этом операции Минфина во 2-м квартале отсутствуют и сгладить приток предложения не помогут. К тому же в этом месяце перед налоговым периодом компании могут продавать больше валюты в связи с выплатой НДД за 1-й квартал и запасать рубли заранее. Технически ближние краткосрочные цели - круглые 11 рублей за юань и 75 рублей за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2026 года составило $1,9 млрд, что в 5,5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $10,4 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит счета текущих операций в феврале 2026 года составил $1,6 млрд, что в 4 раза больше, чем в январе (по уточненной оценке $0,4 млрд). По сравнению с февралем 2025 года ($7,6 млрд) он уменьшился в 4,8 раза.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года связано с уменьшением экспорта товаров при росте импорта наряду с увеличением дефицита баланса услуг.

Профицит торгового баланса РФ в январе-феврале 2026 года уменьшился на 36% - до $11,8 млрд по сравнению с $18,4 млрд за аналогичный период 2025 года.

Профицит баланса внешней торговли товарами в феврале 2026 года составил $5,4 млрд, что на 17,0% меньше показателя января ($6,5 млрд) и на 51,8% меньше по сравнению с февралем 2024 года ($11,1 млрд).

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в марте резко выросли и составили $19,04 млрд, что на $9,7 млрд больше, чем в феврале, и на $4,76 млрд больше, чем годом ранее, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Экспорт нефти и нефтепродуктов в прошлом месяце составил 7,13 млн баррелей в сутки (б/с), что на 320 тыс. б/с больше, чем в предыдущем месяце, но на 300 тыс. б/с ниже уровня марта 2025 года.

По подсчетам аналитиков организации, на фоне ближневосточного конфликта стоимость российской нефти в прошлом месяце увеличилась на $32,7 - до $78,38 за баррель. Ее экспорт в марте оценили в 4,62 млн б/с (на 270 тыс. б/с больше, чем в феврале, но на 170 тыс. б/с меньше, чем в марте-2025), а суммарный доход от ее поставок - в $11,45 млрд, что на $5,41 млрд больше, чем в феврале, и на $2,25 млрд больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Основной объем экспорта нефти пришелся на Индию - 2 млн б/с, что на 930 тыс. б/с больше, чем в феврале. МЭА отмечает, что в марте российскую нефть перерабатывали 12 индийских НПЗ по сравнению с семью в феврале. Вторым крупнейшим импортером российской нефти в марте стал Китай - 1,8 млн б/с.

Экспорт нефтепродуктов составил 2,51 млн б/с, что на 50 тыс. б/с больше, чем в феврале, но на 130 тыс. б/с меньше, чем в марте-2025. Доходы РФ от поставок нефтепродуктов за рубеж составили $7,59 млрд, что на $3,88 млрд больше, чем в феврале, и на $2,51 млрд больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Снижение цен на нефть ускорилось вечером во вторник, инвесторы оценивают перспективы урегулирования ближневосточного конфликта.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $95,47 за баррель, что на 3,9% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 6,43%, до $92,67 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают ожидания возвращения Вашингтона и Тегерана к переговорам и надежды на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после начала блокады Ормузского пролива американскими военно-морскими силами.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля. Позднее эту информацию подтвердили источники Reuters.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 14 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 8 базисных пунктов - до 14,69% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились во вторник на 1 базисный пункт и составили 14,9%, 15,51% и 16,32% годовых соответственно.