Рынок ОФЗ пытается выйти из затяжного боковика - ПСБ

Рынок ОФЗ пытается выйти из затяжного боковика с приближением заседания ЦБ РФ по ставке, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"С приближением заседания ЦБ 24 апреля рынок ОФЗ пытается выйти вверх из затяжного боковика, в котором находится по сути с момента мартовского решения регулятора поставке, - отмечает эксперт. - Если суммировать все факторы относительно динамики ключевой ставки, накопившиеся на сегодняшний день, то пространство для умеренного снижения "ключа" на 50 б.п. сохраняется, однако есть риск паузы в дальнейшем на фоне медленного снижения инфляции, бюджетного фактора и глобальных проинфляционных рисков из-за конфликта на Ближнем Востоке."

Безусловно, данные риски сдерживают покупки госбумаг, однако, на взгляд Грицкевича, долговой рынок уже явно отстал от динамики "ключа", который с начала года был снижен на 100 б.п. при сохранении уровня кривой практически неизменны.

По мнению аналитика банка, апрельское снижение на 50 б.п. усилит привлекательность госбумаг, позволяя фондировать покупки среднесрочных и длинных ОФЗ через RUONIA с околонулевым или слабоположительным спредом.

