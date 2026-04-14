Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 14 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров Вашингтона и Тегерана в минувшие выходные достигнут прогресс, однако теперь продолжение диалога зависит от иранской стороны. "Этот вопрос (о продолжении переговоров - ИФ) лучше бы переадресовать иранцам, потому что мяч действительно на их стороне", - сказал Вэнс в интервью Fox News в ночь на вторник. По его словам, именно иранцы должны "проявить гибкость", в то время как США "ясно дали понять, что мы хотим, чтобы ядерный материал был вывезен из Ирана".

Ранее иранские официальные лица заявляли, что требования США, озвученные на переговорах в Исламабаде - чрезмерные, а переговорная позиция Вашингтона постоянно меняется. При этом в Тегеране отмечали, что готовы продолжать переговорный процесс.

Телеканал CNN сообщил в понедельник со ссылкой на неназванного американского чиновника, что представители США и Ирана продолжают взаимодействие в поиске дипломатического урегулирования конфликта.

На выходных в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США. По их итогам Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Иран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США начнут морскую блокаду Ирана. В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Иран и США на переговорах в Пакистане были очень близки к достижению соглашения, которого, по его словам, достичь не удалось из-за чрезмерных требований и изменений позиций со стороны Вашингтона.

Кроме того, телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновника Госдепартамента, что госсекретарь США Марко Рубио примет участие в прямых переговорах между Израилем и Ливаном во вторник. В ливанской "Хезболле" считают переговоры Ливана с Израилем бесполезными и выступают против их проведения, заявил в понедельник лидер группировки Наим Касем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что опасность возобновления военных действий вокруг Ирана не купирована, пока можно констатировать, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном закончились безрезультатно. "Из плохого - не купирована опасность возобновления войны. Пока мы можем констатировать, что переговоры закончились безрезультатно", - сказал Песков в интервью "Вестям". Комментируя обещания США блокировать Ормузский пролив, представитель Кремля сказал: "Он (президент США Дональд Трамп - ИФ) фактически пообещал блокаду иранского побережья. Что это значит и во что это выльется - мы пока с вами не понимаем".

Американские фондовые индексы в понедельник выросли, при этом S&P 500 и Nasdaq прибавили более 1%. После сдержанного начала дня рынок пошел вверх на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Иран хочет заключить сделку. По итогам торгов в понедельник S&P 500 компенсировал все потери, понесенные после начала войны, и завершил день на 0,1% выше уровня на закрытие рынка 27 февраля, отмечает агентство Reuters.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку котировкам оказывают растущие надежды на заключение долгосрочного соглашения между США и Ираном, несмотря на провал мирных переговоров в выходные. Еще одним позитивным фактором выступает очередная волна энтузиазма в отношении искусственного интеллекта и сопутствующих технологий. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 0,2%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 3,1%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,6%.

Вместе с тем мировые цены на нефть опускаются во вторник на ожиданиях, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными силами. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $98,35 за баррель, что на 1,02% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 4,4%, до $99,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,78%, до $97,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,6%, до $99,08 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 21,85 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,059 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 апреля снизился на 0,12% и составил 120,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (11-13 апреля) потерял 0,01%, опустившись до 1266,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (-2,78%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,86%), "Автодор-003Р-02" (-0,31%) и "Славнефть-001Р-03" (-0,28%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001Р-13" (+1,04%), "РЖД-28" (+0,28%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) завершила размещение 3-летних облигаций серии 003Р-10R номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 96,8% займа на 2 млрд 903 млн 888 тыс. рублей. Размещение эмиссии проходило с 4 февраля и трижды продлялось. В ходе сбора заявок объем выпуска был увеличен с 1 млрд рублей до 3 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона до погашения установлена на уровне 25% годовых. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов будет погашено по 25% от номинала, дюрация в результате составит около двух лет.

ПКО "Интел коллект" увеличила ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей до 23,25% годовых с 23% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 25,90% годовых. Размещение облигаций начнется 15 апреля. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены сall-опционы через 2 и 3 года обращения, а также амортизационная структура погашения: по 12,5% от номинала будет погашено одновременно с выплатой купонного дохода за 18-й, 24-й, 30-й, 36-й, 42-й, 48-й, 54-й и 60-й купоны.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 20 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-11 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 16,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 17,81% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 34-го и 36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,2 года. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 23-го купона облигаций 2-й серии объемом 400 млн руб. на уровне 22,33% годовых. Компания размещала 10-летний выпуск с 22 июля 2024 года по 20 января 2025 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.

ООО "Совкомбанк факторинг" выкупило по оферте 19 млн 272 тыс. 423 облигации серии 002P-01 по цене 100% от номинала, или 96,4% эмиссии. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в декабре 2024 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по следующей формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 2% годовых. Заем размещен в рамках программы биржевых облигаций эмитента серии 002Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре 2024 года.

