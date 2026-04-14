Рынок акций сохранит волатильность в пределах 2700-2750п по индексу Мосбиржи - "Цифра брокер"

Рынок акций во вторник сохранит волатильность в пределах 2700-2750 пунктов по индексу Мосбиржи, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

"Российский рынок акций начал неделю без единой динамики: индекс Мосбиржи опустился на 0,1% до 2722,69 пункта, в то время как долларовый РТС прибавил 0,85%, закрывшись на отметке 1124,88 пункта, - напоминают эксперты. - Во вторник ожидаем сохранения волатильности на рынке в пределах коридора 2700-2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Поддержкой выступит дорогая нефть, сопротивлением - крепкий рубль".

Инвесторы будут следить за итогами внеочередного собрания акционеров ВТБ по конвертации акций, которое состоится во вторник, и новостями от "Яндекса" по дивидендам.

На внешних рынках фокус сместится на данные по промышленной инфляции в США и торговому балансу Китая, что, по мнению аналитиков, задаст вектор движению цен на металлы.

"На Ближнем Востоке новый виток геополитической напряженности после объявления США о блокаде Ормузского пролива, - отмечают эксперты. - Для российского рынка это неоднозначный фактор: с одной стороны, рост цен на сырье поддерживает доходы экспортеров, с другой стороны, риски эскалации и перебои в логистике давят на аппетит к риску".

Внутренним негативом для рынка остаются расчеты по возможному налогу на сверхприбыль банковского сектора. По оценкам стратегов "Цифра брокера", изъятие 270 млрд руб. может лишить финансовый сектор значительной части инвестиционного ресурса и ударить по дивидендным перспективам.

При этом укрепление рубля, вызванное притоком валютной выручки и паузой в покупках валюты Минфином, сдерживает рост индекса Мосбиржи, делая акции экспортеров менее привлекательными в моменте из-за снижения рублевой выручки.

