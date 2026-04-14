Акции Ленты и Х5 имеют потенциал роста с текущих уровней - "Цифра брокер"

Акции ПАО "Лента" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) имеют потенциал роста с текущих уровней и удачно дополняют друг друга, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

И Х5, и "Лента" являются лидерами в своем секторе. Несмотря на вызовы на рынке труда в ритейле и снижение потребительского спроса, компании работают с операционными расходами, адаптируются и не допускают провала по маржинальности, отмечают эксперты.

"ИКС 5", как уже более зрелый и стабильный игрок, по-прежнему растет двухзначными темпами по выручке, имеет низкую долговую нагрузку и достаточно прогнозируемый денежный поток, который распределяется на дивиденды. Аналитики ожидают, что и в 2026 году компания покажет двухзначную доходность выше рынка. Также остается драйвер в виде реализации казначейского пакета, что может значительно увеличить дивидендную выплату.

После перезагрузки в конце 2023 года менеджменту "Ленты" удается поддерживать маржинальность на очень высоких значениях (более 7%) при темпах роста выручки более 20%, указывают стратеги. Даже с учетом эффективных, но частых M&A сделок компания сокращает долг, а свободный денежный поток вполне позволяет начать выплачивать дивиденды, но менеджмент пока фокусируется на росте.

"По форвардным мультипликаторам на 2026 год мы оцениваем "Ленту" в 5,4 годовых прибылей, а Х5 - в 4,4. По EV/EBITDA компании оцениваются примерно одинаково - около 3,0. Считаем, что акции обеих компаний имеют потенциал роста с текущих отметок и удачно дополняют друг друга", - делают вывод аналитики "Цифра брокера".

