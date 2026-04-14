14 апреля 2026 года 10:55
"БКС МИ" сохраняет умеренно негативную оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" сохраняет умеренно негативную оценку акций "Аэрофлота" и целевую цену на уровне 56 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Аэрофлот" опубликовал операционные результаты за март и I квартал 2026 года: пассажирооборот в пассажирокилометрах устойчив даже с учетом отмен полетов в ОАЭ. Пассажирооборот за март вырос на 5% г/г: на международных направлениях рост составил 9,6% г/г, на внутренних - 1,5% г/г. Судя по операционной статистике за март, ситуация в Иране, отмена и переориентация части ближневосточных рейсов, скорее, не имели заметного влияния на результаты, полагают эксперты. "Из ближайших важных катализаторов - вопрос дивидендов по итогам 2025 года, - отмечают они. - На звонке с аналитиками ранее менеджмент решил не отвечать на вопрос о дивидендах. Ждем отчетности в мае и рекомендации совета директоров по дивидендам, которая станет итогом консультаций с правительством". Эксперты БКС сохраняют сдержанно "негативный" взгляд на компанию. Если "Аэрофлоту" удастся возобновить индексацию ставок (и сдерживать издержки), он может вернуться к росту прибыли, считают они. Аналитики допускают, что в 2026 году прибыль может вырасти г/г, хотя неизвестных достаточно много. Важнейшие факторы - ставки, издержки, рентабельность. Важно также решение правительства по дивидендам (скорее всего, в мае), но здесь сложно прогнозировать, и стратеги БКС не дают излишне оптимистичных прогнозов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
14 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ завершил день консолидацией у 2725п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 14 апреля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января). читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:32
Москва. 14 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,047 руб., что на 12,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:02
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Поскольку действие бюджетного правила временно прекращено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену на уровне 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. Группа X5 представит операционные результаты за 1К2026 в... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:12
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс страхование" на 8%, до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики снизили безрисковую ставку до 12% (-0,8 п.п.) в модели оценки... читать дальше
.14 апреля 2026 года 17:51
Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива - ПСБ
Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Екатерина Крылова. Страны Персидского залива в марте на фоне напряженности вокруг Ирана снизили добычу нефти на 33% (на 8 млн... читать дальше
.14 апреля 2026 года 17:07
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций Microsoft Corp. и целевую цену на уровне $463 за штуку на горизонте 12 месяцев с потенциалом роста 20%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. На взгляд экспертов, компания остается "золотым стандартом" в отрасли как с точки зрения... читать дальше
.14 апреля 2026 года 16:24
"Финам" понизил рейтинг акций Cummins Inc. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне $507,64, что соответствует потенциалу снижения на 17,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым. "Акции выросли с минимумов 2025 года более чем на 130% за счет сильных... читать дальше
.14 апреля 2026 года 15:50
Инвесткомпания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной ценой 123,93 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 37%, сообщается в комментарии аналитиков. Менеджмент банка подтвердил ориентир по чистой прибыли на 2026 год в диапазоне 600-650 млрд руб., а... читать дальше
.14 апреля 2026 года 15:33
Москва. 14 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль дорожает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,086 руб., что на 8,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 апреля 2026 года 15:07
Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 уже в конце апреля-начале мая, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". По их оценкам, потенциал укрепления рубля еще сохраняется, чему поспособствуют следующие факторы: - Снижение ставок на юаневом рынке: краткосрочные почти на нуле,... читать дальше
.14 апреля 2026 года 14:35
Акции ПАО "Лента" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) имеют потенциал роста с текущих уровней и удачно дополняют друг друга, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". И Х5, и "Лента" являются лидерами в своем секторе. Несмотря на вызовы на рынке труда в ритейле и снижение... читать дальше
.14 апреля 2026 года 13:47
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 3700 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 53,59% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты указывают на факторы привлекательности... читать дальше
.14 апреля 2026 года 12:42
Индекс Мосбиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам". Российский рынок акций во вторник находится под давлением, поскольку инвесторы закладывают в котировки снижение нефтяных цен на фоне деэскалации... читать дальше
.14 апреля 2026 года 11:56
Инвесткомпания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Полюс" с 2360,30 руб. до 2795,95 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 25%, сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт на риски снижен с 30% до 25%. "Совет директоров "Полюса" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в... читать дальше
