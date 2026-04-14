.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Акции Ленты и Х5 имеют потенциал роста с текущих уровней - "Цифра брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 3,1%
Международный валютный фонд на фоне ближневосточного конфликта пересмотрел в худшую сторону свой январский прогноз по темпам роста мирового ВВП и глобальной инфляции в 2026 году. Геополитическая неопределенность вынудила МВФ в этот раз разработать...
 
Минюст подготовил порядок изъятия у банкрота единственного, но избыточного жилья
оскоши ослабляют иммунитет, Минюст во исполнение решения Конституционного суда (КС) подготовил законопроект, закрепляющий механизм продажи единственного, но признанного избыточным жилья при банкротстве гражданина пишет"Коммерсантъ". Суд может...
 
Спрос на офисы в Москве упал почти в два раза
Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы по итогам I квартала 2026 г. составил 169 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Ricci, на которые ссылаются "Ведомости". По данным Ricci,, это минимум с 2022 г., когда было...
 
14 апреля 2026 года 14:35

Акции Ленты и Х5 имеют потенциал роста с текущих уровней - "Цифра брокер"

Акции ПАО "Лента" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) имеют потенциал роста с текущих уровней и удачно дополняют друг друга, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

И Х5, и "Лента" являются лидерами в своем секторе. Несмотря на вызовы на рынке труда в ритейле и снижение потребительского спроса, компании работают с операционными расходами, адаптируются и не допускают провала по маржинальности, отмечают эксперты.

"ИКС 5", как уже более зрелый и стабильный игрок, по-прежнему растет двухзначными темпами по выручке, имеет низкую долговую нагрузку и достаточно прогнозируемый денежный поток, который распределяется на дивиденды. Аналитики ожидают, что и в 2026 году компания покажет двухзначную доходность выше рынка. Также остается драйвер в виде реализации казначейского пакета, что может значительно увеличить дивидендную выплату.

После перезагрузки в конце 2023 года менеджменту "Ленты" удается поддерживать маржинальность на очень высоких значениях (более 7%) при темпах роста выручки более 20%, указывают стратеги. Даже с учетом эффективных, но частых M&A сделок компания сокращает долг, а свободный денежный поток вполне позволяет начать выплачивать дивиденды, но менеджмент пока фокусируется на росте.

"По форвардным мультипликаторам на 2026 год мы оцениваем "Ленту" в 5,4 годовых прибылей, а Х5 - в 4,4. По EV/EBITDA компании оцениваются примерно одинаково - около 3,0. Считаем, что акции обеих компаний имеют потенциал роста с текущих отметок и удачно дополняют друг друга", - делают вывод аналитики "Цифра брокера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ завершил день консолидацией у 2725п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 14 апреля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января).    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 19:32
Рубль во вторник уверенно укрепился в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 14 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,047 руб., что на 12,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 19:02
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1 - "Финам"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Поскольку действие бюджетного правила временно прекращено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 18:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Х5
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену на уровне 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. Группа X5 представит операционные результаты за 1К2026 в...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 18:12
"Эйлер" снизил оценку акций "Ренессанс страхования" на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс страхование" на 8%, до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики снизили безрисковую ставку до 12% (-0,8 п.п.) в модели оценки...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 17:51
Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива - ПСБ
Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Екатерина Крылова. Страны Персидского залива в марте на фоне напряженности вокруг Ирана снизили добычу нефти на 33% (на 8 млн...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 17:07
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Microsoft
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций Microsoft Corp. и целевую цену на уровне $463 за штуку на горизонте 12 месяцев с потенциалом роста 20%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. На взгляд экспертов, компания остается "золотым стандартом" в отрасли как с точки зрения...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 16:24
"Финам" понизил рейтинг акций Cummins до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Cummins Inc. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне $507,64, что соответствует потенциалу снижения на 17,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым. "Акции выросли с минимумов 2025 года более чем на 130% за счет сильных...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 15:50
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ
Инвесткомпания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной ценой 123,93 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 37%, сообщается в комментарии аналитиков. Менеджмент банка подтвердил ориентир по чистой прибыли на 2026 год в диапазоне 600-650 млрд руб., а...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 15:33
Рубль днем продолжает активно дорожать в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 14 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль дорожает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,086 руб., что на 8,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 15:07
Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 уже в конце апреля-начале мая - СберИнвестиции
Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 уже в конце апреля-начале мая, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". По их оценкам, потенциал укрепления рубля еще сохраняется, чему поспособствуют следующие факторы: - Снижение ставок на юаневом рынке: краткосрочные почти на нуле,...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 13:47
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Х5
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 3700 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 53,59% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты указывают на факторы привлекательности...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 12:42
Индекс Мосбиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700п - "Финам"
Индекс Мосбиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам". Российский рынок акций во вторник находится под давлением, поскольку инвесторы закладывают в котировки снижение нефтяных цен на фоне деэскалации...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 11:56
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Полюса до 2795,95 руб
Инвесткомпания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Полюс" с 2360,30 руб. до 2795,95 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 25%, сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт на риски снижен с 30% до 25%. "Совет директоров "Полюса" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в...    читать дальше
.
14 апреля 2026 года 11:25
"Финам" повысил рейтинг акций China Longyuan Power до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций China Longyuan Power с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне HKD 7,4, что предполагает потенциал роста на 12,8%, сообщается в материале эксперта инвесткомпании Дмитрия Абрамова. "Акции China Longyuan Power снизились за последнее время на 22,3% от...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.