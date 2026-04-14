Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 14 апреля. Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1305 руб. (-4,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,33 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Пара юань/рубль закрепится во вторник в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"В понедельник рубль продолжил тенденцию к укреплению, в результате чего пара юань/рубль потеряла 0,5%, закончив сессию чуть ниже 11,2 руб./юань, - отмечает эксперт в комментарии. - Причины, способствующие росту национальной валюты, остаются те же. На рынке сохраняется смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты как за счет пониженного спроса на валюту со стороны импортеров и инвесторов, так и за счет стабильного предложения валюты со стороны экспортеров".

Более того, во второй половине апреля предложение валюты может вырасти из-за поступления валютной выручки от продажи нефти по более высоким ценам и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, считает Зварич. По оценкам аналитика, объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний может вырасти 1,3-1,4 раза относительно марта и вдвое относительно уровня февраля. В такой ситуации экспортеры могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валюты.

"Учитывая эти факторы, по нашим оценкам, в рамках сессии вторника пара юань/рубль закрепится в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань, - прогнозирует аналитик банка. - При этом юань может предпринять попытки перехода к восстановлению за счет фиксации прибыли по коротким позициям, однако основной тенденцией останется смещение китайской валюты к нижней границе данного коридора".

Цены на нефть немного опускаются во вторник утром на ожиданиях, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными силами.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $98,71 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 2,12%, до $96,97 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.