ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
Мнения аналитиков
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 3,1%
Международный валютный фонд на фоне ближневосточного конфликта пересмотрел в худшую сторону свой январский прогноз по темпам роста мирового ВВП и глобальной инфляции в 2026 году. Геополитическая неопределенность вынудила МВФ в этот раз разработать...
 
Минюст подготовил порядок изъятия у банкрота единственного, но избыточного жилья
оскоши ослабляют иммунитет, Минюст во исполнение решения Конституционного суда (КС) подготовил законопроект, закрепляющий механизм продажи единственного, но признанного избыточным жилья при банкротстве гражданина пишет"Коммерсантъ". Суд может...
 
Спрос на офисы в Москве упал почти в два раза
Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы по итогам I квартала 2026 г. составил 169 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Ricci, на которые ссылаются "Ведомости". По данным Ricci,, это минимум с 2022 г., когда было...
 
14 апреля 2026 года 09:51

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 14 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров Вашингтона и Тегерана в минувшие выходные достигнут прогресс, однако теперь продолжение диалога зависит от иранской стороны. "Этот вопрос (о продолжении переговоров - ИФ) лучше бы переадресовать иранцам, потому что мяч действительно на их стороне", - сказал Вэнс в интервью Fox News в ночь на вторник. По его словам, именно иранцы должны "проявить гибкость", в то время как США "ясно дали понять, что мы хотим, чтобы ядерный материал был вывезен из Ирана".

Ранее иранские официальные лица заявляли, что требования США, озвученные на переговорах в Исламабаде - чрезмерные, а переговорная позиция Вашингтона постоянно меняется. При этом в Тегеране отмечали, что готовы продолжать переговорный процесс.

Телеканал CNN сообщил в понедельник со ссылкой на неназванного американского чиновника, что представители США и Ирана продолжают взаимодействие в поиске дипломатического урегулирования конфликта.

На выходных в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США. По их итогам Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Иран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США начнут морскую блокаду Ирана. В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Иран и США на переговорах в Пакистане были очень близки к достижению соглашения, которого, по его словам, достичь не удалось из-за чрезмерных требований и изменений позиций со стороны Вашингтона.

Кроме того, телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновника Госдепартамента, что госсекретарь США Марко Рубио примет участие в прямых переговорах между Израилем и Ливаном во вторник. В ливанской "Хезболле" считают переговоры Ливана с Израилем бесполезными и выступают против их проведения, заявил в понедельник лидер группировки Наим Касем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что опасность возобновления военных действий вокруг Ирана не купирована, пока можно констатировать, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном закончились безрезультатно. "Из плохого - не купирована опасность возобновления войны. Пока мы можем констатировать, что переговоры закончились безрезультатно", - сказал Песков в интервью "Вестям". Комментируя обещания США блокировать Ормузский пролив, представитель Кремля сказал: "Он (президент США Дональд Трамп - ИФ) фактически пообещал блокаду иранского побережья. Что это значит и во что это выльется - мы пока с вами не понимаем".

Американские фондовые индексы в понедельник выросли, при этом S&P 500 и Nasdaq прибавили более 1%. После сдержанного начала дня рынок пошел вверх на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Иран хочет заключить сделку. По итогам торгов в понедельник S&P 500 компенсировал все потери, понесенные после начала войны, и завершил день на 0,1% выше уровня на закрытие рынка 27 февраля, отмечает агентство Reuters.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку котировкам оказывают растущие надежды на заключение долгосрочного соглашения между США и Ираном, несмотря на провал мирных переговоров в выходные. Еще одним позитивным фактором выступает очередная волна энтузиазма в отношении искусственного интеллекта и сопутствующих технологий. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 0,2%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 3,1%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,6%.

Вместе с тем мировые цены на нефть опускаются во вторник на ожиданиях, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными силами. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $98,35 за баррель, что на 1,02% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 4,4%, до $99,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,78%, до $97,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,6%, до $99,08 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 21,85 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,059 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 апреля снизился на 0,12% и составил 120,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (11-13 апреля) потерял 0,01%, опустившись до 1266,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (-2,78%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,86%), "Автодор-003Р-02" (-0,31%) и "Славнефть-001Р-03" (-0,28%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001Р-13" (+1,04%), "РЖД-28" (+0,28%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) завершила размещение 3-летних облигаций серии 003Р-10R номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 96,8% займа на 2 млрд 903 млн 888 тыс. рублей. Размещение эмиссии проходило с 4 февраля и трижды продлялось. В ходе сбора заявок объем выпуска был увеличен с 1 млрд рублей до 3 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона до погашения установлена на уровне 25% годовых. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов будет погашено по 25% от номинала, дюрация в результате составит около двух лет.

ПКО "Интел коллект" увеличила ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей до 23,25% годовых с 23% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 25,90% годовых. Размещение облигаций начнется 15 апреля. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены сall-опционы через 2 и 3 года обращения, а также амортизационная структура погашения: по 12,5% от номинала будет погашено одновременно с выплатой купонного дохода за 18-й, 24-й, 30-й, 36-й, 42-й, 48-й, 54-й и 60-й купоны.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 20 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-11 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 16,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 17,81% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 34-го и 36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,2 года. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 23-го купона облигаций 2-й серии объемом 400 млн руб. на уровне 22,33% годовых. Компания размещала 10-летний выпуск с 22 июля 2024 года по 20 января 2025 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.

ООО "Совкомбанк факторинг" выкупило по оферте 19 млн 272 тыс. 423 облигации серии 002P-01 по цене 100% от номинала, или 96,4% эмиссии. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в декабре 2024 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по следующей формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 2% годовых. Заем размещен в рамках программы биржевых облигаций эмитента серии 002Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре 2024 года.

кв мв

MOEX: SELG, SGZH


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 апреля 2026 года 19:41
Рынок акций РФ завершил день консолидацией у 2725п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 14 апреля. Российский рынок акций завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января).    читать дальше
14 апреля 2026 года 19:32
Рубль во вторник уверенно укрепился в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 14 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,047 руб., что на 12,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
14 апреля 2026 года 19:02
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1 - "Финам"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на 2К26 составляет 75-80 руб./$1, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. "Поскольку действие бюджетного правила временно прекращено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которая приходит на...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Х5
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену на уровне 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. Группа X5 представит операционные результаты за 1К2026 в...    читать дальше
14 апреля 2026 года 18:12
"Эйлер" снизил оценку акций "Ренессанс страхования" на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс страхование" на 8%, до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера". Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики снизили безрисковую ставку до 12% (-0,8 п.п.) в модели оценки...    читать дальше
14 апреля 2026 года 17:51
Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива - ПСБ
Цена Brent останется в диапазоне $95-120/барр. в случае продолжения блокировки Ормузского пролива, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Екатерина Крылова. Страны Персидского залива в марте на фоне напряженности вокруг Ирана снизили добычу нефти на 33% (на 8 млн...    читать дальше
14 апреля 2026 года 17:07
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Microsoft
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций Microsoft Corp. и целевую цену на уровне $463 за штуку на горизонте 12 месяцев с потенциалом роста 20%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. На взгляд экспертов, компания остается "золотым стандартом" в отрасли как с точки зрения...    читать дальше
14 апреля 2026 года 16:24
"Финам" понизил рейтинг акций Cummins до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Cummins Inc. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне $507,64, что соответствует потенциалу снижения на 17,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым. "Акции выросли с минимумов 2025 года более чем на 130% за счет сильных...    читать дальше
14 апреля 2026 года 15:50
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ
Инвесткомпания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной ценой 123,93 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 37%, сообщается в комментарии аналитиков. Менеджмент банка подтвердил ориентир по чистой прибыли на 2026 год в диапазоне 600-650 млрд руб., а...    читать дальше
14 апреля 2026 года 15:33
Рубль днем продолжает активно дорожать в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 14 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль дорожает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,086 руб., что на 8,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
14 апреля 2026 года 15:07
Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 уже в конце апреля-начале мая - СберИнвестиции
Рубль имеет все шансы укрепиться до 70 руб./$1 уже в конце апреля-начале мая, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". По их оценкам, потенциал укрепления рубля еще сохраняется, чему поспособствуют следующие факторы: - Снижение ставок на юаневом рынке: краткосрочные почти на нуле,...    читать дальше
14 апреля 2026 года 14:35
Акции Ленты и Х5 имеют потенциал роста с текущих уровней - "Цифра брокер"
Акции ПАО "Лента" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) имеют потенциал роста с текущих уровней и удачно дополняют друг друга, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". И Х5, и "Лента" являются лидерами в своем секторе. Несмотря на вызовы на рынке труда в ритейле и снижение...    читать дальше
14 апреля 2026 года 13:47
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Х5
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 3700 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 53,59% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты указывают на факторы привлекательности...    читать дальше
14 апреля 2026 года 12:42
Индекс Мосбиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700п - "Финам"
Индекс Мосбиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам". Российский рынок акций во вторник находится под давлением, поскольку инвесторы закладывают в котировки снижение нефтяных цен на фоне деэскалации...    читать дальше
14 апреля 2026 года 11:56
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Полюса до 2795,95 руб
Инвесткомпания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Полюс" с 2360,30 руб. до 2795,95 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 25%, сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт на риски снижен с 30% до 25%. "Совет директоров "Полюса" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в...    читать дальше
