Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / "Эйлер" снизил оценку акций "Ренессанс страхования" на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"
14 апреля 2026 года 18:12
"Эйлер" снизил оценку акций "Ренессанс страхования" на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс страхование" на 8%, до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики снизили безрисковую ставку до 12% (-0,8 п.п.) в модели оценки страховщика, увеличив при этом другие премии на 2 п.п. на фоне ожиданий волатильности инвестиционного результата. В итоге стоимость капитала повысилась с 20,6% до 21,8%. "Мы ожидаем, что чистая прибыль группы по МСФО за 2026 год превысит уровень 2025 года и составит 11,8 млрд руб. (+7%, ROATE 27%), в том числе из-за роста инвестиционного дохода (+13%) и результата от страховой деятельности в сегменте non-life. В 2026-2030 годах, по нашим оценкам, чистая прибыль будет расти в среднем на 8% в год (ROATE 23-27%)", - пишут аналитики. Текущая стоимость акций "Ренессанс страхования" составляет порядка 87,94 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
РОССИЯ-СТРАХОВЩИК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
