Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 уже в конце апреля-начале мая - СберИнвестиции

Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 уже в конце апреля-начале мая, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций".

По их оценкам, потенциал укрепления рубля еще сохраняется, чему поспособствуют следующие факторы:

- Снижение ставок на юаневом рынке: краткосрочные почти на нуле, трехмесячные - ниже 7%. Параллельно на рынок начинает поступать экспортная выручка по высоким мартовским ценам.

- Раньше равновесный курс оценивали около 80 руб./$1 - с учетом задержек потоков и высоких ставок в юанях. Сейчас ситуация нормализуется быстрее, и это поддерживает рубль.

- Геополитические риски по-прежнему удерживают котировки нефти на высоком уровне, что поддерживает экспортные доходы.

- При такой нефти экспорт в мае может достичь $50 млрд - максимума с 2022 года. Плюс действует пауза по бюджетному правилу - Минфин до 1 июля не выкупает валюту.

"В конце апреля традиционный фактор - налоговые выплаты: экспортеры продают валютную выручку, чтобы платить налоги. Дальнейшее снижение ставок в юанях понизит привлекательность сбережений в валюте, - прогнозируют эксперты. - Есть и риски - быстрое снижение цен на нефть или возвращение покупок валюты Минфином".

На взгляд экспертов, в данное время баланс факторов остается в пользу рубля - на фоне рекордных цен на нефть, низких юаневых ставок и паузы по бюджетному правилу курс имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 уже в конце апреля-начале мая.

