INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Базовым сценарием для рынка акций остается понижательная инерция в диапазоне 2700-2800п индекса Мосбиржи - "Финам"
14 апреля 2026 года 10:09
Базовым сценарием для рынка акций остается понижательная инерция в диапазоне 2700-2800п индекса Мосбиржи - "Финам"
Базовым сценарием для рынка акций остается понижательная инерция в диапазоне 2700-2800 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии директора по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова. "Российский рынок заходит во вторник 14 апреля в состоянии нарастающего дисбаланса: нефть откатывается к $98,14/барр. (-1,22%), глобальный риск-аппетит умеренно восстанавливается на фоне переговоров США и Ирана, но внутри страны это не конвертируется в рост - индекс Мосбиржи накануне закрылся снижением на -0,3%, и ключевая проблема остается прежней: дорогая нефть больше не поддерживает акции, потому что рынок живет не в модели "сырье = рост", а в модели "сырье = инфляция, налоги и риск ужесточения", - пишет эксперт. На этом фоне геополитика остается главным драйвером, но ее эффект, на взгляд Кабакова, деградирует: даже блокада Ормуза, которая выбила с рынка 7,9 mb/d добычи ОПЕК и до 240-250 млн баррелей за месяц, уже не вызывает панического роста - участники начинают закладывать не дефицит, а разрушение спроса и вмешательство государств, которые через субсидии просто перераспределяют дефицит, но не устраняют его. Вторник, по мнению стратега, становится точкой перегиба недели за счет плотной корпоративной и макро повестки, но ключевыми являются не сами события, а реакция на них. "ГОСА "Яндекса" с дивидендом 110 рублей - тест на готовность рынка платить за рост в условиях дорогих денег: базовый сценарий - фиксация или слабая реакция, потому что дивиденд не перекрывает риски размытия и переоценки технологического сегмента, - отмечает Кабаков. - ВТБ выносит на повестку вопрос допэмиссии через конвертацию префов - это уже не история роста, а история управления капиталом, и рынок будет читать это как сигнал давления на акционеров, несмотря на параллельные ожидания дивидендов в диапазоне 25-50% прибыли и потенциальную доходность около 12,6%". В свою очередь, "Займер" с операционными результатами за 1 квартал - лакмус по потребительскому кредитованию, где рост выдач до 925,7 млрд руб. (+24,3% м/м) остается сезонным и не меняет тренд слабого спроса. Макроэкономической фон, по оценке Кабакова, усиливает давление, внешний фон формально нейтрален. По секторам ситуация становится все более асимметричной. Банки, на взгляд аналитика, остаются последней опорой рынка, но даже здесь появляется трещина: потенциальный windfall tax и манипуляции с капиталом снижают инвестиционную привлекательность, несмотря на сильную прибыльность сектора. "Рынок на 14 апреля и дальше сценарно выглядит слабо, - указывает эксперт "Финама". - Базовый сценарий - продолжение боковика с понижательной инерцией в диапазоне 2700-2800 пунктов, где любые попытки роста быстро продаются. Негативный сценарий - усиление геополитики или жесткие фискальные решения, что ведет к пробою 2700п и ускорению к 2650п и ниже, причем парадокс сохранится: нефть может снова уйти выше $100/барр., но это будет давить на акции через инфляцию и налоги. Позитивный сценарий возможен только при комбинации факторов - новый раунд переговоров по Украине, мягких решений по windfall tax и подтверждения дивидендов в банковском секторе, но рынок в него пока не верит". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
14 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ завершил день консолидацией у 2725п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 14 апреля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января). читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:32
Москва. 14 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,047 руб., что на 12,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 апреля 2026 года 19:02
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Поскольку действие бюджетного правила временно прекращено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену на уровне 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. Группа X5 представит операционные результаты за 1К2026 в... читать дальше
.14 апреля 2026 года 18:12
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс страхование" на 8%, до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики снизили безрисковую ставку до 12% (-0,8 п.п.) в модели оценки... читать дальше
.14 апреля 2026 года 17:51
Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива - ПСБ
Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Екатерина Крылова. Страны Персидского залива в марте на фоне напряженности вокруг Ирана снизили добычу нефти на 33% (на 8 млн... читать дальше
.14 апреля 2026 года 17:07
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций Microsoft Corp. и целевую цену на уровне $463 за штуку на горизонте 12 месяцев с потенциалом роста 20%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. На взгляд экспертов, компания остается "золотым стандартом" в отрасли как с точки зрения... читать дальше
.14 апреля 2026 года 16:24
"Финам" понизил рейтинг акций Cummins Inc. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне $507,64, что соответствует потенциалу снижения на 17,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым. "Акции выросли с минимумов 2025 года более чем на 130% за счет сильных... читать дальше
.14 апреля 2026 года 15:50
Инвесткомпания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной ценой 123,93 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 37%, сообщается в комментарии аналитиков. Менеджмент банка подтвердил ориентир по чистой прибыли на 2026 год в диапазоне 600-650 млрд руб., а... читать дальше
.14 апреля 2026 года 15:33
Москва. 14 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль дорожает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,086 руб., что на 8,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 апреля 2026 года 15:07
Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 уже в конце апреля-начале мая, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". По их оценкам, потенциал укрепления рубля еще сохраняется, чему поспособствуют следующие факторы: - Снижение ставок на юаневом рынке: краткосрочные почти на нуле,... читать дальше
.14 апреля 2026 года 14:35
Акции ПАО "Лента" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) имеют потенциал роста с текущих уровней и удачно дополняют друг друга, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". И Х5, и "Лента" являются лидерами в своем секторе. Несмотря на вызовы на рынке труда в ритейле и снижение... читать дальше
.14 апреля 2026 года 13:47
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 3700 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 53,59% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты указывают на факторы привлекательности... читать дальше
.14 апреля 2026 года 12:42
Индекс Мосбиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам". Российский рынок акций во вторник находится под давлением, поскольку инвесторы закладывают в котировки снижение нефтяных цен на фоне деэскалации... читать дальше
.14 апреля 2026 года 11:56
Инвесткомпания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Полюс" с 2360,30 руб. до 2795,95 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 25%, сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт на риски снижен с 30% до 25%. "Совет директоров "Полюса" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в... читать дальше
